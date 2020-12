Restaurantero francés de Polanco. Politizan el caso Claudio X., el PRI/PAN y Frenaa

No se vale que los actores políticos compliquen esa tarea por ambiciones electorales.

Después de leer en El Heraldo de México una nota que llamó mi atención, “Frenaa lucra con el dolor”, decidí buscar información adicional acerca de lo que afirmaba su redactor. No fue difícil conseguirla: un sencillo análisis de redes sociales confirmaba a lo publicado en el diario propiedad de Ángel Mieres y dirigido por Franco Carreño.

Los datos duros demuestran que Claudio X González, activista de la derecha empresarial más radical; el profascista Movimiento Nacional Anti AMLO, Frenaa, y dos partidos políticos aliados para las elecciones intermedias de 2021, el PRI y el PAN, están detrás de la convocatoria de la marcha de ayer en Polanco, organizada supuestamente por ciudadanos apartidistas y sin intereses electorales molestos por el asesinato del restaurantero de nacionalidad francesa Baptiste Lombard y su socio Luis Orozco.

Veamos con detalle la información publicada:

Existe una cuenta en Twitter de unos europeos que ellos mismos dicen que son Frenaa Europa; estas personas de inmediato se sumaron a las críticas y a los ataques en redes al gobierno de la Ciudad de México y, también, desde el principio a la convocatoria para realizar la marcha.

Supuesta Frenaa Europa

Generar mal ambiente

El señor X.

Claudio X Gonzalez a las redes sociales tuit sugiriendo que el caso del francés está vinculado a la extorsión y al cobro de piso en Polanco. Esto no existe, y González lo sabe, pero se lanzó con irresponsabilidad a enardecer el ambiente en ese sentido buscando generar una narrativa que hiciera crecer la mencionada marcha.

Debe destacarse el hecho de que Claudio X. borró lo que había publicado en Twitter porque el gobierno de la Ciudad de México, encabezando por Claudia Sheinbaum, de inmediato tuvo pruebas de que a Baptiste Lombard y a Luis Orozco no se les agredió como consecuencia de cobro mafioso de derecho de piso, sino como un robo. El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, encontró elementos sólidos para probarlo.

El tuit que Claudio X. borró

El PRI/PAN

En la marcha fueron vistos Mauricio Tabe, diputado del PAN; Gabriela González, concejal panista, y Lucía Ruiz de Teresa, concejal del PRI. Evidentemente buscaban ganancias electorales.

Grillos

Cualquier homicidio en todas partes es lamentable, no puede haber la menor duda. Tristemente tales delitos se presentan a diario en las grandes ciudades de cualquier país del mundo. Los gobiernos metropolitanos dedican la mayor parte de sus recursos a combatirlos. No se vale que los actores políticos compliquen esa tarea por ambiciones electorales. Es, por lo tanto, inmoral lo que han hecho Claudio X. González, Frenaa, el PRI y el PAN. La sociedad capitalina no lo merece.