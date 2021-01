El INE manipula a Facebook, YouTube y Twitter contra AMLO y su libertad de expresión

A Lorenzo Córdova no le preocupan las transmisiones de las mañaneras en la TV pública; lo que quiere el INE es que internet estorbe a AMLO.

Es muy clara la deficiente ley electoral mexicana —podríamos considerarla casi soviética, pero es la que tenemos y debemos respetarla—. Todos, empezando por el INE.

Pero, tristemente, me parece que el Instituto Nacional Electoral se está excediendo tanto al interpretarla que ha caído en la ilegalidad y, peor aún, en la inmoralidad y la grilla.

En efecto, el INE, presidido por Lorenzo Córdova Vianello, le está dando un sentido bastante torcido a la legislación con el evidente —y por lo visto, único— propósito de perjudicar al proyecto de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es verdad que nuestra ley prohibe a los gobernantes realizar actos de propaganda durante los periodos de campañas electorales.

Pero no prohibe a los alcaldes, los gobernadores y al presidente de México informar acerca de que es relevante para el gobierno y la sociedad.

Es decir, no tiene ninguna base legal la decisión del INE de vedar, por así decirlo, las conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay criterios, que podrían aplicarse, para impedirle a AMLO realizar cadenas nacionales de TV durante el periodo electoral, pero el presidente de México no recurre a las mismas durante sus ruedas de prensa diarias.

Hasta podría ser legal, aunque sea discutible, prohibir a los medios de comunicación públicos transmitir completas las mañaneras; pero no habría ninguna justificación basada en las leyes para impedir que en sus espacios noticiosos den a conocer lo más relevante de las conferencias de prensa del presidente López Obrador.

Para defenderse de fuertes críticas en su contra por buscar censurar a Andrés Manuel, el señor Lorenzo Córdova dijo en Twitter que el INE no ha sugerido cancelar las mañaneras, sino solo suspender su transmisión íntegra durante los periodos de campaña.

Nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente @lopezobrador_ La ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. El @INEMexico garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme a sus atribuciones constitucionales. pic.twitter.com/bjHPhcOIXi — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 12, 2021

Muy bien, los medios públicos —los únicos que transmiten las mañaneras en forma íntegra— deberán dejar de difundir en vivo, sin cortes de ningún tipo, las conferencias de prensa de AMLO.

Pero el truco está en otra parte. Se sabe que Córdova Vianello está negociando con Twitter, Facebook y YouTube que estas plataformas de internet —que no son medios concesionados— tampoco transmitan íntegramente las conferencias de prensa de Andrés Manuel.

Ese es el problema, ahí la trampa. Si el directivo del INE convenciera a Twitter, Facebook y YouTube de que es ilegal la transmisión completa de las mañaneras de AMLO, se le daría un fuerte golpe a la libertad de expresión del presidente de México, quien de esa manera quedaría impedido de comunicar asuntos absolutamente relevantes en la primera mitad de 2021 como las campañas de vacunación, noticias sobre cuándo será seguro el regreso a clases, medidas sanitarias emergentes e inclusive asuntos relacionados con la seguridad pública.

Si Twitter, Facebook y YouTube, por decisión de tales empresas privadas, decidieran por su cuenta y riesgo no dar a conocer las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador, habría que exigirles que explicaran sus motivos; porque, hasta donde se sabe, jamás ha violado las reglas de tales compañías el equipo de comunicación de la 4T, dirigido por Jesús Ramírez —a quien se le desea supere pronto el contagio por el coronavirus—.

La única razón por la que Twitter, Facebook y YouTube bloquearían las mañaneras de AMLO sería porque el INE así lo pidiera: ¡¡¡y lo está pidiendo!!! Se sabe que Lorenzo Córdova Vianello se ha reunido con representantes de los tres gigantes de internet para salirse con la suya.

Así que, a Lorenzo Córdova no le preocupan las transmisiones íntegras en las televisoras y radiodifusoras del Estado mexicano: lo que quiere el jefe del INE es que las empresas de internet bloqueen a AMLO.

No debe ocurrir, por supuesto que no. Urge que Córdova Vianello aclare que no pedirá eso a Twitter, Facebook y YouTube; o bien que sea el Tribunal Electoral el que decida, ya que, a juzgar por su conducta, el INE trae agenda política y politiquera contra la 4T.