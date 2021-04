Acuerdo Nacional para la Paz

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, dio a conocer lo que se hace diferente respecto al tema forense.

Acabar con la terrible crisis forense

Un tema de lo más sensible e importante se informó hace unas horas en la conferencia mañanera, para aquellas familias que tienen algunos de sus miembros desaparecido o desaparecida, fue la expedita y clara explicación que dio la doctora Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); dio a conocer lo que se hace ahora diferente en el gobierno de la 4T, con respecto al tema forense investigativo para que se termine con la terrible crisis forense en un país, el nuestro, donde la innombrable multitud de fosas clandestinas a partir de Vicente Fox llegando a la cúspide con Felipe Calderón y continuando con Peña Nieto, a cualquiera duele, antes de sentir profunda vergüenza humana.

Personas desaparecidas Presidencia de la República

Los gobiernos del MO vimiento de RE generación NA cional, jamás se "acostumbrarán"--como algún día escuché decir a un fifí panista-- a este flagelo insoportable e inaceptable de la desaparición forzada, de las fosas clandestinas, de tal violencia inaudita, porque esto no es México. Y con esta intención llegará la hora que podamos rolar libres y seguros por las calles de la nación.

Data forense

En el pasado reciente, si acaso se buscaba a algún individuo particular habiendo recopilado data genética de sus familiares, cuando se abría una fosa con el propósito de llevar a cabo esta particular búsqueda, encontrándose en ella decenas de cuerpos se hacía el trabajo de identificación de ese solo individuo; las demás personas privadas de su vida allí encontradas no recibían ninguna atención con el propósito de ser identificados o identificadas.

Los seres queridos de otros u otras desaparecidas no recibían ninguna oportunidad de verificar si en aquella o en esta otra fosa podría estar su ser querido en cualquier caso brutalmente desaparecido.

No se había profesionalizado este proceso para la atenta recopilación de data forense de familiares, para abarcar acciones contundentes de investigación, de registros e instancias legales para agilizar y concretar procesos; para investigar con avances palpables tanto en el plano de la desaparición de la persona aún con vida-- en el tráfico clandestino sobre todo de mujeres y menores --, como en el caso de que ésta se encontrase ya fallecida.

La 4T no cejará sin importar el tiempo que esto tome, para enderezar el estado chueco en el que encontró la institución gubernamental e instaurar un Estado de Derecho, pese a quien le pese. Trabajará sin tregua para crear las condiciones que nos permita a todos los ciudadanos unidos de la nación, concretar un Acuerdo de Paz; que logremos juntos un compromiso de paz, de justicia verdadera para nuestro amado y bello territorio que no merece seguir siendo lastimado y vejado como lo ha sido.