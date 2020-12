A mis 64 años, ¿podré elegir marca/nacionalidad de la vacuna?

No estoy interesado en la vacuna china. Y creo que quienes podemos pagar por vacunarnos, debemos hacerlo en hospitales privados.

El plan de vacunación es sencillo y complejo al mismo tiempo. Supongo que las autoridades del sector salud sabrán aplicarlo con el apoyo de las fuerzas armadas, insuperables en trabajos logísticos, y ya sin el ridículo pleito por quedarse con el título de Prócer de las Vacunas entre el canciller Marcelo Ebrard y el epidemiólogo Hugo López-Gatell.

Se vacunará a los mexicanos y a las mexicanas por etapas: primero, trabajadores de los hospitales; después, gente de 80 y más años; enseguida, quienes tengan entre 70 y 79 años; luego, los que estamos en el grupo de edad que va de los 60 a los 69 años, y así hasta llegar a las personas más jóvenes.

Por lo que he leído, a mí, viejito de 64 años de edad, me tocará entre febrero y abril de 2021.

Pues bien, tengo algunas preguntas que no espero me responda nadie, pero que sería deseable llevaran a la reflexión al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Entiendo que se han adquirido millones de dosis de tres vacunas: la de CanSino (China), la de AstraZeneca (británica) y de Pfizer/BioNTech (estadounidense/alemana). Pregunto:

1.- ¿Tendré el derecho de elegir la vacuna que me parezca más confiable, que no es la china? Porque si por sorteo o disponibilidad me toca la asiática, no me vacuno, y ya.

2.- ¿Podré vacunarme en un hospital privado pagando el precio que el mercado determine? Si muchas personas podemos hacerlo entregando nuestros recursos a cambio de la vacuna que nos parezca más adecuada, el gobierno tendría más vacunas para entregarlas gratuitamente a quienes no puedan pagarlas. Lógica neoliberal, sí, pero ¿tiene sentido otra cosa?

3.- ¿Y qué onda con la vacuna tetravalente para la influenza? ¿Habría manera de que los héroes de la vacunación, Ebrard y Gatell, consigan al menos unas poquitas? Digo, estoy partiendo del supuesto, basado en lo que dicen todos los expertos, de que la influenza es una enfermedad que si se presenta al mismo tiempo que el covid-19 agravará la pandemia.

4.- ¿Sería mucha molestia un informe estadístico acerca de lo que pasa con todas las otras vacunas, las de los niños? Es necesario porque sobran rumores acerca de que escasean.