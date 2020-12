Andrés Manuel, ¿lo pensaste bien? ¿Una socióloga marxista en la Tesorería?

Trabajo exigente

La titularidad de la Tesorería de la Federación no es un cargo menor. Esta dependencia, el sistema de pagos más grande de Latinoamérica, básicamente se dedica a lo siguiente:

1.- Administra el sistema de pagos del Estado mexicano.

2.- Controla la caja de todo el gobierno.

3.- Realiza auditorías para revisar que en otras áreas se estén haciendo bien las dos primeras actividades.

Es una posición eminentemente técnica. Más técnica que financiera, vale decir. Se trata de un cargo excesivamente demandante que debe ser desempeñado por alguien experto, más que en finanzas, en sistemas computacionales o en matemáticas.

Querido presidente López Obrador:

¿Vale la pena entregar el manejo de la Tesorería a una académica especializada en marxismo, no en sistemas, una mujer destacada y sin duda valiosa, con un currículum amplísimo pero que no la califica para el cargo que tú, Andrés Manuel, pretendes darle?

Veo riesgoso para México ese nombramiento. Y es que con un gobierno que no quiere endeudarse, que se ha venido quedando sin patrimonio —por la desaparición de los fideicomisos—, con el tipo de cambio abajo de los 19 pesos por dólar y con la posibilidad real de que no haya remanentes en 2021, manejar la caja va a ser muy delicado. Si se presentara una falla, habría problemas serios en la operación del gobierno.

La experta en Karl Marx

No tengo nada contra las personas que estudian el marxismo; todo lo contrario, me parecen hombres y mujeres inteligente y sensibles que con sus trabajos ayudan bastante a entender la realidad social. Otra cosa son los gobernantes que se suponen diseñan en sus naciones políticas económicas marxistas: estos han hecho mucho daño a millones de seres humanos en Cuba, la desaparecida Unión Soviética, etcétera.

Pero, la verdad de las cosas, no creo que alguien con el currículo de Elvira Concheiro —doctora en sociología de la UNAM— vaya a poder con un trabajo tan exigente como el de encabezar la Tesorería de la Federación. Menciono enseguida menos de la mitad de su biografía académica.

Las tesis

1.- Tesis de doctorado: “La concepción y la práctica de Marx y Engels”.

2.- Tesis de maestría: “Las fracciones de la gran burguesía”.

Seminarios y cursos



1.- “Seminario Internacional de Pensamiento Crítico Teoría y praxis política latinoamericana. La estrategia de la izquierda en el Siglo XXI”.

2.- “Transformaciones del capitalismo contemporáneo desde la perspectiva crítica”.

3.- “Antropología y marxismo”.

4.- “Taller de estudios gramscianos”.

5.- Encuentro: “Economía Política: La Reforma del Sistema Monetario Internacional ante la Globalidad”.

6.- Seminario: “Pedagogy of the Oppressed”.

7.- Curso: “Internet para Economistas”.

8.- Coloquio: “Organizaciones empresariales en México”.

9.- Seminario en la Bibliotheque Marxiste, de Francia: “Histoire et actualité du mouvement communiste international”.

10.- Estudios de ruso

11.- Participó en 2009 en el “Congres Marx Interantional VI” con el trabajo “Repensar a los comunistas en y desde América Latina”.

Otros trabajos para congresos:



1.- “Retos de las izquierdas en América Latina”.

2.- “Reflexiones sobre el país que queremos: aspectos sociales, económicos, políticos y laborales”.

3.- “Repensar a los comunistas”.

4.- “La crisis de las utopías”.

5.- “El socialismo en China”.

6.- “Problemas de la izquierda en América Latina”.

7.- “El socialismo y sus fracasos”.

8.- “Presentación y comentario del libro de Jaques Attali, Marx o el espíritu del mundo”.

9.- “Militancias comunistas: el caso de artistas e intelectuales latinoamericanos”.

10.- “La izquierda en el mundo y su impacto en América Latina”.

11.- “Las izquierdas comunistas en México”.

12.- “Marx y el partido”.

13.- “Enseñanzas del 68”.

14.- “Marx y la cuestión del partido”.

15.- “Balance histórico del marxismo en América Latina: teoría y praxis”.

16.- “A la luz del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución: situación del México actual”.

17.- “Evolución y desarrollo de las tradiciones teóricas de la izquierda en América Latina”.

18.- “Las izquierdas latinoamericanas: partidos políticos y movimientos”.

19.- “El comunismo a la luz de la historia de América Latina”.

20.- “¿Quién defiende los recursos naturales?”.

21.- “Retos en la conceptualización del comunismo”.

22.- “Los comunistas como corriente intelectual”.

23.- “México después del cambio: implicaciones para América Latina”.

24.- “Alejandra Kolontai en México”.

25.- “Las mujeres en Bolivia tras el triunfo de Evo Morales”.

26.- “La política y las izquierdas hoy”.

27.- “Concentración económica poder y Estados nacionales”.

Más congresos y encuentros



1.- “Le Manifeste Communiste, 150 ans apres”.

2.- “Alternativas de Izquierda al Neoliberalismo”.

3.- “Engels, hoy. Aportaciones y perspectivas a cien años de su muerte”.

4.- “ Colloque International F. Engels: savant et révolutionnaire”.

5.- “Encuentro Internacional Mariátegui (1894-1994). Un marxismo para el siglo XXI”.

6.- “La Clase Obrera, los Nuevos Sujetos Sociales y las alternativas Socialistas del Presente”.

Libros



1.- “El comunismo: otras miradas desde América Latina”.

2.- “El pensamiento único: fundamentos y políticas económicas”.

3.- “El gran acuerdo. Empresarios y gobierno en la modernización salinista”.

4.- “El poder de la gran burguesía”.

Artículos de investigación

1.- “Marx despojado”.

2.- “Por la emancipación. Lucha actual de las izquierdas en América Latina”.

3.- “Crisis and new power in Mexico: the limits of an agreement”.

4.- “Liderazgo y democracia”.

5.- “PRD: ¿Un proyecto agotado?”.

6.- “El comunismo en México: entre la marginalidad y la vanguardia”.

7.- “Una revolución en curso”.

8.- “La revolución en Chiapas”.

9.- “Paradojas y realidades. Un ensayo crítico del movimiento estudiantil de la UNAM”.

10.- “A 150 años del Manifiesto: la cuestión del partido de cara al nuevo milenio”.

11.- “A century after his death: F. Engels and the concept of Political Parties”.

12.- “¿Partido o Frente?”.

13.- “Engels hace cien años”.

14.- “Una crisis en otra”.

15.- “Los empresarios ante las elecciones de 1994”.

16.- “EZLN, un proyecto renovador de esperanzas”.

17.- “Los ganadores de la privatización manipulada”.

18.- “La herencia recuperada por los comunistas”.

19.- “Los empresarios, el Estado y la modernización”.

20.- “El marxismo, hoy y aquí”.

21.- “Algo de lo nuevo en la conducta empresarial”.

22.- “Ensayo El partido obrero revolucionario en la Tercera Internacional”.

23.- “La gran burguesía en México ante la crisis”.

24.- “Por un régimen pluripartidista”.

25.- “Conservar lo importante. Las acciones de la banca”.

26.- “Marx y el partido obrero revolucionario”.

27.- “Marx, Lenin y el partido histórico”.

28.- “El movimiento estudiantil. Una perspectiva socialista”.

29.- “La revolución de Portugal”.

30.- “Praxis y partido en Marx”.

31.- “Por una administración al servicio de la academia: elección de los directores y limitación de sus facultades”.

32.- “El comunismo del siglo XX; algunas distinciones necesarias”.

33.- “Los comunistas mexicanos, entre la marginalidad y la vanguardia”.

34.- “El comunismo del siglo XX: una memoria en disputa”.

35.- Los comunistas del siglo XX como movimiento revolucionario, fuerza de Estado y corriente intelectual”.

36.- “La democracia hoy en América Latina”.

37.- “Izquierdas, partidos y gobierno”.

38.- “Las izquierdas en México y América Latina: Desafíos, peligros y posibilidades”.

39.- “Las académicas y la vida colegiada: hacia un nuevo poder universitario”.

40.- “Un reto urgente: la democratización de la UNAN”.

41.- “Ideología y poder en las políticas neoliberales”.

42.- “Crisis y nuevo poder en México: límites de un acuerdo privatizador”.

43.- “Neoliberalismo: reestructuración del dominio”.

44.- “Privatización y recomposición del poder económico en México”.

45.- “La caída de la hoz y el martillo”.