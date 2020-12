INE: Tiempos de radio y televisión

Utopía

La Presidencia de la República, por medio de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación social, solicitó al consejero presidente Lorenzo Córdova, su colaboración para someter ante el Consejo General del INE un punto de acuerdo, a efecto de ejercer su facultad de atracción en materia de radio y televisión y que durante la temporada de invierno se destinen los tiempos, que le corresponde administrar, a la difusión de campañas de atención a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad covid-19.

Como era previsible, el líder de Morena, Mario Delgado respaldó la solicitud presidencial y llamó a sus aliados de los partidos Del Trabajo, Verde y Solidario a hacer lo propio, lo que seguramente sucederá; también incluyó en la exhortación al Revolucionario, Acción, Ciudadano y De la Revolución.

El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, no desaprovechó la ocasión para revirar a Palacio Nacional: “Alertamos que ello afectaría las campañas para informar sobre el covid-19. Hoy, solicitan al INE y partidos ceder sus tiempos al gobierno. Ok, pero, ¿por qué no recupera los tiempos fiscales?”, escribió en un tuit. Lo cual no deja de ser razonable, aparte el hecho de provenir de un personaje que privilegia la confrontación con el presidente Andrés Manuel, a tono con su jefe y amigo Córdova Vianello.

Apenas hace ocho meses López Obrador cedió a las radiodifusoras 14 minutos diarios de los tiempos fiscales y a las televisoras siete, que correspondían al Ejecutivo, como una forma de apoyar a esa industria (y sus trabajadores) del entretenimiento, la información-desinformación y los enajenantes y cosificadores contenidos de su programación, en un año con serias dificultades por la crisis de anunciantes y la severa baja de la pauta publicitaria gubernamental. Eso no lo entiende Rafael Hernández, consejero del PRD, ya que pidió al tabasqueño de Tepetitán (Macuspana) que emita otro decreto con el fin de retomar lo que “indebidamente regaló a los concesionarios de la radio y la televisión. El Estado debe tener ese tiempo para emergencias como la que se está viviendo en el país con el covid-19”. La beligerancia de los administradores de la disminuida franquicia encabezada por Jesús Zambrano –obtusamente anti-AMLO–, no impide observar que parcialmente tienen razón en el tema de los espacios cedidos a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

También surgió la propuesta para que la Cámara de Diputados y el Senado renuncien a sus tiempos oficiales con el fin de que el Ejecutivo intensifique la campaña de información sobre las medidas de prevención y de esta manera, contrarrestar la “desinformación, rumores y mitos que han inundado las redes sociales” y que colocan en mayor riesgo de contagio de coronavirus a la población, al decir del senador Salomón Jara Cruz.

No obstante, en este momento, como apunta en su misiva (17-XII) Ramírez Cuevas, resulta de vital importancia reforzar las acciones de comunicación para advertir a la población sobre las medidas emergentes que deben llevarse a cabo ante el incremento de casos asociados a las bajas temperaturas en gran parte de México.

Compromete el periodista venido a comunicador presidencial desde hace dos años que de aceptar la propuesta, las campañas que se difundan tendrán en todo momento un carácter institucional y su contenido se limitará a señalar las medidas de prevención, contingencia y mitigación que establezcan las autoridades sanitarias. Así será y se cometió un error de cálculo.

