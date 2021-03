Falta de luz en la CDMX, un problema tan molesto como cotidiano

La falta de luminarias es un problema general en toda la CDMX; se hace un llamado a Cuajimalpa.

Sin mantenimiento: luminarias de CDMX

El fin de semana pasado, me encontraba en un parque en compañía de mis hijos y otras familias; sin embargo, dieron las 18:30 hrs, y me percaté que todo el parque se encontraba a obscuras, pues, a pesar de que había luminarias, están no funcionaron, por lo cual, decidí irme.

Llevo toda la semana analizando la falta luminarias en el parque de mi colonia, para poder disfrutar más tiempo con mis hijos y hoy, recorriendo las calles de mi alcaldía (Cuajimalpa) una persona me platicó que el día de martes sufrió un asalto camino a su casa, en una calle que es muy obscura.

Fue por las dos anteriores, que sucedieron en menos de una semana, que decidí escribir el presente texto; nos hemos acostumbrado a transitar o caminar en calles con muy poca o nada de luz; siempre con miedo y volteando a nuestro alrededor para que ver nadie nos siga o exista algún otro peligro.

La falta de luminarias es un problema general en toda la Ciudad de México, misma que no ha sido atendida por la presente administración y anteriores. En una ciudad que se ha caracterizado por ser “insegura”, no es posible que este tema no sea prioridad.

2 de cada 3 ciudadanos se sienten inseguros: INEGI

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada en marzo de 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dos de cada tres ciudadanos manifestaron sentirse inseguros en espacios físicos, derivado del insuficiente alumbrado público.

Cabe recordar que en la CDMX la gente sale de sus casas desde antes que antes que el sol, para atender puntualmente su jornada laborar y regresan a sus hogares justo cuando oscurece; es decir, la mayor parte de su tiempo en la calle es a obscuras.

Sin luz, los delitos son más fáciles de cometer

La falta de alumbrado público genera más robos a personas, autopartes y negocios, pues, sin luz, los delitos son más fáciles de cometer, ya que es más fácil ocultarse y agarrar desprevenidas a las personas que transitan por estas calles obscuras.

El problema de la falta de luz en los lugares públicos no corresponde únicamente a la falta de luminarias, sino también al nulo mantenimiento que han recibido, pues, aunque se encuentra la estructura, éstas han dejado de funcionar desde hace tiempo, sin que las autoridades hayan atendido dicha falta.

Hoy por hoy es obligación de nuestros gobiernos garantizar la seguridad de todos los habitantes, entre los cuales, se encuentra el tránsito seguro por las calles, por ello, les pedimos que escuchen y no solo se queden en promesas, que resuelvan este problema tan importante y recurrente en la Ciudad de México.