IP regiomontana tiende puentes con Clara Luz

Hace unos días, Clara llevó a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, a una cena a la cual fue invitado y aunque ella insistió que nada más la hizo de chofer y no se quería quedar -así se lo dijo al anfitrión- el mismo Armando Garza Sada le insistió tanto que se quedó a la cena que ofreció en su casa del Callejón de los Arizpe, en San Pedro Garza García.

Ahí estuvieron cinco del G10: Juan Garza Herrera (Xignux), Francisco Toussaint (Lamosa), Tomás González Sada (Vitro), Enrique Zambrano (Proeza), Jesús Viejo (representando al Diablo Fernández, de Femsa) y el anfitrión, presidente del Grupo Alfa.

Lo interesante del asunto es que la reunión fue a iniciativa de los empresarios, quienes quisieron escuchar de primera mano los planteamientos del presidente de Morena.

De pasada tuvieron acceso a la forma en que Clara Luz está estructurando su programa de gobierno con miras a suceder al Bronco Jaime Rodríguez.

La estrategia de la abanderada de Morena para contender por la silla del Palacio de Cantera de NL es promover el desarrollo de la Entidad sin tener qué depender de lo que el gobierno de la República regresa de los impuestos que aquí se pagan.

Su postura es en contra de la separación de NL del pacto fiscal y trae en mente un nuevo concepto de apoyo a la generación de empleos en todos los niveles de la actividad empresarial.

El pago puntual y cabal de impuestos es piedra de toque para cumplir con el elemento donde se gesta el círculo virtuoso del bienestar:

Cumplimiento de las obligaciones fiscales para que el Estado cuente con recursos suficientes para devolvérselos a la comunidad en calidad de obras, servicios y en suma, generación de mejores condiciones de vida para los nuevoleoneses.

FIRMA DEL COMPROMISO CON MORENA

Y respecto a la polémica que se armó cuando Delgado anunció que todos los candidatos de Morena deberán firmar un compromiso para cumplir con los mandamientos de ese partido, les platico que quienes traían esa inquietud recibieron como respuesta lo siguiente:

Todos los partidos políticos se parecen en que sus postulados para candidatos a puestos de elección popular son: no robar, no mentir y no joder a la gente.

Que unos cumplan con esto es harina de otro costal, pero por lo pronto, eso -que está en la misma Biblia- es lo que Clara Luz firmará en el tal manifiesto.

CENA CON LOS JUNIORS

La cena con los juniors de los empresarios regios fue promovida por Nicho Garza Sada (Grupo Topaz), hijo del ex presidente de Alfa, Dionisio Garza Medina y sobrino de Armando.

Los chavos empresarios quieren escuchar y tratar a Clara Luz compartiendo los sagrados alimentos, para que no les digan y que no les cuenten.

