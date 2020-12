Presidente AMLO, si hay alguien fresa en la 4T ¡es Manuel Bartlett!

Junior de la política, enriquecido por solo haber trabajado en política, elegante siempre, Bartlett es bien fresa.

Entendámonos



En cualquier análisis hay que partir de ciertos criterios más o menos claros. Es muy importante la claridad para entender de qué estamos hablando, es decir, para que el razonamiento tenga lógica.

Criterio inicial de análisis, aportado por el presidente de México: Los medios de comunicación mexicanos solo cuestionan a los políticos no fresas, porque a los fresas los dejan en paz. Dijo Andrés Manuel en su mañanera de este miércoles 30 de diciembre que a Manuel Bartlett se le cuestiona en los medios porque no es fresa. Cito sus palabras:

“Piensan que Manuel Bartlett, que está viendo los contratos con Iberdrola, es el intransigente. No, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo le estoy exigiendo que vea eso”.

“Entonces, hacen campañas (los medios de comunicación) en contra de servidores públicos, no de todos, porque a los que ven moderados, fresas, a esos no los tocan; a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan, pero duro”.

Presidente López Obrador

Definición de fresa



Para no perdernos debemos definir qué es una persona fresa. Tomaré lo que dice Wikipedia, que me parece bastante acertado ya que define el concepto a partir de un ejemplo tomado de la TV:

Un conocido ‘fresa’ es el personaje ficticio El Pirrurris, creado por el comediante Luis de Alba, una parodia de los llamados juniors, jóvenes y presuntuosos hijos de políticos y empresarios mexicanos.

Wikipedia

Creo que queda claro quién es el fresa: un junior de políticos o de empresarios. En la televisión El Pirruris todo se lo debía a su apá: “Papi, ya llegué, voy a saludar a estos nacos”, “papi, qué chistosos estos nacos pozoleros”; como las anteriores eran casi todas las expresiones del legendario personaje televisivo.

¿Que Bartlett no es fresa?



Hijo de gobernador, es decir, junior de la peor política a la mexicana, don Manuel fue él mismo gobernador, y tuvo muchas otras responsabilidades públicas después de haber tenido una educación de pirruri, es decir, de alguien fresa entre los fresas.

Estudió derecho en la UNAM, que si en la actualidad no excluye a los fifís, en los tiempos estudiantiles de Manuel Bartlett menos aún.

En 1959, antes de que nacieran la mayor parte de los mexicanos vivos, pasó una temporada en París, estudiando algún posgrado. Sus amigos de la época, como Cuauhtémoc Cárdenas y el regiomontano Lucas de la Garza —otros dos fresas de pedigrí político, el primero hijo de un presidente de México y el segundo de un gobernador de Nuevo León—, a pesar de que ellos mismos eran juniors del poder bastante pirrurris, en numerosas conversaciones a las que he tenido acceso, han dicho que Bartlett era mucho más elegante y refinado que cualquier persona con la que trataban.

Después de derrochar buen gusto y refinamiento en París, Bartlett se fue a seguir estudiando al Reino Unido, donde logró algún diploma menor en administración pública, pero donde aprendió a comportarse como todo un lord inglés.

El Lord Bartlett en Puebla



Con sus modos de aristócrata británico, vaya que Bartlett apantalló a los poblanos cuando se sacrificó por el pueblo y aceptó bajar de su pedestal para gobernarlos.

Un vecino de Puebla, a quien no le falta roce social con la alta sociedad, pero que por fortuna no se ha mareado, alguien que trató a Manuel Bartlett en sus tiempos de gobernador, recuerda el estilo del personaje:

"Siempre bien vestido, un dandy. Todas las navidades las pasaba en Paris y volvía para Reyes. Buen gusto en el comer y mejor en el beber, pero nunca se sobrepasó ni en una ni en otra".

"La biblioteca de Casa Puebla vivió uno de sus mejores momentos con libros en francés, muchos de ellos leídos por don Manuel" .

"Sus trajes eran a la medida y tenía las mejores corbatas. Como Rafael Moreno Valle, Bartlett también viajó muchísimo en helicóptero mientras fue gobernador, y también sufrió un accidente en tales aeronaves".

"Era tan fresa que todos los viernes la banda de música de la policía tocaba en el patio del Palacio de Gobierno. Los conciertos eran solo para él, no era para el público".

Recuerdos de un poblano cercano a Bartlett

Fresa y rico, pero sin empresas, ¿cómo así?



En su vida profesional hay algo de actividad académica, mucho de participación política —casi toda en el PRI— e innumerables cargos burocráticos.

Wikipedia no registra ni un solo trabajo productivo en empresas ni grandes ni medianas ni pequeñas, es decir, nada que justifique la fortuna, que evidentemente tiene el señor Bartlett. En estos casos siempre recuerdo uno de los dichos favoritos de Pancho González, el dueño de Milenio:

"Sacristán que vende cera y no tiene cerería, de dónde la va a sacar si no es de la sacristía".



Francisco A. González Sánchez

No tiene nada de malo ser político o funcionario dfe carrera, pero es denunciable que alguien tenga tanto dinero sin haber hecho nada relevante en el sector privado. Y como Bartlett, miles. Son los enriquecidos del poder que Andrés Manuel con tanto empeño combate desde hace décadas, primero en la oposición y ahora mismo como presidente de México.

Bartlett y su trayectoria



√ En 1962 fue secretario auxiliar de Javier Rojo Gómez, secretario general de la Confederación Nacional Campesina.

√ Después fue asesor de la Dirección de Estudios Hacendarios de la Secretaría de Hacienda.

√ Colaboró en la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera.

√ Fue secretario auxiliar de Carlos A. Madrazo, presidente del PRI en el gobierno de Díaz Ordaz.

√ Dirigió el diario oficial del PRI, La República.

√ Organizó el movimiento juvenil del PRI.

√ Entre 1965 y 1968 se desempeñó como profesor de derecho.

√ En 1968, el año trágico del gobierno de Díaz Ordaz, fue asesor del secretario general de la CNOP.

√ Den1969 a 1970 fue subdirector general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, cuando el encargado del despacho era Mario Moya Palencia.

√ El 1 de diciembre de 1970 el presidente Luis Echeverría nombró a Bartlett director general de Gobierno, cargo desde el que fue secretario de la entonces Comisión Federal Electoral.

√ En el sexenio de López Portillo ocupó la titularidad de una dirección en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

√ En 1979 el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, nombró a Bartlett asesor para asuntos políticos.

√ Ya como candidato presidencial del PRI, De la Madrid hizo a Bartlett coordinador de su campaña y secretario general del PRI.

√ Todo el sexenio de De la Madrid el señor Bartlett fue secretario de Gobernación.

√ Como titular de Gobernación, Bartlett organizó las elecciones de 1988, el mayor fraude electoral conocido hasta entonces.

√ Con el presidente Carlos Salinas fue secretario de Educación Pública y gobernador de Puebla.

√ Después de eso fue senador priista.

√ En 2006 se peleó con el candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, y de alguna manera apoyó al candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

√ En 2012 Bartlett llegó otra vez al Senado, ahora por el PT.

√ En 2018 el presidente AMLO lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad.

Hijo de papi gobernador, enriquecido sin actividad empresarial y elegante como pocos

Ese es Manuel Bartlett, el más fresa del equipo del presidente López Obrador. Hay otros, menos juniors pero igual de refinados, como Marcelo Ebrard, quien ha sido retratado no pocas veces con su Rolex Submariner que no se quita ni el baño..