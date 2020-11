Homenaje mundial a la invención...pero no de fake news

Mujeres inventoras aportan, pero se reconoce a los hombres



En el día mundial del inventor, fue interesante percibir que el invento, algo nuevo que se aporta, puede despegar en nuestro país con el aumento de más del diez por ciento de mujeres en el área científica. El 9 de noviembre se declaró ese día mundial y ya hay un país, Austria, que le dedica esa fecha a una gran inventora, la bella Hedy Lamarr que de actriz hollywoodense regresó a sus estudios de ingeniería que había iniciado en su adolescencia, y se dedicó a inventar en recuerdo, quizá, de su deseo de investigar la fuerza que había en el cabello de Victor Mature cuando protagonizó con él Sansón y Dalila. No es una simple broma, las cosas más absurdas ya investigadas han llevado a conocer portentos que después han alumbrado a la humanidad con nuevos aportes. Desde hace décadas existe la Red Mundial de Mujeres Inventoras e innovadoras que promueve la invención entre mujeres y su reconocimiento, para reparar la injusticia de que muchas de ellas trabajan en laboratorios con otros científicos de la invención y a la hora de la hora, los reconocidos, incluso con premios Nobel, son ellos. Los casos de Marie Curie no son sacados a relucir muy seguido, pese a que existen miles de inventoras en el mundo. La precariedad que se ha visto en el área científica ahora con la pandemia, evidencia que la actividad en la creación científica propiamente dicha, se ha desviado a otras dimensiones no siempre para profundizar en la salud y el ataque de los seres, a veces microscópicos, que conviven con nosotros.

MUJERES MEXICANAS Y SUS APORTES COMO INVENTORAS

La competencia que se produce en lo que se llama fuga de cerebros y que ganan los que pagan más en el extranjero, ha sido el problema de los países pobres. En un país como el nuestro en donde sectores profesionales como los del Poder Judicial, por ejemplo, pudieron asegurar enormes salarios, mientras investigadores y científicos están en otros niveles, demuestra la iniquidad que se produce en el estimulo a la invención aunque ésta pueda rebasar en ciertos casos, a la oportuna aplicación de la justicia. Solo en el género femenino, el masculino tiene más, en México hay astrónomas, biólogas, químicas, ingenieras, diseñadoras y toda la gama de la creación que puede hacer del país un sector fuerte en sus aportes. Ya se premió en 2006 a una científica María Socorro Flores González por sus aportes novedosos sobre la amibiasis invasiva y la forma de enfrentarla. Del grupo de destacadas mujeres que mencionó el portal Sinembargo en enero de 2019, señalaré dos, de las más jóvenes, Edna Leticia González nacida en 1978 y Luz María Alonso en 1980. En el último caso, la experta profundiza en un problema que afecta a miles de mexicanos, el del tinnitus, ese ruido molesto y penetrante en los oídos, para enfrentar el problema a partir de un aporte suyo sobre el registro de actividades eléctricas del cerebro. El primer caso es muy singular y bello. Lety estuvo observando que un grupo de sapos se arremolinaba en torno de unos tapetes multicolores que ella había puesto, para observarlos atentamente. Gracias a eso pudo descubrir la forma como los factores humanos pueden facilitar la invasión biológica. En esas investigaciones descubrió la existencia de una nueva rana, que desde luego ya incorporó a nuestra riqueza de especies.

HEDY LAMAR DE ACTRIZ REFULGENTE, A INVENTORA DEL ESPECTRO ENSANCHADO

Cuando Hedy Lamarr envejeció, las mujeres envidiosas decían que nadie la quería ya contratar en Hollywood. Lo que no sabían es que la propia austriaca se había despedido del cine para regresar a lo que siempre había querido: la invención. Ya tenía avances desde antes de iniciar su carrera en la que hizo uno de los primeros desnudos corriendo por una pradera. Su vida está llena de anécdotas y la publicó en biografía no autorizada Grijalbo, en 1968. En sus exhaustivas investigaciones, recobró parte de sus trabajos, sobre todo en torno al espectro ensanchado que es una técnica de frecuencia disponible para enviar datos a través del sistema de telecomunicaciones. Está registrado y es reconocido a nivel mundial por la ciencia. En su país Austria, han creado el Día mundial del Inventor en su homenaje. Ella murió en el 2000 a los 86 años. Muy lejano está aquel tiempo cuando protagonizó Sansón y Dalila con Víctor Mature, producida por Cecil B. DeMille en 1949, en la que en la lucha permanente entre cristianos y filisteos. Dalila se presta a traicionar a Sansón y al conocer que su fuerza reside en su larga cabellera aprovechando su sueño, se la corta. La historia se toma de algunos capítulos del libro bíblico de los Jueces. Arrepentida, Dalila protege a Sansón a quien han cegado y con él muere cuando al recobrar su fuerza, el cristiano mata a miles de filisteos en un templo. Yo la vi cuando niña desde un papalote, molino de viento, que había en mi casa y desde el que veíamos las películas de El Cinelandia que era de pantalla abierta a una cuadra de nosotros. Jamás pensé que gracias a la inteligencia de una mujer tan bella como era Hedy, iba a tener algún día la posibilidad de conocer la frecuencia del espectro ensanchado. Maravillas de la vida.