Monterrey: Clara Luz, con Fuentes, presiona a Colosio y derriba a Cienfuegos

El sitio de la casa encuestadora Opinión Pública Marketing e Imagen ha publicado una encuesta de lo más interesante: dos escenarios para la elección de presidente municipal de Monterrey:

Escenario 1:

1º Con 26.9% de las preferencias, Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano)

Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano) 2º Con 21.3% de las preferencias, Víctor Fuentes (Morena)

3º Con 17.7% de las preferencias, Francisco Cienfuegos (PRI)

4º Con 8.4% de las preferencias, Yolanda Cantú (PAN)

Escenario 01 SDPnoticias

Escenario 2:

1º Con 29.8% de las preferencias, Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano)

2º Con 19.7% de las preferencias, Francisco Cienfuegos (PRI)

3º Con 16.6% de las preferencias, Adalberto Madero (Morena)

4º Con 8.8% de las preferencias, Yolanda Cantú (PAN)

Escenario 02 SDPnoticias

Clara Luz los dejó colgados de la brocha

Víctor Fuentes buscó ser candidato del PAN a gobernador de Nuevo León. No lo logró. Como no pudo derrotar a Fernando Larrazabal en una votación interna, se enojó y aceptó una invitación de la candidata a gobernadora de Morena, Clara Luz Flores.

La señora Flores necesitaba un candidato fuerte para la alcaldía de Monterrey, que es la ciudad con mayor número de votantes.

Clara Luz intentó que compitiera por Morena el favorito para ganar la presidencia municipal regiomontana, Luis Donaldo Colosio Riojas, pero este no aceptó: prefirió quedarse en un partido menor, Movimiento Ciudadano. No es un ambicioso vulgar y rechazó la opción electoral que le garantizaba la victoria.

Pero la candidata de Morena no podía dejar de buscar un candidato fuerte para Monterrey, y lo encontró en el ya casi expanista Fuentes.

Antes de que Victor Fuentes aceptara la invitación de Clara Luz Flores —no se ha oficializado, pero es un hecho—, Luis Donaldo Colosio superaba por más de 10 puntos a Francisco Cienfuegos, del PRI. Para todo fin práctico, Morena estaba fuera de competencia con el muy quemado cartucho llamado Adalberto Madero. El PAN, con Yolanda Cantú, se veía —y ahí sigue— y está en un lejano último lugar.

La jugada de Clara Luz cambió las cosas: Luis Donaldo sigue líder, pero ya no con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo lugar, sino con menos de 6; la segunda posición ya no la ocupa Cienfuegos, sino Fuentes. Y la panista continúa hundida en la última posición.

Malas noticias para los rivales de Clara Luz Flores en la disputa por la gubernatura —Adrian de la Garza, del PRI, y Fernando Larrazabal, del PAN—. Los candidatos del PRI y del PAN contaban con arrasar a la aspirante de Morena en Monterrey, y quizá así iba a ser. Pero, por lo visto, ya no ocurrirá así.

¿Qué les ha fallado a De la Garza y Larrazabal? Dos cosas: (i) la operación cicatriz en el PAN, partido que no pudo mantener en sus filas a Víctor Fuentes, y (ii) la estrategia electoral de Francisco Cienfuegos, quien no solo no se ha acercado al líder Colosio, sino que perdió el segundo lugar.

Apenas empieza la carrera 2021 en Nuevo León y han arrancado mal priistas y panistas. No están derrotados, pero la candidata de Morena les ganó la salida.