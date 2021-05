Reformar el sistema político para alcanzar una verdadera transformación democrática

El PES decide postular a AMLO como su candidato a la Presidencia porque apostó a la derrota electoral para siempre del PRI.

No pudo el PAN en dos sexenios en la Presidencia de la República lograr una verdadera transición a la democracia. Una oportunidad única otorgada por la ciudadanía a un partido que tenia luchando décadas por establecer un régimen democrático. Ni Vicente Fox, ni mucho menos Felipe Calderón, tuvieron la grandeza de establecer las bases de un nuevo sistema político. No lograron desmantelar el viejo régimen de partido único y terminaron adecuándose a las canongias, privilegios y pactos políticos de siempre. Al final pavimentaron el camino para que el PRI regresara a la Presidencia con una nueva clase política llena de tecnócratas corruptos. En su regreso, las practicas del viejo régimen se modernizaron hasta que se les atravesó Andrés Manuel López Obrador.

El PES decide postular a AMLO como su candidato a la Presidencia porque apostó a la derrota electoral para siempre del PRI, mandar al PRI al basurero de la historia, pero también para exponer el concubinato de este con el PAN. No se equivoco AMLO en describir al PRIAN como la mafia en el poder. Ahora, cínicamente ya no esconden su alianza y van juntos en la boleta electoral . Qué tragedia para los demócratas fundadores del PAN, Gómez Morin debe estar revolcándose en su tumba, el PRI, el PAN y el PRD, el partido que AMLO hizo fuerte, juntos en las elecciones del 2021.

La 4T y el régimen democrático en México

Llegaba la Cuarta Transformación (4T) y prometía la instauración de un régimen democrático. Para lograrlo, para verdaderamente pasar a la historia, lo que AMLO necesita es acabar con el viejo régimen y no reinstaurarlo ahora con nuevas siglas. Todavía, a pesar de su desenfrenado partido, tiene la oportunidad de establecer los cimientos de un nuevo sistema político y como MORENA no propone nada, como tampoco lo hace el “Frente” anti AMLO, el PES tiene propuestas claras que transformarían radicalmente el sistema político mexicano. Aquí algunas de las más importantes:

1. Exigir métodos democráticos de elección de candidatos a los Partidos Políticos con la participación directa de la ciudadanía. Un porcentaje de candidatos ciudadanos sin militancia política, esa sí sería una verdadera acción afirmativa que refrescaría la vida política nacional.

2. Cambiar radicalmente el sistema de financiamiento a los partidos políticos. El actual sistema viola la propia Constitución que establece el “principio de equidad” en la contienda. En el nuevo sistema ningún partido podrá recaudar mas que otro y las aportaciones privadas solo deberán de ser de sus militantes con tope previamente fijado. Ha llegado el momento de acabar con las campañas compradoras de votos que distorsionan el proceso democrático. Con piso parejo ningún partido, incluyendo el del gobierno, podrá tener más recursos que otro. En conclusión, cero financiamiento publico a los partidos políticos.

3. Reducir el Senado de la República a 96 Senadores: 64 electos en las entidades federativas, uno de mayoría y otro de primera minoría; los 32 restantes serán electos por el principio de representación proporcional de la lista que presenten los partidos. Reducir la Camara de 500 diputados a 300: 150 de ellos electos en distritos uninominales de mayoría relativa; y, 150 electos por el sistema de representación. Para estos últimos se conformará una lista por circunscripción electoral que se integrará alternadamente de candidatos de la lista del partido y de candidatos con las votaciones mas altas de los mismos partidos.

4. Prohibir las coaliciones entre los partidos para la elección de diputados y senadores, así como para los Congresos Estatales. Los partidos solo podrán hacer candidatura común para puestos del poder ejecutivo: Presidente de la República, Gobernadores y Presidentes municipales.

5. La representación tanto en el Congreso Federal como en los Congresos de los Estados deberá debe ser pura. Es decir, a un partido político le corresponderá el numero exacto de curules de acuerdo al porcentaje de la votación ciudadana que obtuvo. No a las cláusulas de gobernabilidad y sobre representación.

6. Se permitirá los Gobiernos de Coalición partiendo de un sistema de Coaliciones Parlamentarias. Es decir, el titular del Ejecutivo con el objetivo de tener mayoría legislativa podrá, o no, pactar con partidos políticos distintos al de su origen para conformar una coalición de gobierno. Esta coalición deberá ser pública, de cara a los electores, esto le permitirá distinguir claramente cómo fue usado el voto que sufrago por algún partido político. Sin duda, esta negociación política, que no se haría en lo “oscurito”, servirá a la ciudadanía para decidir el sentido de su voto en futuras elecciones. Las reglas de las coaliciones de gobierno serán establecidas por las autoridades electorales.

7. Se propone transitar a un régimen semi-presidencialista. El Presidencialismo mexicano se agoto , no da respuestas reales a las necesidades de la gran mayoría de la población. Tampoco es un sistema democrático que de pie a una negociación política que genere contrapesos reales al poder político. Reformar el sistema político para alcanzar una verdadera transformación democrática es la propuesta del PES. La única manera que la llamada 4T deje un impacto en la historia es reformar al propio sistema político que derrumbo. Sin el cambio de sistema político, la 4T será solo la herramienta publicitaria de la izquierda en el poder, ya sin el liderazgo político del verdadero artífice de la derrota de las elites política y económica de Mexico. Dicho de forma concreta, para que la 4T sea verdaderamente una nueva etapa en la historia de Mexico debe reformar el sistema político.

8. Prohibir que un candidato que llego por un partido se pueda cambiar de partido. En todo caso se volverá independiente si fue electo por mayoría, y si fue electo por el principio de representación no podrá cambiarse de partido, podrá renunciar pero no cambiarse de Grupo Parlamentario. De darse esta renuncia entrara en funciones su suplente, y si este no tomara protesta, la curul será asignada al siguiente en la lista del partido político que lo postulo.

Próximamente daremos a conocer nuestras propuestas.

9. Deben existir reglas claras para la reelección legislativa. Una de ellas será que los legisladores que la busquen solo podrán hacerlo por el mismo estado, distrito o circunscripción por la que fueron postulados originalmente. Es decir, deberán regresar con sus electores originales para buscar su reelección.

10. Los órganos constitucionales autónomos y los integrantes del Poder Judicial deberán elegirse con procedimientos distintos a los actuales para garantizar su autonomía frente a los otros poderes públicos. Por ejemplo, actualmente los Consejeros del Instituto Nacional Electoral son electos a través del voto mayoritario en la Cámara de Diputados. La propuesta es que el Congreso solo guíe el proceso que terminara en una insaculación de los postulantes y que garantizara su plena autonomía pues su cargo no será resultado de negociaciones partidistas.

Próximamente daremos a conocer nuestras propuestas para reformar al Poder Judicial, que es el poder del estado más opaco y menos eficiente. También explicaremos con mas detalle nuestra propuesta principal para establecer un nuevo estado social de derecho en Mexico: la convocatoria a un Congreso Constituyente que redacte una NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA y de paso a una transformación del régimen político.