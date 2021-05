El Norte sí le ‘atina’: Samuel sin duda es líder, pero Adrián sigue en la pelea

Dejar lo cierto por lo dudoso, no es atinado ni provechoso.

Refrán

Al búnker priista de Adrián de la Garza no le gustan, hoy en día, las encuestas de El Norte —cuando iba en primer lugar le encantaban—; de hecho, en el cuartel general del candidato del PRI, por lo bajo naturalmente, es decir, con murmuraciones al viejo estilo de la política mexicana, acusan al diario de Alejandro Junco de estar intentando manipular la opinión a favor de Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

En efecto, los tricolores acusan de cuchareo al periódico más importante de Monterrey —del que, recordemos, nació el influyente Reforma capitalino— porque las encuestas de este medio no favorecen a don Adrián. Pero, ¿tienen razón los adalides del priismo?

Ante los dichos y acusaciones, lo mejor siempre es revisar los hechos y realidades. Así le ha ido a las encuestas de El Norte en las últimas elecciones. La siguiente información no la elaboré yo, sino un talentoso encuestador de prestigio nacional, cuyo nombre no daré a conocer para que nadie le atribuya intenciones de ningún tipo, ni positivas ni negativas para nadie.

Encuestas para alcaldes



Adrián de la Garza, quien hoy hace —o permite que se hagan entre su equipo— los comentarios contra El Norte y sus encuestas acusándoles de tomar partido, olvida que en elecciones pasadas este medio de comunicación lo midió a él mismo en las encuestas y acertó en sus resultados.

√ En 2018, el 25 de junio, El Norte tituló “Hay empate en Monterrey” porque su encuesta marcaba: Adrián de la Garza, 33, y Felipe Cantú, 29, lo que estadísticamente era un empate. Y recordemos que, en efecto, fue una elección que así quedó: 29.18% para el panista Cantú y 28.29% para el priista de la Garza. En tribunales se decidió quién había sido el triunfador, Adrián.

√ En 2015, El Norte en su última encuesta antes de la elección dio ganador a Adrián con una ventaja de ocho puntos: 38% frente a un 30% de su rival panista. El resultado electoral fue 34-26, lo que significó que Adrián ganó por 8 puntos como lo había vaticinado el medio regiomontano.

Encuestas para el Senado



Otro dato interesante es ver cómo le fue a El Norte en la elección senatorial de 2018, donde el hoy puntero Samuel García aparecía en las encuestas. El resultado de la ultima medición, fechado el 26 de junio, decía: “Senado se empata en Nuevo León” y los números eran 25% para Samuel García y 25% para Víctor Fuentes. El resultado fue Samuel con 24.2% y Víctor con 23.5%. Es decir, también “atinó”.

Encuestas para gobernador



En las últimas dos elecciones que se han realizado para gobernador de Nuevo León (2009 y 2015) le ha ido bastante bien a El Norte. Comparemos los números.

√ En 2015, su última encuesta, publicada el 22 de mayo, daban como claro ganador a Jaime El Bronco Rodríguez con un 42%; en segundo lugar, Ivonne Álvarez con 29%, y en tercero Felipe de Jesús Cantú con 24%. La realidad fue que El Bronco ganó con 49% y los candidatos de PRI y PAN se quedaron con 24% y 22%. ¿El Norte falló porque El Bronco obtuvo mucha más ventaja de la reflejada en la encuesta? Acertó al ganador, sin duda, pero...

La encuesta real traía un resultado similar al que finalmente dieron las votaciones, pero por primera —y única— vez en su historia, la dirección editorial movió los números: el periódico regiomontano infló a la candidata del PRI con unos 5 puntos y desinfló en aproximadamente 7 puntos al actual gobernador. ¿Por qué lo hicieron los directivos de El Norte? Porque les parecía imposible tanta ventaja a favor de El Bronco. No dudaban de su victoria, pero ¿ganar por tan amplio margen? Pensaron que el gobernador saliente, Rodrigo Medina, y el aparato de movilización electoral del PRI iba a darlo todo para no perder tan feamente. No ocurrió nada de eso. Se trata, sin duda, de la única falta —perdonable en mi opinión— de El Norte en materia de encuestas, diario que como quiera que sea le atinó al ganador.

√ En el 2009, la última encuesta de El Norte, publicada el 26 de junio, calculó una contienda cerrada en la cual saldría victorioso Rodrigo Medina con 50% dejando a Fernando Elizondo con 44%. El resultado de la elección fue 49% para Medina y 43% para Elizondo. No pudiéramos decir nada, el resultado electoral salió pintado tal cual en la encuesta.

Encuestas de gobernador 2021



Para estas elecciones de 2021, El Norte publicó su primer encuesta en junio de 2019 y marcaba a Samuel García como puntero, después sus mismos estudios, en marzo 5 de 2021, bajaron al senador emecista y daban como líderes —en empate técnico— a Clara Luz Flores, de Morena, y al priista Adrián de la Garza.

En la encuesta del pasado 5 de abril Adrian era el puntero (29%), Samuel segundo (23%) y ya en tercero Clara Luz (19%).

Es decir, El Norte también ha registrado que Samuel pasó de ser puntero a ser cuarto lugar en el transcurso de dos años y posteriormente a ser de nueva cuenta el que tiene la mayor intención de voto. En el mismo análisis, Adrián ha sido líder, en empate con Clara; líder en solitario, y ahora segundo lugar.

¿Samuel ya ganó?



Desde luego que no. Falta un mes para las elecciones y todo puede pasar. Es decir, Adrián podría alcanzar a Samuel y aun superarlo. El favorito es el candidato de Movimiento Ciudadano, pero un error suyo o un acierto del priista podría todavía modificar el resultado.

Habrá, por lo menos, una última encuesta de El Norte. Registrará lo que ha pasado recientemente, sobre todo el efecto de las acusaciones del presidente López Obrador contra el candidato del PRI. Se verá cuánto lo han perjudicado, o beneficiado; en Nuevo León, donde ha sido particularmente fuerte la guerra sucia con Andrés Manuel y la 4T, los ataques podrían ayudar a Adrián de la Garza, pero también podrían perjudicarlo por lo fuerte de los mismos.

Con todo este análisis podemos dar por falsa la información que difunde el búnker priista diciendo que El Norte “se la juega” en sus encuestas para modificar la opinión. Lo que la historia y los datos duros dicen es que sí, El Norte sí le atina con sus encuestas a los resultados electorales. Sobre todo en su última encuesta de cada proceso, que está por publicarse.

El favorito evidentemente es Samuel García, pero Adrián de la Garza no está derrotado; falta mucho, sobre todo en operaciones electorales —en lo que es experto el PRI—, para ver si las cosas siguen como están o cambian.

La única certeza es que la exlíder Clara Luz Flores, desgraciadamente, está desde hace rato fuera de competencia. Pero no le va a ir mal. La 4T y el presidente AMLO reconocerán su trabajo y lo que sacrificó para ayudar a Morena —si hubiera sido candidata del PAN a gobernadora, seguramente estaría peleando el primer lugar—; entonces, no es descartable que después de las elecciones sea llamada al gabinete de Andrés Manuel. Quizá, quien gane las elecciones, ya como gobernador, tendrá que negociar algunos de sus proyectos importantes con Clara Luz.

Así que más les vale a Samuel y a Adrián que empiecen a tratarla al menos con un poco de cortesía, es decir, ya sin las agresiones vulgares que tanto le costaron a la que podría ser la segunda nuevoleonesa —la primera es Tatiana Clouthier— en el equipo del presidente López Obrador.

El refrán, Adrián, el refrán



El candidato del PRI puede confiar en una encuesta casi siempre confiable, la de El Norte, o jugar al Tío Lolo con estudios pagados por el mismo y, por lo tanto, seguramente realizados para agradarlo.

Es decir, Adrián de la Garza debe tomarse en serio el refrán de más arriba: “Dejar lo cierto por lo dudoso, no es atinado ni provechoso”.

Va en segundo lugar, pero sigue en la pelea. Le irá mejor si acepta la verdad de las encuestas actuales que si se cree las que le mandan hacer para que no se deprima. Es mi opinión.