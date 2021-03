Zedillo reaparece. Salinas contra Clara Luz y, disfrazado de Riva Palacio, contra Durazo

Ernesto Zedillo, le da unos consejos a AMLO

Reaparece Ernesto Zedillo

Leo en El Universal:

“En la clausura del diplomado Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2021 impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Zedillo reapareció al ser invitado como conferencista con el tema “Guerra contra las drogas: fracaso institucional y causante de una tragedia humana”.

Leo en Regeneración:

“Reaparece Ernesto Zedillo y le da unos consejos a AMLO… El expresidente reapareció y opinó que uno no llega al poder para satisfacer la opinión pública, sino para ver por el interés de la ciudadanía”.

Leo lo que comenta @alvaro_delgado en Twitter sobre la reaparición del expresidente:

No es fortuito que, en plena Semana Santa, Ernesto Zedillo se levante de su sepulcro: Pese a la multimillonaria deuda del Fobaproa que heredó a los mexicanos, se suma al elenco del PRIAN para las campañas, con @FelipeCalderon, @VicenteFoxQue, @DiegoFC y Salinas moviendo los hilos

No sé si Ernesto Zedillo haya salido de su tumba política para apoyar candidatos del PRI y del PAN, pero no lo descarto. El expresidente que todo le debe al PRI tendría derecho a trabajar para que su partido vuelva al gobierno, como tienen derecho a cuestionarlo Álvaro Delgado y muchas otras personas por andar de metiche en el actual proceso electoral.

Pero, hasta el momento, Zedillo no ha hecho nada verdaderamente notorio para favorecer a ninguno de los abanderados del PRI o del PAN —este instituto político pactó una rara alianza el priismo—.

También ha reaparecido otro expresidente de México, bastante más perverso que Zedillo, el señor Carlos Salinas de Gortari, quien ahora se ha presentado ante la opinión pública mexicana disfrazado de columnista.

Salinas, en efecto, se puso la máscara de Raymundo Riva Palacio y le inspiró un libro mal redactado que tiene como único objetivo descarrilar la candidatura de uno de los políticos más cercanos al presidente López Obrador, el sonorense Alfonso Durazo, lo que ha quedado evidenciado en el artículo elogioso que dedicó a tal obra otro periodista salinista, Pablo Hiriart.

No es casual, me parece, que según no pocas personas Salinas haya estado detrás de la difusión del video con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, que tanto ha perjudicado a la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores.

Dos expresidentes priistas vuelven a participar en la política mexicana porque están inconformes con el gobierno de Andrés Manuel. Se suman a dos ex titulares del ejecutivo panista —Vicente Fox y Felipe Calderón—, que activamente militan en la oposición a Morena.

Solo hay dos expresidentes ausentes en la contienda de 2021, fundamental para diseñar el futuro de México: ambos del PRI, Luis Echeverría, quien a los 99 años de edad con trabajos medio se mueve, y Enrique Peña Nieto, tan ocupado en amoríos varios que no tiene tiempo para nada más.