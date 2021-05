Hoy día Internacional de Lupus, se estima que a nivel mundial 5 millones de personas padecen este padecimiento. Aquí algunos datos importantes.

El día 10 de mayo se conmemora el día internacional de lupus. Fecha establecida en 2004 en la ciudad de Nueva York, durante el VII Congreso Internacional de Lupus Eritematoso Sistémico; para crear conciencia social sobre la enfermedad, favorecer investigaciones científicas, y ofrecer mejor calidad de vida a los pacientes. Difundir a la sociedad la existencia de esta enfermedad compleja que afecta a adultos y niños.

La palabra lupus deriva del latín lobo, refiriéndose a las lesiones cutáneas semejantes a las cicatrices por mordedura de lobo

La padecen 5 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad no curable, crónica, autoinmune, multiorgánica y episódica. No se hereda, no se contagia, no se conoce su causa; es controlable con medicamentos. La pueden padecer adultos y niños; hasta un 20% de adultos con lupus, iniciaron su padecimiento en la infancia. El comportamiento del lupus es más agresivo, al padecerlo niños, particularmente varones, latinos, afroamericanos. Predomina en frecuencia en mujeres. Los pacientes que la padecen dependen de medicamentos, pero pueden realizar su vida en todas sus esferas, al tener control de la enfermedad.

Al ser una enfermedad autoinmune, significa que el sistema de defensas (sistema inmunológico) de un individuo genéticamente susceptible, bajo algún estimulo disparador (infecciones, exposición solar, etc) genera un desconocimiento de sus propios órganos, desarrollando autodestrucción; presenta la enfermedad y padece lupus. La destrucción se manifiesta por inflamación y daño en los órganos en forma simultánea, secuencial o alternante en la persona.

Los datos para sospechar la enfermedad son:

*En la piel se observa la lesión característica de mancha rojiza en rostro que abarca mejillas y nariz, asemejando una mariposa posada en el rostro.

*Caída de cabello, úlceras no dolorosas en paladar. Inflamación de articulaciones. Fiebre sin causa aparente.

*Al afectar el cerebro se caracteriza por dolor de cabeza persistente, crisis convulsivas, cambios de conducta, pérdida de funciones, infartos.

* Daño renal de diversa índole que puede llegar a insuficiencia renal.

*Inflamación de corazón, pulmón.

*Alteraciones en la sangre, como anemia, glóbulos blancos o plaquetas bajas.

Los síntomas pueden ser muy inespecíficos y puede simular otras enfermedades. Puede catalogarse como lupus cutáneo, si la enfermedad está limitada solo a piel. Lupus eritematoso sistémico, cuando están afectados varios órganos. Incluso existe el termino lupus inducido por fármacos, cuando hay datos de la enfermedad sin padecerla, como efecto adverso al uso de algunos medicamentos.

El diagnóstico se realiza por médicos calificados , idealmente el reumatólogo ; a través de una lista de cotejo, denominada criterios diagnósticos. Se analizan los hallazgos de las manifestaciones del individuo y la presencia de alteraciones en los resultados de laboratorio, incluyendo la presencia de auto anticuerpos.

La detección oportuna de lupus, referencia a centros de atención calificados, diagnóstico acertado, acceso a medicamentos; son elementos fundamentales para la sobre vida del paciente.

Sobre el autor

El Dr. Enrique Faugier Fuentes es reumatólogo pediatra. @EnriqueFaugier