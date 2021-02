El disparate del uso combinado de vacunas diferentes contra COVID

Estudios que combinan dosis de vacunas, que el subsecretario dice que leyó…. todavía no se hacen. Ya empezaron, tardarán 13 meses.

El titular de ayer me dejó temblando: “el subsecretario” (no digo su nombre por la misma razón por la que uno no dice los nombres de los asesinos que disparan en escuelas) “niega que combinar vacunas contra Covid-19 represente un problema”.

“Destacó que contrario a lo que se podría pensar sobre el uso combinado de diferentes vacunas contra el coronavirus Covid-19, le mezcla en las esquemas de 2 dosis de los biológicos no representa ninguna desventaja para la eficacia final de los productos”.

​“Incluso estudios que se han centrado en analizar el funcionamiento que las vacunas combinadas pueden tener, han arrojado resultados preliminares en los que se asienta que el nivel de efectividad podría llegar a ser mayor”. Subsecretario de Salud

Es un profundo abismo de mentiras

Lo que la comunidad científica y los comités nacionales de vacunación han dicho es justo lo contrario.

¿El subsecretario no sabe leer? ¿No llevó lectura de comprensión en la primaria? ¿Es porque la información está en inglés?

Les traduzco aquí párrafos de documentos que uno puede encontrar simplemente usando Google:

“JCVI recomienda que la segunda dosis de vacuna debe ser con la misma vacuna que se administró en la primera dosis. Mezclar esquemas de vacunas o dejar de administrar la segunda dosis no es recomendable porque puede afectar la duración de la protección”.

Joint Committee for Vaccination and Immunization, Gobierno del Reino Unido

“…sugerir cambios a los esquemas de dosis y tiempos de estas vacunas es prematuro y no está apoyado por la evidencia disponible. Sin datos apropiados que apoyen cambios en la administración de las vacunas, corremos un riesgo significativo de poner la salud pública en riesgo, y de afectar los esfuerzos históricos de vacunación que se llevan a cabo para proteger a la población de covid-19.”

“Sabemos que algunas de estas discusiones acerca de cambiar los esquemas de dosificación se basan en la creencia de que hacerlo puede ayudar a llevar más vacuna a un mayor número de personas más rápido. Sin embargo, hacer cambios que no están apoyados por evidencia científica adecuada puede acabar siendo contraproducente para la salud pública.”

“Nos hemos comprometido una y otra vez a tomar decisiones basadas en datos y ciencia. Hasta que los fabricantes de las vacunas tengan datos y ciencia que apoyen un cambio, seguiremos recomendando fuertemente que el personal de salud siga el esquema autorizado para cada vacuna contra COVID19.”

-Stephen M. Hahn M.D., comisionado de la FDA,

-Peter Marks M.D., PhD., director del CBER (Centro para Evaluación e Investigación de Biológicos)

Y en cuanto a los estudios en los que se combinan dosis de vacunas, que el subsecretario dice que leyó y que tienen buenos resultados…. todavía no se hacen.

Les explico: la noticia de la semana pasada en CNN Londres es que un grupo de investigadores británicos están empezando a abordar la pregunta de si tal vez-quién sabe-a lo mejor pueda ser apropiado administrar esquemas que combinen las dosis de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Están reclutando participantes para un estudio en el que se analice de manera muy rigurosa el efecto de administrar diferentes combinaciones separadas por diferentes intervalos de tiempo. Pero sólo para esas DOS vacunas: Pfizer y Astra Zeneca. No SputnikV, CanSino y Sinovac, que el Reino Unido no ha autorizado ni autorizará jamás. Y el estudio va a durar 13 meses, así que no se van a tener resultados definitivos sino hasta marzo del 2022.

Como pueden ver, y usando justo las palabras que el subsecretario “sus supuestos parecen anticiparse a la realidad y no están fundamentados”.

Es crucial que se revierta la decjsión, que parece ya estar tomada, de que se administren las vacunas al ahí se va, la que haya y cuando se pueda.

Las vacunas contra covid son herramientas inmunológicas de exquisita precisión, es una barbaridad decidir tirar todo el cuidadoso esquema por la borda y aplicar de chile, de dulce y de manteca, como si la única diferencia fuera la marca.

Tal vez una analogía con autos sirve para iluminar el asunto. Ciertamente todas son vacunas y todas sirven para proteger contra covid. Pero la vacuna Pfizer es de ARN mensajero, la de Oxford/AstraZeneca de un adenovirus de chimpancé, la de Sputnik de dos adenovirus humanos que deben aplicarse en una secuencia específica (Ad26->Ad5), la de CanSino es una sola dosis de Ad5 y la de Sinovac es un coronavirus inactivado. Aunque no sepan mucha biología les parecerá claro que son cosas distintas.

Imagínense que fueran automóviles: todos los automóviles son piezas de ingeniería que sirven para ir del punto A al punto B. Basados en sus países de origen, digamos que la de Pfizer/BioNTech es un BMW, la de Oxford/Zeneca un Rolls Royce, la Sputnik un Lada, las de CanSino y SinoVac un FAW. Ahora imagínense que a cada uno de ustedes les dan un auto, pero el esquema es dárselos en dos partes: primero una mitad y luego de algunas semanas la otra. Medio BMW hoy y en 21 días la mitad que falta, y así igual para todos, con los esquemas de intervalo de dosis diseñados para cada quien.

Lo que el subsecretario está sugiriendo hacer es que cada quien acabe con dos mitades de automóvil que ni idea si puedan funcionar juntas. Yo sé bastante poco de mecánica de autos pero tengo la impresión de que un híbrido “medio BMW-medio FAW” puede no poder llevarme del punto A al punto B. Pues hagan de cuenta un esquema combinado de vacunas.

La emergencia y la desgracia en la que estamos sumergidos hacen indispensable que usemos las pocas herramientas que tenemos de la manera más cuidadosa posible y no al ahí se va.