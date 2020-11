Andrés Manuel es inteligente y creativo. Algo se le ocurrirá cuando se le acaben las fichas para seguir apostando en EE.UU.

Juega solo lo que puedas perder

​ Consejo para apostadores que ninguno escucha

Nadie en mi vida me ha dado tantas lecciones con dichos rancheros como Pancho González, el dueño de Milenio. Él decía, con frecuencia, que a los ganaderos ricos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas no les preocupaba que sus hijos fueran a Las Vegas a perder unos veinte o treinta mil dólares; lo que les angustiaba a tan ardorosos progenitores era que sus hijos ¡volvieran a la Ciudad del Pecado buscando reponerse!

La ruina de los apostadores no es perder una vez en las mesas de blackjack o de ruleta, sino ¡¡¡doblar la apuesta para recuperarse!!!

Creo que eso es precisamente lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Nuestro presidente decidió visitar el pasado mes de julio a Donald Trump en Washington. Muchas personas prudentes le suplicaron no hacerlo porque era una apuesta demasiado riesgosa para México, pero...

'La marcha de la locura'

Recuerdo en particular un artículo del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet llamado “La marcha de la locura”. Conviene citarlo porque ejemplifica lo mejor de la 4T, que es el respeto absoluto a la libertad de expresión, y al mismo tiempo porque exhibe el mayor error cometido hasta ahora por el gobierno de AMLO.

Que sea tan crítico de la política exterior de la 4T alguien muy cercano a Andrés Manuel como el embajador Gutiérrez Canet, refuta a tantos periodistas que gritan a diario que se les intimida desde el gobierno, lo que hacen por cierto sin que nadie les moleste absolutamente para nada.

El problema es que las críticas de Gutiérrez Canet, y de otros, no fueron escuchadas antes de tomar la decisión de que Andrés Manuel acudiera a la capital de Estados Unidos a reunirse con Trump:

√ “En Washington las decisiones de política exterior se toman sobre todo por razones de política interna y más ahora, cuando el presidente Donald Trump busca el triunfo electoral a toda costa”.

√ “En este contexto, todas las acciones internacionales del presidente están enfocadas en lograr el objetivo prioritario de reelegirse, sin que importe usar a otras naciones”.

√ “En círculos demócratas cercanos a Joe Biden, creen que algunos en el gabinete de López Obrador están apostando a favor de que Trump se reelija y supuestamente tratan de ayudarlo para sacar provecho personal en caso de reelegirse”.

√ “Nadie se acordará que el viaje fue para celebrar la entrada en vigor del TMEUC y para agradecer el envío de ventiladores. Todos recordarán el video y la foto de Trump hablando" con el presidente López Obrador.

√ “En México hay algunos que parecen olvidar el desastre de la visita del candidato Trump a Peña Nieto en Los Pinos, que ahora, después de cuatro años, parece que se va a repetir, a menos que súbitamente recuperemos la cordura”.

El viaje se hizo, esto es, la cordura no se recuperó. Pero estando decidido el viaje a Estados Unidos había una forma de que la visita no se viera como un apoyo electoral a favor de Trump: pactar reunirse también con el candidato Joe Biden o con figuras relevantes del Partido Demócrata, como Nancy Pelosi. No ocurrió.

Y sí, tal como estaba pronosticado, Donald Trump utilizó imágenes de la vista que le hizo López Obrador para un video de campaña. Fueron unos segundos, pero muy valiosos en la búsqueda del voto de los estadounidenses de origen mexicano:

Ese fraude no se ve

Si Donald Trump hubiera ganado la contienda presidencial en su país, estaríamos hoy elogiando a Andrés Manuel López Obrador por haberse acercado tanto al ya casi exgobernante de Estados Unidos. El problema es que el señor color naranja perdió.

Pudo Andrés Manuel empezar a dejar en el olvido la visita a Trump por la vía de felicitar al ganador, Joe Biden, como lo han hecho prácticamente todos los gobernantes del mundo. Pero nuestro presidente decidió no hacerlo. Su argumento, que sería válido en otro contexto, es el de que legalmente el proceso electoral no ha concluido y debe esperar a que las autoridades digan la última palabra.

Recordó Andrés Manuel que en 2006 hubo madruguete de mandatarios extranjeros que felicitaron a Felipe Calderón, a pesar de que existían serias dudas acerca de que su triunfo fuera legítimo. Es verdad, pero ese año, en México, el fraude electoral fue tan evidente como escandaloso. No es el caso de la reciente elección en Estados Unidos.

Hace 14 años López Obrador y su equipo, desde la misma noche de los comicios, documentaron toda clase de irregularidades. En cambio, Trump y sus colaboradores no han pasado de exigir que no se cuenten los votos —perfectamente legales— emitidos por correo.

El representante de Trump en México

¿Todavía podría Trump ganar la elección? Existe una posibilidad, mínima, que en mi opinión de plano sería golpista. De la misma se ocupa hoy en Milenio un supuesto representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin. Esta es la ruta que podría beneficiar a Trump:

√ “Será hasta el 14 de diciembre cuando los delegados electorales, en reunión, emitan su voto, el cual puede ser diferente al de sus propios estados”.

√ “Además, aún faltaría conocer qué sucederá durante la sesión conjunta del congreso el próximo 6 de enero; ahí, se ratificarán los resultados o, en su caso, se invalidarán”.

√ La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos podría modificar el resultado de la elección.

Andrés Manuel ha sido el único líder mundial que no ha reconocido a Joe Biden como ganador de las elecciones de Estados Unidos. Ha dicho nuestro presidente que el proceso electoral no ha terminado, es decir, piensa lo mismo que el representante del Partido Republicano en México: que todavía tiene Trump una posibilidad de ser el ganador.

Doble o nada

Lo anterior significa que el presidente AMLO, después de que perdió su primera apuesta, ha decidido reponerse apostando el doble.

Con todas las probabilidades en contra, lo que hace Andrés Manuel me parece muy riesgoso para México. Es verdad, podría ocurrir el milagro del diablo de que Trump fuera declarado victorioso, pero es algo que se ve realmente muy difícil. Si ocurriera, el presidente AMLO sería considerado no solo el líder político más inteligente del mundo, sino que tendría una relación de privilegio con el gobernante de Estados Unidos. Pero, ¿y si Trump, como parece sucederá, termina por aceptar su derrota, tanto porque entrara en razón como por si lo obligaran a rendirse los verdaderos jefes del sistema estadounidense?

El elefante y el perrito de la señora Biden

Creo que, cuando Biden tome posesión como presidente de Estados Unidos, Andrés Manuel tendrá que aplicarse en llevar a la práctica la historia que contaba Rogelio Gasca Neri para explicar qué son las relaciones públicas; la he mencionado varias veces en este espacio:

√ Un circo desfilando por las calles de Washington… eso es un evento.

√ Que un elefante se escape y corra por las calles de la capital de Estados Unidos… eso es un acontecimiento.

√ Que el elefante se meta a la Casa Blanca, destruya el jardín cultivado personalmente por la señora Biden y cague encima del perrito favorito de la Primera Dama… eso es noticia mundial.

√ El dueño del circo sentado en el Despacho Oval haciendo reír al presidente Joe Biden con bromas acerca de lo chistosos que se ven los perritos cagados por elefantes… esas son relaciones públicas.

Andrés Manuel es inteligente y creativo. Algo se le ocurrirá para salir del problema cuando se le acaben las fichas para seguir apostando en el casino de la relación bilateral con Estados Unidos. Es lo que todos sinceramente deseamos.