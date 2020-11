Critican la mañanera de AMLO. ¿Y los tres años de tardes perdidas de Calderón?

El esposo de la señora Zavala debe regresar al pueblo de Mexico su sueldo de 18 meses porque no los trabajó.

Ayer Felipe Calderón se dio gusto retuiteando a periodistas, como Joaquín López-Dóriga (Radio Fórmula y Milenio), y a activistas, como Johanna Asiain (del inexistente partido México Libre).

Más de 3 horas ¿no tiene otra cosa que hacer el Presidente de México? ¿algún desastre natural en su Estado? ¿algunos cientos de miles de damnificados? alguna pandemia que le ha quitado la vida a 100,000 mexicanos (probablemente 300000)? ¿alguna crisis económica sin precedentes? https://t.co/zyQ3Gt82bU — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 11, 2020

Así los días del presidente:

7-10:La mañanera.

10-12: Almuerzo garnachero

12-1: Grabar un video

1-2: Revisar la polémica en tuiter

2-4: Ahora sí a comer

4-5: Reunión

5-7: Echar unas bolas de beis.

7:00 de regreso a Palacio.

8:00 Prepararse para dormir, mañana hay que madrugar. — Johanna Asiain (@JohAsiain) — Johanna Asiain (@JohAsiain) November 11, 2020

El esposo de la señora Zavala lo hizo con singular alegría porque Asiain y López-Dóriga intentaron burlarse del hecho de que la conferencia de prensa del presidente AMLO del miércoles 11 de noviembre haya tenido una duración récord: 3 horas con 12 minutos.

Ese es el tema, y el tono, de algunas columnas de hoy jueves, como la de El Universal de Carlos Loret de Mola, que seguramente también será difundidas en Twitter por el señor Calderón.

No veo nada de malo en que una mañanera se alargue; específicamente, la de ayer incluyó, además de las sesión de preguntas y respuestas con los reporteros, dos eventos presidenciales, como los encabezados por cualquier otro mandatario en l.a historia reciente de nuestro país durante sus jornadas de trabajo.

De hecho, tiene mérito y habla de eficiencia y productividad la costumbre de Andrés Manuel López Obrador de juntar sus ruedas de prensa con los eventos o las ceremonias en los que él debe estar presente.

Si Calderón cuestiona a AMLO porque una mañanera duró 3 horas con 12 minutos, debería explicar porque en 2011, cuando él se suponía que gobernaba a México, tuvo que presidir 1,779 eventos, en “promedio 7 por día hábil” —así lo dijo su entonces vocero, Roberto Gil Zuarth, en un comunicado del 9 de febrero de 2011—.

Si Calderón encabezaba 7 eventos o ceremonias por día hábil —con muy pocas conferencias de prensa, por cierto: el esposo de Margarita no fue capaz de enfrentar cotidianamente a los reporteros—, entonces ¡dedicaba al día 14 horas a estar en templetes tanto pronunciando sus propios discursos como escuchando los de otras personas!

Esa información la dio a conocer, en Reforma, el analista Sergio Aguayo. Pero no estaba ahí lo más relevante que comentó el colaborador del diario propiedad de Alejandro Junco de la Vega.

En efecto, el 29 de agosto de 2012 Sergio Aguayo publicó el Reforma el artículo “Las tardes de FCH”.

¿Las tardes de Felipe Calderón?



Dijo Aguayo que “la idea original de revisar la agenda de Felipe Calderón fue de Andrés Aguayo Mazzucato, quien sistematizó 899 días. Paulina Arriaga Carrasco se encargó de las otras 539 jornadas y de recopilar información en diversos medios. Dolia Estévez compartió sus conocimientos desde Washington”.

¿Por qué analizar la agenda del marido de la señora Zavala? Simple y sencillamente por el debate, que no ha cesado, acerca de si Calderón es un alcohólico o no.

Lo que Aguayo encontró debería avergonzar a don Felipe: la información oficial afirmaba que Calderón no tuvo ninguna actividad en 1,197 tardes.

Es decir, las tardes de más de tres años Calderón no hizo nada. ¿En serio tenía siete eventos en promedio en días hábiles? Difícil acomodarlos todos solo en las mañanas.

Año y medio de hueva calderonista



Por cierto, si consideramos que el día laboral se divide en mañana y tarde, tenemos que Calderón, durante su periodo, no hizo absolutamente nada productivo durante año y medio de su mandato. Es que, si 14 horas del día las dedicaba a “eventos” y se perdía —o dormía por la buena comida y mejor bebida— de 4 a 10 de la noche, ¡¡¡¡vaya tipo tan flojo!!!

El hallazgo de Aguayo y su equipo es importante. Aquí se puede consultar lo que enseguida sintetizo:

√ “Para elaborar este texto se revisaron 1,438 días de la agenda presidencial (salvo un mes, el análisis se hizo del 2 de septiembre de 2008 al 26 de agosto de 2012)”.

√ “De acuerdo con esa fuente Calderón no tuvo actividad alguna en 1,197 tardes (83%), y 93% de las noches de los casi cuatro años revisados”.

√ “Cuando está en gira internacional sí se mencionan eventos vespertino-nocturnos, cuando vienen mandatarios extranjeros lo común es que se ofrezcan comidas (la base de datos, la síntesis y el método empleado aparece en www.sergioaguayo.org)".

√ “Como comparativo se revisaron 147 días de la agenda de Barack Obama. La distribución del tiempo es más equilibrada y como reflejo de su cultura política jamás despacha en fines de semana (Calderón lo hace en algunas ocasiones)”.

√ “Así pues, de acuerdo con información oficial desconocemos lo que hace Felipe Calderón entre las 4 y las 10 de la noche”.

¿Qué hacía Calderón las tardes en que se perdía?



Aguayo dio tres posibles explicaciones:

(i) La página de internet del gobierno calderonista era opaca, grave en sí mismo.

(ii) “Dedica esas horas a reuniones con sus colaboradores”. En este caso indebidamente no se informó de ninguna.

(iii) “Es posible que, como me han comentado desde hace varios años personas bien informadas, aparezca el presunto descontrol presidencial”. El buen vino combinado con tequilas de calidad, pues.

¡Salud!

En fin, más tarde estaré en una comida de esas que obligan a la larga siesta en cuanto terminan. Brindaré con vino de mil pesos por el año y medio en el que Felipe Calderón recibió puntualmente su salario y no hizo nada excepto entrarle con olímpica seriedad a la cuchipanda, que es como le llaman en alguna parte de España, creo, a la francachela; afición que comparto con él, que no convierte a nadie en un alcohólico y por la que, desde luego, no critico a don Felipe: nomás sugiero que el esposo de la señora Zavala debe regresar al pueblo de Mexico su sueldo de 18 meses porque no los trabajó.