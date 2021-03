Sheinbaum rebasa a Ebrard por la izquierda rumbo a 2024

Hoy por hoy, Claudia Sheinbaum, sin duda sería la mejor opción rumbo a las elecciones de 2024.

Rumbo a la presidencial de 2024

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prácticamente ha rebasado por la izquierda al canciller Marcelo Ebrard. A diferencia de una anterior opinión mía, sobre que no tenía posibilidades de ser la candidata presidencial en 2024, hoy no tengo duda de que sería la mejor opción: por ser mujer, por saber tomar decisiones y porque no sería una extensión de AMLO, sino probablemente alguien mejor a la hora de gobernar.

Se dice que ella no quería la jefatura de Gobierno, pero tomó la encomienda de López Obrador, quien veía con recelo que este importante espacio podía quedar en manos de Monreal, Martí o ¡Noroña! (quien en realidad no tenía ninguna posibilidad).

En las últimas semanas y meses, la mandataria ha mostrado su carácter, su poder de decisión y que no se deja mangonear.

Campaña de vacunación vs Covid-19

2 pruebas de ello: la operación de los “chalecos verde” en los puestos de vacunación fue ordenada por Claudia, sustituyendo así a los electoreros “Servidores de la Nación”, que aún así hicieron ‘bola’, aunque no sirvieron de nada más que para tomar fotografías, lo que finalmente quedó cancelado.

Otra prueba del poder de decisión de Sheinbaum es la toma de control del cobro del agua en la Ciudad de México, un negocio de más de 700 (2020) o hasta 800 (2019) millones de pesos anuales.

A su gobierno eso le costará menos de 400 millones de pesos anuales y ahorrará a los capitalinos alrededor de 300 millones; las que perderán son 4 empresas que se repartían el pastel de la Ciudad en 4 pedazos. No obstante, viendo la crisis, la mandataria ofreció contratar al personal de las mismas para que sigan desempeñando sus funciones pero ahora bajo un Jefe: el gobierno de la Ciudad.

Puedo agregar más ejemplos, como la gran diferencia entre Sheinbaum y López-Gatell en el manejo de la pandemia; el impulso a procesar a ex funcionarios corruptos del gobierno de Mancera; la mejora del transporte público; la recuperación de espacios urbanos. En fin.

La mejor candidata de Morena en 3 años se llama hoy por hoy Claudia Sheinbaum. Ebrard se estancó en la tarea de conseguir vacunas que, en su momento dijo era “misión cumplida”, pero hoy vemos que está lejos, y mucho, de la meta. Veremos si se repone de esta quien ha resuelto tantos problemas al actual gobierno.

Mientras tanto Claudia camina tranquila rumbo a Palacio Nacional, tal como se desplaza a las reuniones de gabinete.

El relevo generacional del que ya habla AMLO está perfectamente representado en ella. Y tantas mujeres que hoy ven con malos ojos al partido que decidió sostener a Félix Salgado Macedonio, podrían volver su mirada al partido en el poder si es Sheinbaum la candidata.

Sí, sé que falta mucho. Pero la mejor fotografía del momento es esta: Sheinbaum rebasando a Marcelo. Y por la izquierda. Y tal vez él ni siquiera se dio cuenta.