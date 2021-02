Caverna de @rocionahle. Calumnia @CartonCalderon a @claraluzflores. Grillan a @colosioriojas

Entiendo la guerra sucia de los políticos, así son. Pero un periodista como el monero Calderón debería disculparse por mentir.

La caverna



El miércoles 25 de noviembre de 2020, el reportero Israel Rodríguez publicó una interesante nota en La Jornada: “La Sener almacenará gas natural en cavernas salinas de Veracruz”.

Para la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nahle, esa es —o era, en política los diagnósticos son tan cambiantes— “una opción destacable ante la falta de infraestructura para acopiar hidrocarburos”.

Lo cierto es que tal posibilidad ha sido analizado por la Sener “a fin de fortalecer la seguridad energética del país”. Como bien dice la mencionada nota de La Jornada, tal es la razón por la que “el gobierno federal aumentará la capacidad de almacenamiento operativo de gas natural en cavernas salinas localizadas en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, de acuerdo con los más recientes proyectos aprobados por la Secretaría de Energía”.

Se trata de uno de los tantos proyectos de inversión que Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, llevó al presidente AMLO. Pero no es un proyecto nuevo. Al menos desde 2014 lo ha propuesto al gobierno de México la empresa regiomontana Cydsa, cuyo presidente del consejo de administración y director general es el señor Tomás González Sada.

Por lo visto, no es un proyecto que haya avanzado lo suficiente. Ahora la Sener ha informado que en dos años, entre 2022 y 2023, estará en operación el almacenamiento de gas en las salinas veracruzanas; se trata de una inversión estimada en un amplio rango: entre 318 y 481 millones de dólares, pero…

Se supone que Cydsa y Pemex desarrollaron un proyecto similar en 2017 con una capacidad para almacenar un millón 800 mil barriles de gas licuado de petróleo, según la información dada a conocer por La Jornada. Bastante poco, si se toma en cuenta lo concluido en un estudio de la firma consultora Deloitte: para 2029 el inventario deberá cubrir al menos cinco días de demanda, con 45 mil millones de pies cúbicos diarios.

Antes de seguir adelante, hagamos una conversión:

La caverna de Cydsa y Pemex puede almacenar un millón 800 mil barriles de gas licuado de petróleo.

Se necesita en México una capacidad de almacenamiento para cubrir al menos 5 días, 45 mil millones de pies cúbicos diarios.

¿Un millón 800 mil barriles de gas licuado cuántos pies cúbicos son?

Pedí asesoría porque no entiendo el tema. Transcribo tal cual lo que me dijeron:

De acuerdo con los datos, la caverna tiene la capacidad de almacenar 1,800,000 barriles de gas licuado.

1 barril (bbl) equivale a 0.158987295 m3.

1 m3 de gas licuado equivale a 21,718.5200 pies cúbicos ( ft3 o ‘cubic feet’) de gas natural.

1,800,000 millones de bbl = 286,177.122 m3.

286,177.122 m3 de gas licuado = 6,215´344,000.0 ft3 de gas natural.

Entonces, 1,800,000 bbl de gas licuado, equivalen a 6,215´344,000.0 ft3 de gas natural.

(Los factores fueron tomados de: https://base.energia.gob.mx/nacei/factores_conversion.aspx)

Sería necesario adaptar muchas cavernas de sal con capacidad para almacenar 6,215´344,000.0 ft3 de gas natural —con un costo de entre 318 y 481 millones de dólares cada una—, de tal manera de contar con un inventario que cubra al menos cinco días de demanda, con 45 mil millones de pies cúbicos diarios.

La verdad de las cosas es que eso no tiene sentido en México. Veamos.

Montones de cavernas

¿Por qué Cydsa se mete al tema de las cavernas de gas? Porque es el líder en la producción de sal yodada y fluorurada. Entonces, debe tener algunas cavernas de sal ya improductivas a las que busca darles una utilización más rentable: en efecto, como el almacenamiento de gas. Desde 2014, por lo menos, la empresa presidida por Tomás González Sada ha insistido en comprometer al gobierno de México, específicamente a la empresa pública Pemex, en proyectos de tal naturaleza.

Ese año, 2014, Cydsa anunció que había concluido la perforación de dos pozos en Ixhuatlán del Sureste, con potencial para almacenamiento de hidrocarburos, especialmente gas. En su momento, la Comisión Reguladora de Energía autorizó a la empresa regiomontana para realizar tal actividad. Desde luego, la rentabilidad Cydsa iba a lograrla por la vía de firmar contratos con Petróleos Mexicanos.

Se supone que desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, la Comisión Reguladora de Energía recomendó a Pemex la utilización de cavernas de sal para almacenar gas natural.

Fracking



Pero lo cierto es que México no necesita gastar dinerales en proyectos para almacenar gas, si no por otra cosa porque ¡¡¡ya tiene almacenado todo el gas que necesita y más!!! ¿Dónde? En el subsuelo del noreste mexicano.

Claro está, para sacarlo de ahí debe recurrirse al fracking, que el gobierno de AMLO rechaza. Además, para que Pemex pueda hacerlo debe aceptar algo también inaceptable en la lógica de la ideología de izquierda: asociarse con grandes empresas privadas, ya que son enormes las inversiones que se necesitan.

Entiendo que por ideología el presidente López Obrador no quiera ni siquiera oír hablar de fracking y de sociedades de Pemex con empresarios. Pero, por pragmatismo, tendrá que hacerlo. No tiene sentido, como se ha demostrado en estos días, depender tanto del gas texano.

El único camino está en el fracking y en las alianzas de Pemex con inversionistas privados. Solo así saldremos del laberinto.

Porque la otra opción que ha surgido, la de comprar gas a Venezuela, es una jalada. ¿Dejar de depender del gas texano para deberle todo a Nicolás Maduro? Quizá no resolveríamos el problema, pero sí nos metería en serios problemas, que no nos hacen falta, con EEUU.

Guerra sucia contra Colosio



El costo de ser puntero en las encuestas consiste en soportar una dosis más o menos elevada de guerra sucia durante la campaña electoral. Pero el costo de ser líder con una ventaja inalcanzable es aún mayor: lleva a que los rezagados (los que pueden hacerlo) utilicen al gobierno para eliminar al favorito.

Antes de las elecciones de 2006 se trató de eliminar, a la mala, a Andrés Manuel López Obrador. Era tan grande su ventaja en las encuestas que el entonces presidente Vicente Fox diseñó con la Suprema Corte el desafuero de AMLO. Con trucos legaloides se trataba de impedirle registrase como candidato presidencial. En ese entonces fracasó Fox; hoy espero fracase el PRI de Monterrey.

A la mala, el priismo regiomontano, que controla la presidencia municipal de la capital de Nuevo León, está buscando que la Comisión Estatal Electoral castigue a Luis Donaldo Colosio Riojas negándole el registro o aun quitándoselo porque, se supone, no reside en Monterrey.

Eso es falso, pero el priismo regio ha tratado de construir un panorama mediático para justificar el perverso proyecto que ya ha iniciado el cabildo regiomontano.

Lamento, en ese sentido, que uno de los más importantes columnistas de negocios de México, Darío Celis, a quien aprecio y respeto, haya recibido información incorrecta sobre el caso Colosio. Comento enseguida lo que me parece son errores del señor Celis en su artículo de este viernes en El Financiero:

Dice Darío Celis: “En Monterrey, capital financiera del país… (Luis Donaldo Colosio Riojas) hoy comienza a generar dudas”.

Mi comentario: Una lectura rápida del más importante diario regio, El Norte (hermano mayor de Reforma de la Ciudad de México) convencería a Darío de todo lo contrario. Colosio no genera dudas y en la contienda por la alcaldía de Monterrey es quien goza de mayor credibilidad.

Dice Darío Celis: “Luis Donaldo Colosio Riojas… carga con los puntos negativos” de Samuel García.

Mi comentario: Desde que se distanciaron Colosio y García, al primero no le afectan los negativos del segundo.

Dice Darío Celis: “Y es que García ha caído de la gracia de empresarios y políticos regios por sus recientes excesos en redes sociales”.

Mi comentario: Samuel García nunca estuvo en la gracia de los empresarios de Monterrey; entre los políticos solo lo ha visto con buenos ojos el líder moral de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; nadie más.

Dice Darío Celis: “En privado, industriales pertenecientes al Grupo de los 10, de Grupo Alfa que comanda Armando Garza Sada, de la Caintra que capitanea Adrián Sada, de la Coparmex de José Medina Mora, de la Canacintra de Enoch Castellanos y de la Canadevi de Gonzalo Méndez, coinciden en que el desprestigio que tiene al senador en un alejado cuarto lugar de las preferencias electorales, también comienza” a afectar a Colosio Riojas.

Mi comentario: Quizá los dirigentes de Coparmex, Canacintra y Canadevi —empresarios no tan ocupados— tienen tiempo para meterse a los detalles de la elección de alcalde de Monterrey, pero no creo que hombres de negocios con más trabajo, como Armando Garza Sada y Adrián Sada, anden en grillas menores.

Dice Darío Celis: Colosio “ha abusado de la figura de su padre en un intento por ganar simpatías”.

Mi comentario: Lo que Luis Donaldo Colosio Riojas ha dicho de Luis Donaldo Colosio Murrieta ha sido, sin duda, emotivo, correcto y sincero; jamás había recibido el candidato asesinado en 1993 un mejor homenaje. Lo afirma la gente de Monterrey. Lo afirman mexicanos de todo el país. No hay abuso y no requiere ganar simpatías, ciertamente no de esa manera.

Dice Darío Celis: “Los regios, como dicen allá, son gente trabajadora y franca, que poco aprecian las posturas como la que Colosio Riojas comienza a poner por delante”.

Mi comentario: Los regios, y soy uno de ellos, sin duda apreciamos a Luis Donaldo; de ahí su enorme ventaja en las encuestas, y de ahí también la guerra sucia del PRI de Monterrey en su contra.

Dice Darío Celis: “El empresariado de la Sultana de Norte se ha quedado con las ganas de conocer el paquete de propuestas del joven candidato”.

Mi comentario: Los empresarios que afirmen eso son, de plano, o bastante pendejos o principiantes en lo relacionado con las contiendas electorales. La campaña inicia en los primeros días del próximo mes; ya presentará Colosio su programa de gobierno. No tiene caso darlo a conocer antes de tiempo.

Dice Darío Celis: “Otro negativo que carga Colosio Riojas tiene que ver con su residencia. En días recientes se ha documentado que el candidato naranja ha vivido en el municipio de Santa Catarina, para ser exactos en la Tercera Sección del Fraccionamiento Cantizal, en la zona de Valle Poniente de esa localidad, y no en Monterrey, como la ley exige para poder ser alcalde. El caso se encuentra ya en manos de la autoridad electoral local”.

Mi comentario: Eso es guerra sucia del PRI de Monterrey. La explicaré un poco más adelante citando la columna M.A.Kiavelo de El Norte y con un simple tuit del colosista Agustín Basave.

Dice Darío Celis: “Empresarios regiomontanos que pretendían otorgar su apoyo a Colosio comienzan a voltear hacia opciones más seguras y que no les representen un costo político como el que significaría llevar a la contienda por la alcaldía de esa ciudad a un candidato cuestionado”.

Mi comentario: En Monterrey los empresarios que apoyan candidatos apoyan A TODOS los candidatos. Así se quitan de problemas. En el caso de Colosio, ni necesita ni acepta que lo apadrinen hombres de negocios que después cobran la ayuda pidiendo favores al alcalde.

La verdad, en la columna M.A.Kiavelo, de El Norte. Y el tuit de Basave

Darío Celis ha sido engañado por sus fuentes regias. Ya no debe confiar en quienes le contaron una historia absolutamente falsa. Para explicarle con detalle la verdad, sintetizo la columna de hoy de M.A.Kiavelo:

√ Luis Donaldo Colosio acusó en un video a su rival priista Francisco Chispitas Cienfuegos no solo “de espionaje y guerra sucia, sino también de abuso de autoridad en contra de él y de su familia

√ “Lo que alega Colosio es que fue víctima de abuso de autoridad por parte de la policía de Monterrey que quiso ingresar por la fuerza al fraccionamiento donde vive e insultó a su esposa, que salió a hacerles frente”.

√ “En su afán de descalificar legalmente a Colosio por, supuestamente, no residir en Monterrey, Cienfuegos cometió un error que puede costarle muy caro a él y a su socio Adrián (de la Garza, candidato del PRI a gobernador): usar la fuerza pública y al gobierno municipal regio y con ello buscar beneficiarse rumbo a las elecciones.”.

√ “Para muchos, la maniobra es un regreso al viejo PRI, que usaba al aparato gubernamental y policiaco para descalificar a los opositores”.

El tuit de Basave es breve pero contundente:

Mucho ojo: hay que estar atentos a lo que ocurra en la contienda por la alcaldía de Monterrey, porque hay una campaña contra la campaña de @colosioriojas ...👇 #NoEstásSoloDonaldo pic.twitter.com/8XA4Duhcfy — Agustín Basave (@abasave) — Agustín Basave (@abasave) February 19, 2021

Creo que Francisco Cienfuegos, un político profesional con bastante experiencia, cuenta con recursos lícitos de sobra para tratar de recuperar lo que ha perdido en las encuestas frente a Luis Donaldo Colosio. Debería utilizarlos y, desde luego, rechazar la arbitrariedad con la que pretende apoyarlo el municipio de Monterrey. La campaña ni siquiera ha iniciado. Debe, entonces, intentar ganar por las buenas. Porque por las malas, sin duda, quedará en un lejano tercer lugar: no alcanzará a Colosio y el segundo lugar se lo quitará el candidato de Morena, Víctor Fuentes.

El monero Calderón contra Clara Luz



Hace tiempo quien atacó a Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León fue el mono (Felipe Calderón). Ahora lo ha hecho el monero de Reforma del mismo apellido. Difundió el caricaturista Calderón una falsedad enorme sobre la política nuevoleonesa:

Esto es un flagrante delito electoral.

¿Quién es esta tal Clara Luz? ¿Con que cara lo negará el dueño de ese partido? ¿Qué dice al respecto el @INEMexico? ¿Con qué maroma abyecta lo justificará el @TEPJF_informa? pic.twitter.com/3QNqQazJ7K — PacoCalderónCartones (@CartonCalderon) — PacoCalderónCartones (@CartonCalderon) February 19, 2021

El mismo diseño se había usado antes para golpear al candidato de Morena a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Víctor Romo.

Misma basura contra Romo

Tuvo que salir la propia Clara Luz a desmentirlo:

¡Estas imágenes son falsas! Estamos actuando legalmente contra los responsables de la guerra sucia.

No permitiremos que engañen a la ciudadanía. pic.twitter.com/i7NRz23ehf — Clara Luz Flores (@claraluzflores) — Clara Luz Flores (@claraluzflores) February 19, 2021

Entiendo la guerra sucia de los políticos. Aunque no es electoralmente rentable, casi todos ellos la utilizan en las campañas previas a las votaciones. Que los especialistas en grillar recurran a algo tan vulgar, pasa porque así son; por eso, por mentirosos, no les creemos. Y no, no engañan a nadie.

Pero que lo haga un periodista profesional como Calderón, de Reforma, no es aceptable. Este hombre deberá disculparse con la candidata de Morena. ¿O no es lo suficientemente decente como para hacerlo?