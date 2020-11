Réplica de Tatiana Clouthier

"Me sorprende que hace unos seis meses me planteaste una postura totalmente contraria a la que hoy defiendes".

Estimado Federico:

El día de hoy me levanto y leo con sorpresa un artículo de tu autoría en SDP, que por decir lo menos tiene varias imprecisiones.

Adicionalmente, presumes responsabilizarme de los reclamos de morenistas en el Estado de Nuevo León, a la dirigencia nacional, por una solicitud de una candidatura que represente por lo menos lo prometido en el 18: no mentir, no robar y no traicionar.

Con esta introducción, respondo a hora si a los detalles de la nota:

1.- Yo no soy responsable del tigre que ya despertó y sabe reclamar y luchar por lo que sí quiere y trabajó.

2. No soy solo una activista, soy una profesionista que ha dado resultados en 12 años de trabajo en la vida pública, 5 en el mundo legislativo y muchos más en la vida profesional de la educación y trabajo ciudadano. Los hechos están a la vista.

3. El partido Morena no ha decidido candidaturas, pues al momento ni convocatorias existen. Es más, hasta hace un mes tuvo finalmente cabeza nacional que inicio a mover el estancamiento de dos años.

4. Criticas un “tweet” donde menciono a quienes han levantado la mano para competir por las siglas de Morena y que en la lista mencione la candidata del partido Verde. Lo expreso así pues son ellos quienes la han nombrado y ella no ha levantado abiertamente la mano para buscar competir por Morena o por lo menos no lo había hecho al momento del “tweet”.

Me atrevo a pedir mi derecho de réplica porque además de colgarme la protesta, buscas involucrarme en la orquestación de una afrenta contra AMLO. Por favor.

Por último, me sorprende que hace unos seis meses me planteaste una postura totalmente contraria a la que hoy defiendes.

Un gran saludo,

Tatiana Clouthier.