Ratings radio: Con periodismo, 1º Ciro y 30º Aristegui. Con amarillismo, 3º Chumel y 4º Loret

Tanto el periodismo de verdad como el sensacionalismo mentiroso son apreciados y rechazados por las audiencias.

Sin novedades el primero y el segundo lugares en la tabla de posiciones. Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula, como ha ocurrido durante tantos años, sigue encabezando con gran ventaja la clasificación, y Óscar Mario Beteta, de la misma empresa, sigue en el segundo sitio.

Los dos hacen periodismo serio, es decir, informan y no inventan noticias. Y si opinan, lo hacen con serenidad y cuidando sus palabras.

Desgraciadamente, no a todas las personas profesionales del periodismo de calidad les va bien en la clasificación de los ratings de los noticieros de radio. Por ejemplo, Carmen Aristegui, periodista de primer nivel, tiene un índice de audiencia muy reducido: su informativo de Universal y La Octava es el número 30 en una lista de más de 50 noticiarios. Sigo pensando que ella realiza un excelente trabajo, pero no le ayudan las emisoras en las que colabora. Ojalá se reconcilie con la familia Vargas y vuelva a MVS a pelear por los primeros lugares porque ella no merece estar en la posición número 30.

Hay otros, otras periodistas profesionales que han crecido o se mantienen en muy buen nivel sin necesidad de caer en el chisme, el amarillismo y la vulgaridad, como Mario González y Adriana Pérez Cañedo, de Stereo Cien; Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, de Heraldo Radio; Pascal Beltrán del Río, de Imagen Radio, y Luis Cárdenas, Francisca Vega y Pamela Cerdeira, de MVS Noticias.

Hay un hecho lamentable y que ensucia al periodismo mexicano: el crecimiento que han tenido dos hombres sensacionalistas, Chumel Torres y Carlos Loret de Mola, que han decidido buscar lectores por la vía de distorsionar los hechos, buscar la notoriedad con malos chistes basados en discriminar personas (Torres) y apoyar sin ética periodística causas políticas, evidentemente a cambio de financiamientos oscuros (Loret); en efecto, ambos militan en la oposición al presidente López Obrador que hoy los usa y mañana, cuando dejen de ser útiles, los desechará exactamente como se deshace uno de los clínex sucios: enviándolos al bote de la basura —apunte: dado que ya me han corregido antes, anticipo a la gente bilingüe que quizá intentará corregirme, que el Diccionario panhispánico de dudas recomienda escribir clínex y no kleenex—.

Veamos todos los ratings de los informativos de la radio:

Comparativo de noticieros todo el día —rating 18+ ABC L-V INRA, febrero 2021



1º Con 2.42 de rating, Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula

2º Con 1.53 de rating, Óscar Mario Beteta, de Radio Fórmula

3º Con 1.38 de rating, Chumel Torres, de Radio Fórmula

4º Con 1.36 de rating, Carlos Loret de Mola, de W Radio

5º Con 1.28 de rating, Joaquín López-Doriga, de Radio Fórmula

6º Con 1.26 de rating, Mario González, de Stereo Cien

7º Con 1.18 de rating, Adriana Pérez Cañedo, de Stereo Cien

8º Con 1.12 de rating, Denise Maerker, de Radio Fórmula

9º Con 0.94 de rating, Luis Cárdenas, de MVS Noticias

10º Con 0.93 de rating, Ricardo Rocha, de Radio Fórmula

11º Con 0.90 de rating, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, de Heraldo Radio

12º Con 0.78 de rating, Eduardo Ruiz-Healy, de Radio Fórmula

13º Con 0.74 de rating, Pascal Beltrán del Río, de Imagen Radio

14º Con 0.71, Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero, de 88.9 Noticias

15º Con 0.70 de rating, Martín Carmona, de Stereo Cien

16º Con 0.69 de rating, Azucena Uresti, de Radio Fórmula

16º Con 0.69 de rating, Javier Alatorre, de Heraldo Radio

17º Con 0.68 de rating, Ana Francisca Vega, de MVS Noticias

18º Con 0.67 de rating, Pamela Cerdeira, de MVS Noticias

18º Con 0.67 de rating, José Cárdenas, de Radio Formula

19º Con 0.65 de rating, Gabriela Warkentin y Risco, de W Radio

20º Con 0.58 de rating, Salvador García Soto, de Heraldo Radio

21º Con 0.55 de rating, Alicia Salgado, de Stereo Cien

22º Con 0.49 de rating, Leonardo Curzio, de Radio Fórmula

23º Con 0.48 de rating, Manuel López San Martín, de MVS Noticias

24º Con 0.44 de rating, Jaime Núñez, de Radio Formula

25º Con 0.42 de rating, Jesús Martín Mendoza, de Heraldo Radio

26º Con 0.41 de rating, Esteban Arce, Ide magen Radio

26º Con 0.41 de rating, Sopitas, de Aire Libre

26º Con 0.41 de rating, Francisco Zea, de Imagen Radio

27º Con 0.35 de rating, Luisa Iglesias Arvide, de Horizonte

28º Con 0.29 de rating, Javier Solórzano, de Heraldo Radio

29º Con 0.25 de rating, Brenda Peña y Manuel Zamacona, de Heraldo Radio

30º Con 0.21 de rating, Carmen Aristegui, de Universal y La Octava

30º Con 0.21 de rating, Martín Espinoza, de Imagen Radio

31º Con 0.20 de rating, Víctor Sánchez Baños, de MVS Noticias

32º Con 0.19 de rating, Patricia Betaza, de Horizonte

33º Con 0.17 de rating, Yuriria Sierra, de Imagen Radio

34º Con 0.11 de rating, Julieta Mendoza y Enrique Lazcano, de Horizonte

35º Con 0.10 de rating, Alejandro Páez y Álvaro Delgado, de Universal y La Octava

36º Con 0.08 de rating, Luisa Cantú, de Universal y La Octava

37º Con 0.06 de rating, Manuel Zamacona, de W Radio

38º Con 0.03 de rating, Ana María Salazar, de Imagen Radio

38º Con 0.03 de rating, Federico Vale, de Radio 620

39º Con 0.00 de rating, Francisco Fortuño, de Radio 620

39º Con 0.00 de rating, José Luis Plaza y Enrique López P., de Romántica 1380

39º Con 0.00 de rating, Miguel Ángel López Farías, de ABC Radio

39º Con 0.00 de rating, Federico Lamont, de ABC Radio

39º Con 0.00 de rating, Raymundo Cruz y Allelet Medina, de Radio 620

39º Con 0.00 de rating, Ivonne de la Cruz, de ABC Radio

39º Con 0.00 de rating, Celeste Sáenz de Miera, de ABC Radio