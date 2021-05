La crisis de representatividad de los partidos y el gran fraude a la ciudadanía

Ser político es sinónimo de corrupción, oportunismo, enriquecimiento ilegal, relaciones obscuras.

El estereotipo del "político en México"

La política es una actividad desacreditada , se ha reducido a la lucha por el poder entre personajes, entre grupos políticos y económicos que buscan adquirir ventajas, en lugar de ser un medio para la construcción del bien común. Ser político es sinónimo de corrupción, oportunismo, enriquecimiento ilegal, relaciones obscuras. El político tiene poder, protagonismo, lujos, privilegios, impunidad ese ya es el estereotipo. Ser político no tiene nada que ver con la idea de servicio, de liderazgo honesto, congruente, patriota. Todo mundo critica a los políticos y, contradictoriamente, quien se convierte en miembro de esta clase selecta es transformado por el poder. Generalmente, los nuevos liderazgos políticos terminan reproduciendo el mismo modelo que criticaban, que prometieron cambiar.

Cada vez qué hay elecciones enfrentamos un nuevo espectáculo, una nueva obra de teatro donde los actores políticos tienen un rol muy alejado de lo que realmente son, creen y representan. Las campañas electorales reducen a los ciudadanos a escoger entre dos o tres males , se elige al menos malo, con las consecuencias de reducir al ciudadano común a no involucrarse, a ser espectador, a no ir a votar, o en el mejor de los casos, solo a eso, a emitir su sufragio. No hay cómo despertar la energía social de la ciudadanía porque el sistema ha propiciado clientelismo, apatía, falta de credibilidad en las instituciones, cada vez hay menos esperanza de que un cambio real sea posible. La gran excepción siempre fue AMLO. Las elecciones presidenciales de 2018 demostraron que la ciudadanía nuevamente voto por la esperanza . Desgraciadamente tres años después regresamos a la gran tragicomedia: gobiernos que no respetan el proceso democrático y oposición que dice ser oposición para el final no serlo.

La oposición busca "negociar con el poder" para sobrevivir.

La alianza PRI-PAN-PRD no busca representar a la ciudadanía, busca espacios para negociar con el poder y para sobrevivir políticamente. Veo claramente que el supuesto bloque opositor una vez que inicie la siguiente legislatura se desintegrara. El PRI le dará al Presidente la mayoría legislativa que necesita. Esta claro el fraude a la ciudadania que se cocina , vota por el PRI porque soy opositor, después yo uso tus votos para negociar y mantenerme vigente en el juego político. Al final nos dirán que son unos patriotas porque le dieron gobernabilidad al país. Un voto por el PRI, es un voto por AMLO. Así lo demuestran las votaciones en el Congreso de la Unión, solo falta revisarlas. El verdadero satélite de MORENA es el PRI. Ese es su ADN, así nacieron y así seguirán.

El PAN esta en el mismo juego, sacar raja del desencanto de algunos y cachar votos de castigo. También es necesario revisar sus votaciones en la presente legislatura. Como es su costumbre mucha estridencia en el debate parlamentario, se ponen su mascara de opositores pero terminan cuidándose las espaldas -de sus pecados presentes y pasados- y votaron temas torales con MORENA. Es triste decirlo pero un partido que se fundo democrático hoy es el mas pragmático de todos, solo en competencia con el irracional e impresentable Verde.

Al final la vigencia para el 2024 es lo importante, presentarse como opositores para ganar espacios y canongias es su objetivo electoral. Objetivo que parece estar funcionando aunque ya no representen nada de valores democráticos, de familia, de protección a la vida o de libertades económicas y empresariales. Hoy, el PAN solo representa a su burocracia partidista, a su clase política que se envileció cuando llego a ser gobierno y a su desmedida ambición por el poder político, nada de doctrina, nada de ideales, nada de valores y principios humanistas.

El PRI es él verdadero satélite de MORENA

El PRD parece ser la única oposición al Presidente en esa coalición pero de manera increíble su oposición es un tema personal y no político. Son sus agraviados ex correligionarios que se sienten afectados porque AMLO les quito el negocio de la representación política de la izquierda. En ideas de gobierno y en posiciones ideológicas el PRD es el mas cercano a MORENA. Su bancada en la Cámara de Diputados terminó prácticamente desintegrada y lo único que quieren los dueños del PRD, léase los “Chuchos”, es venganza porque AMLO los tiene al borde de la desaparición.

En conclusión, el PRI es él verdadero satélite de MORENA; el PAN, sin vergüenza, juega con su enemigo histórico el PRI para ganar curules y con el PRD, en una alianza contraria a su doctrina, solo por calculo electoral; y al PRD, lo mueve la venganza y el instinto de sobrevivencia. Valiente oposición tenemos, su verdadero motivo: no le den la mayoría a AMLO, nosotros después de las elecciones se la damos.

En nuestro concepto, los partidos políticos deben representar los diferentes sectores de la sociedad encabezando acciones que respondan a las principales demandas ciudadanas. Las creencias y valores de gran parte de la ciudadanía no son encarnadas por los partidos políticos actuales, menos su problemática y preocupaciones. La crisis de representatividad de las causas ciudadanos es una realidad. Por eso, es importante que existan nuevas alternativas políticas incluyentes en las que la verdadera representación ciudadana, se convierta en el valor fundamental de nuestra democracia.

Quienes deberían representarnos hoy no lo hacen. Básicamente nuestros representantes populares lo que defienden son intereses partidistas, de grupo, de clase. Se moviliza para su propio provecho, se apoya en lo colectivo para reforzar los intereses individuales. Tristemente nuestros representantes, no representan a nadie, incluso, por increíble que parezca, en muchos casos no se representan ni a ellos mismos. Necesitamos con urgencia partidos políticos que representen personas, ciudadanos, anhelos, carencias, realidades.

El "PES" a favor de los ciudadanos, la vida y la familia, para una democracia plena.

El Partido Encuentro Solidario sí tiene posiciones políticas establecidas, incluso en temas controversiales que por definición nos son inmutables. El PES aspira no a representarse asimismo, queremos representar a los ciudadanos que están en favor de la vida; de la institución social más importante que es la familia ; aspiramos a vivir en una democracia plena, sin regresos al pasado; un gobierno que garantice la propiedad privada; una sociedad ordenada que respete un marco legal justo; buscamos la reconciliación nacional y la paz, promovemos el libre mercado y el libre comercio, y diseñamos políticas para promover una distribución equitativa y justa de la riqueza.

Intentamos representar a la ciudadanía que crea como nosotros. Nuestra pretensión es ir más allá de la derecha religiosa y moralina, pero también más allá del secularismo abyecto de la izquierda. En síntesis, nuestra propuesta es dejar atrás ideologías para concentrarnos en realidades, en necesidades. Ni la derecha neoliberal, ni la izquierda nacionalista proporcionan respuestas a los desafíos que enfrentamos como nación. Y si el MORENA sustituye ya al PRI y al PRD; no tengo duda que el PES si sigue con su identidad basada en principios y valores humanistas sustituirá al PAN, quien dejó ya de representar a millones de mexicanos.