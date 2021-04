Inician las campañas

Veremos una oleada de publicidad, recorridos, guerra sucia, promesas y discursos. Tal vez por ser la elección más grande de la historia.

Arranca una fase democrática para México

Cuando apenas comenzaban las decisiones tomadas por el INE, otro aspecto se acercó: las campañas. Este fin de semana, específicamente el domingo, inició una nueva fase democrática de nuestro país; aunque en algunos estados arrancó el ejercicio proselitista hace un par de semanas, todos las demás entidades se sumaron al esquema para definir a los próximos gobernadores en 15 estados de la República.

Después de una fase previa, veremos una oleada de publicidad, recorridos, guerra sucia, promesas y discursos. Tal vez por ser la elección más grande de la historia, el tema de conversación y análisis se centra estrictamente en ese rubro. Todo girará en las proyecciones, las alianzas y el desenlace de las desilusiones porque hay rompimientos, pactos, fuga de simpatizantes entre otros.

Morena no la tiene fácil

Así que no podemos sorprendernos de lo que pase de aquí al 6 de junio. Ni Morena la tiene tan fácil, ni la oposición tan cómoda. Es difícil comprender hasta cierto punto que, el partido en el gobierno, tenga muchas dificultades para arrancar. Lo que pasó en Guerrero y Michoacán me deja más dudas e inquietudes, ¿por qué? Acaso la ofensiva proviene desde adentro; con esta van tres veces que tambalea la candidatura de Félix Salgado Macedonio. En el caso de Raúl Morón, además de ir desinflándose por el camino, tengo varias incógnitas de qué fue lo que orilló a una equivocación de esa naturaleza.

No reportaron los gastos de precampaña. Eso está fundamentado. El INE tuvo razón al quitar la candidatura, al igual que el Instituto Electoral de cada Estado. Eso provocó una serie de intercambios de culpas entre la dirigencia Nacional y el equipo jurídico del maestro Morón. ¿Quién lo hizo? Es obvio que alguien estuvo de acuerdo en no acatar la norma. Tuvieron una mala operación y estrategia al no seguir las reglas del juego. Era tan fácil, pero lo complicaron.

¿Habrá un plan B desde Palacio Nacional?

Pero insisto, quizá esa acción tenga un doble trasfondo. Los demás estados no tuvieron inconveniente e incluso, están haciendo ya campaña. Guerrero y Michoacán no podrán porque la sala superior del Poder Judicial de la Federación emitirá un fallo y, ¿entonces?, ¿habrá un plan B desde Palacio Nacional? Puede que estén pensando en otro perfil.

Y es que en Michoacán estuvo más cerca de ser abanderado el senador con licencia, Cristóbal Arias Solís en Morena. Es obvio que lo hicieron a un lado. Apenas se conoció al ganador y nadie podía creer lo que pasó en el epicentro de Morena. El legislador se quedó fuera. Un estupor de la dimensión del universo. Por ahí puede venir el mensaje del presidente Obrador. Ese conflicto y el tamaño del desaseo pudieron orillar a la dirigencia a dar marcha atrás. Eso lo sabremos con la determinación del recurso obtenido.

Hubo exceso de confianza y hoy, el escenario es otro.

Mientras tanto, comenzarán las campañas. Poco a poco veremos una avalancha de spots, anuncios, espectaculares. Hay que recordar que también el congreso federal está en juego, quizá, allí, la oposición fijó más las energías. Si algo desea es tener un contrapeso sólido para la toma de decisiones. Los pronósticos apuntan a que Morena dominará nuevamente, pero eso está por verse. Queda tiempo. Basta con ver los ejemplos de Nuevo León donde Clara Luz quedó disminuida en las proyecciones; asimismo, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Campeche. El partido guinda perdió muchísimo terreno; hubo exceso de confianza y hoy, el escenario es otro.

Notas finales.

El sábado por la noche el Instituto Electoral del Estado de Michoacán ratificó la decisión del INE de suspender la candidatura al abanderado de Morena en ese territorio. Eso, por supuesto, reduce potencialmente la intención del voto porque no podrán hacer campaña , a menos que esperen la determinación de la sala superior, o elijan un nuevo perfil en un plazo de cinco días.

Habrá que esperar la reacción de Morena, lo cierto es que, este reciente golpe, desajusta las aspiraciones y los pone en severos aprietos.

El Plan B parece un hecho, incluso, una orden desde Palacio Nacional puede devolverle la esperanza a Cristóbal Arias Solís de ser el portavoz de la 4T en Michoacán a pesar de ir en otro vehículo (lo fue de forma legítima). Si, AMLO puede inclinarse perfectamente por el senador con licencia; así lo lograría decidir sin problema.

Y es que además de que la situación que atraviesa Morena en Michoacán es un vendaval, todo confirma que ahora la balanza se inclina a favor de Cristóbal Arias Solís, que atestiguó el desaseo del comité Ejecutivo Nacional, pero que resistió. Eso lo sabe el presidente Obrador, por ello puede traer la bendición suya.