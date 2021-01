Julian Assange, histórico del periodismo, le guste o no al señor Biden. Hace AMLO lo correcto al defenderlo

El pragmatismo es importante, pero no todo en la vida son intereses. Hay principios, y a veces deben ser defendidos, aunque se deba pagar un costo.

Tres personas que colaboran en SDP Noticias, Verónica Malo Guzmán, Javier Treviño y José Miguel Calderón, critican hoy al presidente López Obrador por su propuesta de darle asilo a Julian Assange. Sus cuestionamientos son impecables desde el punto de vista de la relación con Estados Unidos, país en el que sus autoridades —muy especialmente su próximo gobernante, Joe Biden— consideran que el creador de WikiLeaks es un criminal.

Sin duda, lo anunciado complicará el entendimiento con el nuevo gobierno estadounidense. Pero...

Si bien el pragmatismo es importante, no todo en la vida son intereses. Hay principios, y en ocasiones resulta fundamental defenderlos, aunque se deba pagar un costo.

¿Qué es WikiLeaks y por qué en Estados Unidos se considera un delincuente peligroso al señor Assange? Para entendernos tomaré al azar dos párrafos de uno de tantos artículos publicados en el que quizá sea el diario latinoamericano —no de izquierda, liberal evidentemente— con más prestigio y lectores, Clarín, de Buenos Aires, Argentina:

√ WikiLeaks "es un juego de palabras que hace referencia a Wikipedia (la gran biblioteca online que nada tiene que ver con este esquema) y Leaks, filtración en inglés".

√ "Dicho eso Wikileaks es la organización mediática sin fines de lucro creada en 2006 por Assange y que saltó a la fama mundial en 2010 con la publicación de 92.000 documentos secretos sobre la guerra de Afganistán, la primera de una saga de filtraciones sobre crímenes de guerra, espionaje y corrupción que sacudirían la política exterior estadounidense".

El señor Biden entenderá algún día; alguien que ha denunciado las atrocidades de la guerra no es un criminal, sino un héroe, y creo que la historia así lo dirá.

Desde luego, si el presidente Biden no lo entiende, al gobierno de México se le complicará la relación con el de Estados Unidos.

¿Vale la pena pagar ese costo? Vale la pena. El mundo necesita muchos más hombres y mujeres como Julian Assange.

Conste, no diré lo mismo si el gobierno de izquierda mexicano molestara al de Estados Unidos por apoyar en cualquier sentido a dictaduras como la cuba y la venezolana. Lo expreso para que se entienda mi posición: no aplaudo por ideología la defensa de Assange que ha hecho el presidente López Obrador; lo hago porque lo denunciable debe ser denunciado. Les guste o no a los Estados tan poderosos como el de EEUU.

Un héroe parecido es Hervé Falciani, quien dio a conocer información de decenas de miles de evasores fiscales que lavaban dinero en bancos suizos. La justicia suiza lo ha perseguido, pero en este caso el criminal es el sistema financiero suizo, no el señor Falciani, como correctamente lo describió hace años el periodista español Ignacio Escolar.

Las cosas como son.

En fin, ojalá el presidente López Obrador encuentre la fórmula para contentar a un muy poderoso presidente Biden quien debe estar enfurecido. Le suplico a Andrés Manuel que la justificada defensa de Assange sea la última acción que tome y que moleste a la mafia del poder de Estados Unidos, que puede llegar a ser muy dura con nosotros.

P.d.

Rápidamente un amigo que lee temprano SDP Noticias me dijo que escribí el presente artículo por pragmático: es decir, para compensar que tres colaboradores destacados de nuestro portal hayan cuestionado a AMLO por ofrecer asilo a Assange. Probablemente así haya sido, ya que, de hecho, decidí redactarlo después de fijarme en tales columnas, elaboradas sin duda por personas especialistas en la materia. Pero creo que se puede ser pragmático y principista al mismo tiempo: honestamente creo que estaremos mejor con más gente como Assange y Falciani. Ni los Estados ni los grupos financieros globales tienen el derecho de hacer lo que se les pegue la gana impunemente.