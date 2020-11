“Fichajes” en los partidos

Me llama la atención el intenso “scouting” que están haciendo principalmente dos partidos políticos, mismos que lo están desarrollando de forma diametralmente opuesta y por eso me centraré en ellos, mientras que en Movimiento Ciudadano, el partido liderado por Dante Delgado quien está en el papel de “Pep Guardiola”, haciendo los mejores fichajes, llevándose por ejemplo a la Ex Gobernadora Ivonne Ortega a quien yo apenas definía en artículos anteriores como la “Messi” de esta temporada, una guerrera, mujer contundente y que ha ganado TODO por lo que se ha postulado, una “goleadora nata” con gran instinto y gran olfato ganador que sin duda anotará varios goles en la “temporada 2021” una mujer con gran inteligencia, un fuerte liderazgo, enorme carisma y gran experiencia en la cancha, que ya ha recorrido una decena de veces todo el territorio nacional y ha actuado en todas las trincheras posibles, tanto en lo local como en lo federal.

Además de ese gran fichaje Dante, “PEP” ahora también anota otro jugadorazo sumando al Ex Secretario Federal de Salud Salomón Chertorivski, que será un “Marcelo Vieira” que defenderá con todo al “equipo naranja” que con gran dominio de la técnica seguramente “desarmará” a muchos delanteros de los equipos rivales y bien puede ser un “segundo capitán del equipo” hombre respetado entre la comunidad científica, entre los académicos, apreciado y reconocido por sus compañeros.

Esto es lo que tenemos hasta hoy de Movimiento Ciudadano, que sin duda en el mediano y en el largo plazo será un partido con gran crecimiento y los que estarán escalando rápidamente lugares “dentro de la tabla” y que estará dando una gran sorpresa.

Por otro lado, tenemos a uno de los partidos “nuevos” que acaban de obtener el registro, Redes Sociales Progresistas, pero que contrario a los que muchos hubiéramos pensado, al parecer su decisión es sumar “jugadores vistosos” pero que de antemano sabemos que no necesariamente darán buenos resultados, aquí tenemos a José Fernando González, de quien teníamos muy buenas expectativas por su amplia trayectoria, habiendo sido profesor y director de escuela, y llegando a ser hasta Sub Secretario por lo que lo esperado era que sumara a gente con amplia capacidad intelectual, MAESTROS, académicos, pero en lugar de eso han decidido irse por lo “simi” y sumar a “luchadores” (pero no luchadores sociales, sino luchadores de “lucha libre”) optando por la vía fácil de llamar a sus filas a gente “famosa” aunque no necesariamente sea la más preparada ni la más calificada, ni la que tenga mayor experiencia, es por esto que muchos empezamos a ver a Fernando González más como un “Mario Carrillo” que pasó de ser un magnífico “jugador” a un entrenador con poca visión y más bien “de medio pelo” con muchas más aspiraciones que resultados, con un pasado mucho más brillante que su futuro (aunque no sabemos bien si este tipo de decisiones sean culpa de José Fernando o pudieran ser de Pedro Pablo de Antuñano) sea quien sea, lo que están haciendo y a quienes están sumando es todo lo contrario a lo que la ciudadanía pide, gente CAPAZ y PREPARADA.

Redes Sociales estaría sumando entonces a “Carístico”, “Tinieblas” “Blue Demon Jr” y a “la Barbie Juárez” todos ellos deportistas de alto nivel que merecen como personas y como deportistas todo mi reconocimiento, pero como preguntaba siempre un político al que respeto mucho: “¿Cuando te duele la muela, tú vas con el ginecólogo?” todos sabemos la respuesta… como dice el sabio refrán “ZAPATERO A TUS ZAPATOS” y por si nos quedara duda del “papelón” que han hecho los artistas, deportistas y demás gente “famosa” que terminado el ciclo en sus respectivas profesiones, se ha querido dedicar a la política, tenemos muchos lamentables ejemplos pero el más visible y actual que tenemos es el futbolista gobernador, que literalmente “no da una” gobernando, aunque futbolísticamente haya sido sumamente destacado al igual que estos cuatro personajes que tristemente ante la carencia de pensadores, intelectuales, políticos de buen nivel y académicos, hoy es lo único que presume RSP.

Yo los invito a que PROFESIONALICEMOS la política, ¿Quieren sumar futbolistas, artistas, luchadores? Busquen a los más capaces, no necesariamente a los más famosos, busquen a los que han buscado “prepararse” para que así puedan así dar buenos resultados a la ciudadanía, piensen como estadistas y no solamente como simples “sumadores de votos”.

Entre los posibles fichajes, y “jugadores” que en esta etapa temprana “visoría” todavía están por definirse rumbo al 2021, me dicen que quien tiene ya algunas invitaciones formales es Mariana Moguel Robles, quien entre otras cosas y además de ser reconocida por su lucha incansable, por su gran carisma y cercanía con la gente, ya fue Diputada Local, y Presidenta del PRI en CDMX, sin duda el partido que se la lleve, sumará con ella a una “jugadora” de primer nivel.

Yo los invito a que PROFESIONALIZANDO la política, “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO