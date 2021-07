¿Qué es y cómo se forma la Policía Federal?

Formalmente, la Policía Federal es un organismo encargado de: I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos, y IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.

Desde un punto de vista estratégico, podemos afirmar que la Policía Federal, es un cuerpo policial, de ámbito federal, encargado de cumplir el proceso de identificación, análisis y control de riesgos respecto de los actos delincuenciales, con el objetivo de prevenirlos, minimizarlos y combatirlos.

Para lograr su cometido, la institución forma y capacita académicamente a los elementos, lo que los hace especialistas en la función policial, por lo que esta formación es de aula en diferentes temas, que pueden ser desde investigación, legales, derechos humanos y hasta científicos. Por otro lado, también incluyen en su formación una serie de entrenamientos en diferentes aspectos como el uso de armas, condición física, disciplina, manejo de vehículos, uso de instrumentos varios, orden cerrado, etc.

Es claro que no es lo mismo la formación y capacitación académica/teórica que el entrenamiento. En consecuencia, se necesita de dos cimientos, el académico y el de actuación, y son mutuamente dependientes. De no contar con ambos elementos, no hay función policial, se tendrían académicos o meros elementos de actuación ejecutoria de actos físicos.

Para que un Cadete logre graduarse como Policía Federal, debe contar con la formación académica en el aula y el entrenamiento de campo. Además, debe hacer suyos los valores esenciales, como el interés público y el respeto a los derechos humanos. Sin ellos, no es un Policía Federal, es simplemente una persona entrenada.

Hoy, en México, además de la formación básica en aula y en campo, las y los Policías Federales pueden especializarse en las diferentes ramas policiales que son requeridas en nuestro país. ¿Cuáles? Operativos, Drogas, Ciclos Productivos, Orden Público, Investigación, Inteligencia, Ciencias Aplicadas, etc.

Cabe observar que también los integrantes de las diferentes corporaciones de policías federales formadas en el pasado han sido capacitados y especializados en aula y campo, formación que se ve enriquecida con la experiencia. Con la creación de una Policía Federal única, esta formación se ha integrado y sistematizado en un concepto de Desarrollo Policial, implementado en diferentes países del mundo.

Estos son los policías federales de México y esto necesita México.