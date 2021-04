Partido Encuentro Solidario, se fundó para defender a la familia mexicana; la que te protege, te motiva, te defiende, te corrige y te educa.

Los valores tradicionales de la familia están en crisis

Hay partidos que se fundan para defender clases sociales, otros para causas económicas, los más comunes para defender ideologías y los que están en el poder para mantener el status quo y por lo tanto proteger a la clase política en turno. En el caso del PES, Partido Encuentro Solidario, se fundó para defender a la familia. La Declaración de Principios del PES, documentó legal registrado ante el INE, establece claramente:

“Nuestra acción política esta encaminada a fortalecer a la familia, núcleo fundamental en la historia de la sociedad mexicana. En el Partido Encuentro Solidario creemos que la institución familiar es origen y fin se nuestra riqueza como pueblo y de nuestro destino como nación.” Partido Encuentro Solidario (PES)

Debemos de reconocer que los valores tradicionales de la familia están en crisis. Los altos indices de criminalidad lo constatan, muchos de los criminales más sanguinarios vienen de familias desintegradas y violentas. La falta de oportunidades repercute directamente en la familia y la pobreza es una consecuencia de un sistema que no educa y no fomenta la actividades productivas. Niños mal alimentados, adolescentes embarazadas, jóvenes con deficiente o nula educación, padres en adicciones, madres muy ocupadas y ancianos abandonados parecen ser el mosaico común de la familia mexicana.

La familia mexicana tradicional, está en peligro

A pesar de esta crisis, los valores que te infunden en el seno familiar nos han mantenido en pie como sociedad. La familia mexicana tradicional es aquella que te protege, que te motiva, que te defiende, que te corrige y que te educa. Muchos de nosotros crecimos cobijados por el amor de nuestros padres y con la seguridad de que siempre tendríamos a nuestros hermanos ahí para vivir, para convivir y hasta para sobrevivir. El respeto a nuestros padres, nuestra máxima autoridad, era el inicio para respetar a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a las leyes y hasta a nuestros lideres. Por mucho tiempo, aunque hoy no se quiera reconocer, la institución familiar fue la base social de Mexico.

La familia mexicana esta en peligro. Los retos de la vida moderna en esta época de tanta tecnología nos empiezan a privar de la convivencia familiar. No tengo duda que el peligro más grande proviene de quienes se empeñan en desacreditar una institución social milenaria, tratando de construir una sociedad individualista que dependa de la tecnología. No necesitas a nadie mientras tengas un celular inteligente y seas parte de una red social. Tu nueva familia esta en las redes.

Todavía peor, el embate más grande es contra la familia proviene de la ideología de genero. Ahora el ataque es político, no tienes porque creer en un concepto de familia porque eso es conservador, no es “cool” y esta en contra de los derechos de las personas. Curiosamente los movimientos pro género, que actualmente tienen que ver poco con la igualdad de derechos en la que todos debemos de creer, hoy son financiados justo por los creadores de la tecnología. La ideología de género ya no tiene que ver con la igualdad de derechos sino con la creación de “nuevas maneras de vivir” donde la libertad no tiene limites y, por lo tanto, deja de ser libertad para convertirse en anarquía.

La familia debe ser la principal institución social

El PES es una organización política y social que fomenta y retoma los valores familiares como fundamentos de la vida social, económica, educativa y política de Mexico. La familia debe ser la principal institución social que debe promover el Estado mexicano a través de leyes y políticas públicas que la protejan. Todos los niveles de gobierno deben crear políticas publicas con perspectiva de familia. Estas, deben propiciar la convivencia, impulsar programas para evitar la violencia intrafamiliar, el abandono de los niños, el desamparo de los ancianos, los divorcios y, desde luego, las adicciones.

En Mexico habemos quienes creemos que no estamos prosperando porque no defendemos a la familia. Por eso, nosotros proponemos que la antigua institución gubernamental que esta en los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- conocida como DIF (Desarrollo Integral de la Familia) se modernice y se transforme en la Secretaria de la Familia. Esta institución será la responsable de crear, supervisar y operar políticas públicas transversales para fomentar el fortalecimiento y protección de la institución familiar.

Retomar sus raíces, rescatar lo que se ha perdido, reforzar su significado, sus símbolos, su naturaleza: la familia es la que te impulsa, la que te protege, la que quiere lo mejor para ti. Individuos sanos, familias fuertes, comunidades unidas, harán una mejor nación. Al final del día, nuestro propósito social es que el corazón de los padres se vuelva hacia a los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Esa es la primera de todas las reconciliaciones sociales, la que se da en el seno de la familia.