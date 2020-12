Aquí un estudio científico para AMLO: los cubrebocas ayudan y ¡¡¡con costo casi cero!!!

Por baratos y eficaces en comparación con otras medidas de salud pública, “las mascarillas parecen ser un medio rentable para combatir el covid-19”.

“Me dicen el doctor Hugo López Gatell y el doctor Alcocer que (el cubrebocas) no es indispensable, que hay otras medidas”.

Presidente López Obrador

Habrá otras medidas para mitigar la propagación de la pandemia de covid-19, pero ninguna tan eficaz —¡¡¡¡ni tan barata!!!!— como la simple telilla que cubre la nariz y la boca.

Hugo López-Gatell y su jefe Jorge Alcocer —responsables del sector salud— no han aconsejado adecuadamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Llegó la hora de aceptarlo y rectificar. La historia no será generosa con quienes hayan negado, por politiquería, la utilidad de la mascarilla facial.

Estoy seguro de que los doctores Alcocer y López-Gatell conocen —quizá hasta han publicado artículos en— la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS, que es la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Pues bien, el pasado 3 de diciembre PNAS difundió un interesante artículo, “Las mascarillas faciales reducen considerablemente los casos de COVID-19 en Alemania”.

Sus autores —Timo Mitze, de la Universidad del Sur de Dinamarca; Reinhold Kosfeld, de la Universidad de Kassel; Johannes Rode, de la Universidad de Darmstadt, y Klaus Wälde, de la Universidad Johannes Gutenberg— simple y sencillamente dicen después de haber realizado un cuidadoso y sofisticado análisis estadístico:

√ “Mitigar la propagación de covid-19 es el objetivo de la mayoría de los gobiernos. Es de suma importancia comprender cuán efectivas son las diversas medidas de salud pública”.

√ “Estudiamos la efectividad de los cubrebocas. Empleamos datos regionales públicos sobre las infecciones por coronavirus reportadas en Alemania”.

√ “Dado que las mascarillas faciales se volvieron obligatorias en diferentes momentos en las regiones alemanas, podemos comparar el aumento de infecciones en regiones con mascarillas y regiones sin mascarillas”.

√ Con “diversas estimaciones, llegamos a la conclusión de que 20 días después de convertirse en obligatorias las mascarillas faciales han reducido el número de nuevas infecciones en alrededor de un 45%.

√ “Como los costos económicos son cercanos a cero en comparación con otras medidas de salud pública, las mascarillas parecen ser un medio rentable para combatir el covid-19”.