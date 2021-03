¿Cómo superará Clara Luz la crisis por la secta con nombre de medicina para la panza?

Marginaron en la campaña de Clara Luz al estratega que sí conoce Nuevo Léon y el control de daños fue un desastre.

La secta se llama NXIVM, pero los políglotas aseguran que se pronuncia “Nexium”, lo que me molesta profundamente ya que esa medicina la tomo para combatir el molesto reflujo gastroesofágico.

¿Por qué está en problemas Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León? Por tres hechos.

Primer hecho que complica las cosas a la señora Flores: En entrevista con Julio Astillero Hernández ella negó conocer al líder de NXIVM, Keith Raniere, condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por haber cometido en la secta los delitos de tráfico sexual, delincuencia organizada, extorsión y abuso sexual a menores.

Segundo hecho que complica las cosas a la señora Flores: El candidato del PRI a la gubernatura nuevoleonesa, Adrián de la Garza, dio a conocer un video de más de una hora de duración, en el que la candidata de Morena conversa animadamente con el convicto Keith Raniere.

Tercer hecho que complica las cosas a la señora Flores: La suma de los dos hechos mencionados anteriormente es terrible para Clara Luz porque, simple y sencillamente, demuestra que ella mintió al negar conocer a Raniere. Pero lo más grave no es eso, sino el pésimo control de daños que ella hizo en un video en el que se ve nerviosa, preocupada de más y bajando la vista para leer una hoja de papel (sus asesores olvidaron que existen teleprónteres eficaces inclusive para los teléfonos celulares).

¿Cómo puede salir Clara Luz de la crisis?

Simple y sencillamente volviendo a tener a su lado al estratega regiomontano, Mentor Tijerina, quien la ayudó durante muchos meses a convertirse en una figura tan popular como para que la invitaran a ser candidata a gobernadora dos partidos tan importantes como Morena y el PAN. Ella eligió al instituto político de izquierda, lo que quizá fue un error: en una entidad tan conservadora como Nuevo Léon el panismo le habría garantizado la victoria. Prefirió a Morena, lo que le ha enemistado con la clase empresarial de Monterrey que, según el columnista Salvador García Soto de El Universal, fue la que filtró a su rival priista De la Garza el video con Raniere.

Entiendo que Méntor Tijerina aconsejaba a Clara Luz Flores alejarse lo más posible de la imagen de Morena e inclusive del presidente López Obrador. Otros estrategas, hasta donde sé, opinaban distinto y se impusieron a Tijerina, a quien marginaron. Ahora mismo el consultor regiomontano no está apoyando a Clara Luz. Si lo convencen podría volver al equipo, pero no le prometen desempeñar el papel fundamental que había tenido. Sería un nuevo error. Se notó la ausencia de Méntor en el mal video de control de daños de la candidata.

En segundo lugar, después de recontratar como estratega en jefe a Méntor Tijerina, Clara Luz Flores debe simple y sencillamente olvidarse de la secta con nombre de medicina para la panza y prepararse para enfrentar los nuevos problemas, las siguientes crisis que inevitablemente llegarán; algo que solo podrá hacer bien asesorada por gente que conozca Nuevo León, que solo le recomendará sensatamente presentarse ante el electorado menos morenizada, es decir, más proempresarial y ya sin las belicosidades que fascinan al izquierdismo mexicano, como la de entrar al golpeteo directo contra el PRI, un terreno, el de los madrazos que a ella no le favorece.

Además de lo anterior, ya con Méntor Tijerina de nuevo a su lado como principal asesor y aceptando la lógica de no alejarse de Morena, Clara Luz deberá regalarse a sí misma un periodo de reflexión para tranquilizarse y, sobre todo, convencerse a sí misma de que tiene prohibido perder el buen humor si las próximas encuestas que se publiquen registran una caída en las preferencia electorales a su favor. No afirmo que tal cosa vaya a ocurrir, pero no la descarto: así de fuerte veo la crisis que le ha generado su paso —absolutamente inocente, aun como víctima— por la secta NXIVM.