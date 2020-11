La honestidad de AMLO en Tabasco. Y Colosio en Nuevo León

Decir la verdad ante todo.

AMLO admitió que, para salvar a la más grande ciudad de Tabasco, Villahermosa, se decidió inundar otras zonas de ese estado. Dijo el presidente de México: “Tuvimos que optar entre inconvenientes: no inundar Villahermosa y que el agua saliera por las zonas bajas, desde luego se perjudicó a los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión”.

Entre dos males, eligió el mal menor. Si ha sido terrible lo que ha pasado, habría sido infinitamente más lamentable la inundación del lugar con mayor población. Los líderes, en todo momento, deben optar entre inconvenientes. Qué difícil es gobernar. Lo sorprendente, para muchos, es un presidente diciendo con absoluta honestidad toda la verdad, por dura que sea. Jamás un gobernante de México lo había hecho, no con la claridad y sencillez con la que se ha expresado Andrés Manuel. Se le juzgará por ello, para bien o para mal. Por lo pronto, destaco la sinceridad del presidente López Obrador para explicar a su gente lo que pasó. Ahora lo importante será que todos en el gobierno de México y en el de Tabasco trabajen para que no vuelva a ocurrir.

Colosio

Ayer se supo que disputarán la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León dos políticos jóvenes, el senador Samuel García, y el diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas. No se ha especificado el método de elección, que podría ser una encuesta o una votación abierta a todos los ciudadanos.

No tengo la menor duda acerca de que Donaldo sería un candidato mucho más competitivo con Samuel. Este hombre encabezó los sondeos durante dos años, pero se equivocó y su imagen sufrió un gran daño.

Espero que orienten a la sociedad nuevoleonesa, que merece estar informada, las encuestas que ya han empezado a publicarse, como las de El Heraldo de México —su análisis electoral semanal en prensa, radio y TV es bastante serio—. Ya las analizaremos.

Que oficialmente se considere la posibilidad de que Colosio sea el abanderado de MC, sin duda altera todo el panorama. No solo fortalece en la entidad al partido fundado por Dante Delgado, sino que probablemente deja ya en posiciones secundarias al PRI y al PAN, que no tienen figuras de peso. Con Luis Donaldo, ya tienen competencia real Morena y Clara Luz Flores. Desde luego, para que Movimiento Ciudadano triunfe será necesario mucho más que la sola postulación del hijo del sonorense asesinado en Lomas Taurinas en 1994, ya que la señora Flores cuenta con una popularidad enorme, construida en muchos años de trabajo. Pero de ninguna manera sería un mal inicio del instituto político que ya trabaja para construir la opción presidencial de Enrique Alfaro en 2024. Sin un éxito en Nuevo Léon, que solo podría llegar con Colosio, no habrá futuro para el inquieto gobernador de Jalisco.