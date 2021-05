Especulación sobre AMLO y su plan B en Nuevo León

El hombre del salinismo en Nuevo León, según AMLO, es el priista Adrian de la Garza: este es el candidato de Salinas exhibido en la mañanera de hoy.

¿Quién es el candidato de Salinas?

Si Andrés Manuel dijo que al candidato de Salinas lo apoya El Norte (y Reforma) y expresamente aclaró esta mañana que no es el abanderado del partido conservador (el del PAN no; Fernando Larrazábal no es el salinista) ni tampoco lo es el representante de Movimiento Ciudadano (Samuel García tampoco es el hombre de Carlos Salinas), pues entonces ni duda cabe que el hombre del salinismo en Nuevo León, según AMLO, es el priista Adrian de la Garza: este es el candidato de Salinas exhibido hoy lunes, en clave, por el tabasqueño.

O sea, a Andrés ya le da igual si gana Samuel o la candidata de Morena, Clara Luz Flores. Pero como es Samuel, y no Clara, quién va arriba en las encuestas por al menos 7 puntos de ventaja , entonces, sin el veto presidencial ni duda cabe que el discípulo de Dante Delgado ya la hizo: será gobernador de Nuevo León.

La jugada maestra de Dante Delgado; dos estados de Movimiento Ciudadano en el mapa.

Se entiende ahora por qué en el debate de Multimedios/Milenio fue Samuel y no Clara Luz quien más elogió el apoyo de AMLO a los viejitos (como yo).

Vaya jugada maestra de Dante Delgado, cuyo partido llegará al 2024 con al menos dos gobernadores: Enrique Alfaro, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León. Dos de los estados más importantes de México.

Movimiento Ciudadano se la jugará en las presidenciales

Pienso que el único compromiso de Dante con AMLO será no apoyar ni a Marcelo Ebrard ni a Ricardo Monreal cuando Morena los deseche, que los desechará. Esto es, Movimiento Ciudadano se la jugará en las presidenciales con Alfaro o con Luis Donaldo Colosio Riojas, quien será alcalde de Monterrey. Con Samuel no porque Nuevo León ya no soportaría otro gobernador que se vaya a tontas y a locas a buscar “la grande”.

Lo que sea, con la jugada aquí dibujada ni Ebrard ni Monreal tendrán cabida en el liberal Movimiento Ciudadano. Ellos si quisieran participar en el 2024 tendrían que hacerlo por el neoliberal conservador PAN o por el salinista PRI, lo que les aseguraría la derrota.