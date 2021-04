Macedonio, golpista; Maru, demócrata; Córdova, grillo de baja estofa

La autoridad que regula las elecciones en México decidirá si confirma el retiro de la candidatura de Salgado Macedonio, o si le aplica otro castigo.

El Toro

Inaceptable la actitud abiertamente golpista de Félix Salgado Macedonio. El Instituto Nacional Electoral le quitó la candidatura al gobierno de Guerrero porque él violó la ley. El Tribunal Electoral confirmó la falta del guerrerense, pero pidió al INE revisar la sanción, que podría —o no— ser excesiva. La autoridad que regula las elecciones en México decidirá si confirma el retiro de la candidatura de ese personaje, o bien si le aplica otro castigo. Félix Salgado todavía podría presentar una nueva queja ante los magistrados electorales. El hecho es que se cumplirá con la legalidad y el partido Morena y los otros institutos políticos deberán aceptar la sentencia final acerca de este caso. Nada seria más terrible que permitir a Salgado Macedonio cumplir su amenaza:

“Si no me devuelven la candidatura, no habrá elecciones en Guerrero”.

El más obligado a repudiar la actitud de semejante tipejo es el presidente López Obrador, quien inclusive deberá exigir a las distintas fiscalías que procedan contra el apodado “Toro” si llega a alterar el orden.

Maru

Muy distinta ha sido la respuesta de Maru Campos al proceso penal que enfrenta. La candidata panista a gobernadora de Chihuahua, inconforme con lo que considera una injusticia está buscando conservar su candidatura solo por vías legales y políticas que no impliquen ilegalidad alguna. Pase lo que pase con ella, se está viendo demócrata. Si se le permite seguir en campaña, probablemente ganará la gubernatura . Si no, merecerá un reconocimiento por aceptar lo que decidan las instituciones.

Córdova

El que me parece que está utilizando indebidamente su cargo en el INE, es el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova. Como árbitro se le ve demasiado enfrentado con uno de los equipos, el de Morena/AMLO. Córdova dirá que solo responde a las críticas que le lanzan desde el gobierno y el partido de izquierda. Lo cierto es que las utiliza como plataforma de lucimiento personal. No tengo la menor duda de que pretende pasar del INE a la oposición. De hecho, ya se ve como político contrario a la 4T. Es otro que “ya se vio” en la silla presidencial en 2024. No me merece ningún respeto este grillo de baja estofa. Desde luego, la ley le autoriza a buscar posiciones en la política partidista, pero no es ético lo que hace. Habrá que vigilarlo para que no cargue los dados en este 2021.