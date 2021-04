El extraño elogio de Federico Berrueto a Roberto Madrazo

Ni duda cabe, como dice el refrán —creo que es estadounidense—, la política hace extraños compañeros de cama.

Y es que en el mundo traidor

nada hay verdad ni mentira:

todo es según el color

del cristal con que se mira.

Ramón de Campoamor

Mi amigo Federico Berrueto es no solo un empresarios y analista político de primer orden, sino también un encuestador técnica, pero sobre todo éticamente inmejorable —una pena que haya dejado de publicar estudios de opinión—.

Como analista, durante muchos años fue el más fuerte crítico de un marrullero de la política priista, Roberto Madrazo. De ahí que me haya sorprendido tanto que hoy viernes, en su columna de Milenio, haya elogiado excesivamente un proyecto político, no periodístico, de tal personaje, quien ha hecho trampa no solo en los procesos electorales, sino hasta en el deporte.

Ha dicho Berrueto que Latinus es una empresa “exitosa”. ¿Lo es este sitio de internet financiado por la familia Madrazo?

El mencionado portal ha hecho algunas revelaciones importantes, producto más que de “investigaciones periodísticas”, de videos y documentos que a Latinus le filtran actores políticos especializados en el espionaje…, sí, como el señor Madrazo.

Creo que no basta con tales revelaciones para calificar de exitosa a una empresa mediática que ha nacido con el grave pecado origina de estar patrocinada por intereses políticos, no periodísticos.

Se conocerá la verdadera solidez de Latinus cuando los Madrazo retiren el financiamiento —de que lo harán, lo harán: ocurrirá en cuanto hayan logrado sus objetivos políticos, o bien cuando se convenzan de que se ha tratado, para ellos, de una batalla perdida—. Será entonces cuando se verá de qué están hechos, como empresarios, Loret y Brozo, y algunos socios verdaderamente decentes que consigan y que supongo sobrarán, pero no estarán dispuestos a derrochar el dinero, tal como lo ha hecho la familia del exlíder del PRI.

No es exagerado decir que Latinus derrocha, pues se trata de la única empresa mediática en México que en la actual crisis contrata periodistas con honorarios elevados.

¿Videos muy vistos significan éxito empresarial? No basta con ello. Porque videos con millones de reproducciones ha habido muchos, cientos y hasta miles, en la historia del internet en México: decenas de Carmen Aristegui en los tiempos de la casa blanca de Angélica Rivera, hoy exesposa de Peña Nieto; no pocos de Lilly Téllez, Elisa Alanís y Gerardo Fernández Noroña en SDPNoticias; cientos de AMLO, en campaña o ya como presidente; los documentales de Epigmenio Ibarra sobre el presidente López Obrador en Palacio Nacional; bastantes de Ciro Gómez Leyva tomados de sus apariciones en el informativo estelar de Imagen TV; muchísimos de Televisa, etcétera.

Creo que para calificar de exitoso a un proyecto informativo de internet deben considerarse varios criterios: (i) sus ventas, que desde luego deben ser suficientemente elevadas, pero también sus costos, que deben ser reducidos; (ii) el origen transparente de sus recursos, es decir, la certeza de que su financiamiento obedece solo a ganas de hacer un negocio informativo, no a buscar beneficios políticos; (iii) sus estadísticas en una más o menos prolongada serie de tiempo en ComScore, Facebook, Google, YouTube, Instagram, etcétera; (iv) su permanencia en el mercado durante al menos dos periodos presidenciales, para garantizar que no se ha tratado de proyectos sexenales.

¿Hay buenos ejemplos de proyectos informativos de internet exitosos? Hay varios, pero mencionaré solo uno muy destacado y que no me cansaré de aplaudir, aunque sea un fuerte competidor de SDPNoticias, el portal de Carmen Aristegui: nació sin dinero político e inclusive sin dinero, ha vivido de sus ingresos, tiene costos razonables, superó la prueba del cambio de sexenio y cuenta con excelentes estadísticas.

Ya se verá si Loret y Brozo la hacen cuando los Madrazo dejen de financiarles y, quizá, de filtrarles información obtenida, me parece, con métodos de investigación política y hasta policiaca. Les deseo suerte, pero tendrán que demostrar habilidades empresariales. Si no pueden, ellos seguirán con sus carreras, muy importantes, en otros medios de comunicación que les contraten.

En fin, solo me interesaba señalar que el más fuerte crítico de Roberto Madrazo es hoy quien más lo elogia. Porque al calificar de “exitoso” a Latinus, mi tocayo Berrueto no está poniéndole una estrella en la frente a Loret, sino al exdirigente priista.

Como en una de las primeras mañaneras del actual gobierno algún funcionario cuestionó, injustamente, la calidad ética de Berrueto, este hombre, a quien respeto y aprecio, hoy aplaude cualquier cosa que parezca perjudicar al presidente López Obrador, aunque la patrocine el político —Roberto Madrazo— que más ha detestado durante muchos años.