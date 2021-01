¿Qué tan informativos son los gráficos que nos presentan sobre el Coronavirus?

Aunque parece informativo, un gráfico sobre los casos reportados y los decesos de coronavirus puede llegar a ser hasta confuso.

Decía uno de mis profesores de Investigación de Operaciones, el famoso Perro García, que hay comportamientos que se pueden graficar para encontrar tendencias y hay comportamientos que no pues en realidad no se comportan como algo que se pueda pronosticar o graficar.

Muchas de las gráficas que nos presentan buscan encontrar tendencias para hacer un pronóstico de cómo se comportan los datos en un futuro basados en su comportamiento pasado. La magia de las hojas de cálculo puede hacer que lo que se proyecte sea a conveniencia. Lo que quiero decir es que, cualquier usuario le puede mover al Excel para que las proyecciones de las gráficas vayan para arriba o para abajo. Y si ponen en la misma presentación los números de contagios con el número de decesos se pierde la gráfica del número de decesos al tener una escala mucho menor. Hay mejores maneras de presentar las gráficas para que realmente sean informativas.

La verdad, con los datos que hay y como se han ido comportando el dar una proyección y tomarla como verdad es bastante arriesgado pues las condiciones de cada día de la gráfica no son constantes. Los epidemiólogos con especialidad en estadística deben de estar de acuerdo conmigo que, con el comportamiento actual de las personas, al menos en México, es difícil pronosticar cómo estarán los próximos días de contagio.

La utilidad de las gráficas sobre Coronavirus

A estos datos se les podría sacar muchísimo jugo y sacar conclusiones interesantes si se correlacionan con otros datos. Sería interesante, informativo y hasta ilustrativo que ligaran la información sobre tendencias de contagios con fechas calendario. Se puede determinar si los festejos como el día de las Madres o del Padre o la Navidad, realmente subieron los contagios o si solo son suposiciones. También con épocas del año, aperturas o cierres de comercio entre otras muchas cosas.

Si el gobierno del estado de Nuevo León estuviera usando los datos de contagios de manera inteligente, seguramente no estarían cerrando comercios y restaurantes. Igual, los gobiernos de Jalisco y Quintana Roo, no estuvieron con las pachangas que se están dando en sus playas. Y cuando digo inteligente me refiero a ser proactivos y no reactivos, los gobiernos de los estados cierran cuando están cerca de rojo y abren cuando se salen un poco del rojo. Se podrían tener planes más precisos si se les pone atención a las gráficas y se busca la manera de prepararse basado en las fechas importantes de los festejos del año.

Ayer escribí sobre cómo los japoneses estaban evitando cerrar los comercios sin tener una gran cantidad de contagios. Si en México, todos los niveles de gobierno y las instituciones de salud federales y estatales se basarán en las estadísticas que está usando el gobierno japonés seguramente nos podríamos acercar, al menos un poco, a lo que están haciendo allá.

Claro, seguiría habiendo quejas, pero si los números de contagios bajan, seguramente las quejas serían por otros motivos.