En Nuevo León se acabaron los políticos: Los candidatos del PRI y la farándula

Monterrey es cuna de varias escuelas de política que se podría decir que están dentro de lo mejor del país. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL son las que llevan los estandartes del desarrollo de personas que podrían ser funcionarios públicos con amplia visión. De tener semillero, se tiene, pero parece que esas alternativas no son las más populares.

La semana pasada, el PRI recibió los papeles para las precandidaturas para diputaciones y alcaldías y veo que se ha perdido seriedad en la elección de los candidatos. Están los candidatos que tienen experiencia política como Cristina Díaz, Adrián de la Garza o Francisco Cienfuegos.

Del otro lado están los que pueden ser populares en el ámbito de la televisión local pero que de política no se les conoce ninguna experiencia.

La lista de faranduleros la encabeza Patricio Zambrano conocido por su participación en el programa Big Brother y que ha intentado entrar en la política desde hace tiempo, teniendo su último intento en el 2018 donde fue candidato de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia.

El hijo de Rómulo Lozano y María Eugenia Llamas “La Tucita”, Fernando Lozano, buscará el Distrito 11 de San Nicolás. Alhinna Vargas, ex presentadora del clima, va por el distrito 6 y Ana González, comentarista deportiva y locutora de radio va por el distrito 8 de Monterrey.

Cada que hay elecciones, el Partido del Trabajo o PT ponía candidatos por el hecho de poner a alguien. Me tocó ver a él entrenador del Mazatlán FC, Tomas Boy como candidato, también al extinto Julián “El Viejo Paulino” Garza como candidato a alcalde de Santiago, Nuevo León. No me parecía extraño porque el PT nunca jugó a ganar las elecciones locales, pero ver esto del PRI me extraña bastante pues hay muchos miembros del partido que tienen una carrera política larga y que pudieran ser mejores opciones que los de la farándula.

Si analizamos un poco, los distritos en los que compiten los candidatos de la artisteada por lo general no son ganados por el PRI. Fernando Lozano compite contra Carlos “Chale” de la Fuente, panista de toda la vida y conocido por toda la comunidad nicolaita de su distrito. Lo mismo pasa con los distritos por los que van Ana González y Alihnna Vargas que son distritos panistas desde hace mucho tiempo. Patricio Zambrano iría por el distrito 3 en el que Myrna Grimaldo está bastante firme.

¿Qué quiere probar el PRI? Sabiendo que la tiene perdida, lanzar a candidatos sin trayectoria política es como un termómetro para ver si la popularidad puede vencer a una buena gestión, o al menos eso parece.

En las diputaciones no me sorprende tanto la elección de candidatos. Donde sí me causa muchísimo ruido es en la parte de la alcaldía de San Nicolás. Diversos medios locales publican que Flor Véliz, presentadora de TV se registró como precandidata del PRI a la alcaldía del municipio de San Nicolás. ¿Usted cree realmente que la precandidata Véliz sea una seria aspirante a ganar la alcaldía de San Nicolás? Si usted habita en San Nicolás, ¿votaría por ella?

Por la alineación que muestra el PRI pudiera parecer que se están concentrando en Monterrey, Guadalupe, Apodaca y la gubernatura de Nuevo León.

Parecieran los tiempos de las peleas de box arregladas donde el favorito consigue un boxeador de menos nivel para ganar sin batallar.

Imagino que los Priistas de cepa y los que hay estado toda su vida en el partido no deben de estar tan contentos por estas decisiones. ¿Cuál será el comportamiento del electorado si la precandidatura de los elegidos por el PRI se convierte en candidatura? Me encantaría ver las encuestas para ver qué es lo que piensan en Nuevo León de estos candidatos del PRI.

El problema sería la combinación en las boletas porque no en San Nicolás verían en las boletas a Flor Véliz y probablemente pensarían sobre la seriedad del candidato a gobernador del mismo partido moviendo el poder que les daría tener un candidato con un mejor perfil. En otros partidos buscan combinaciones poderosas que le den impulso a sus candidatos por la gubernatura, como la combinación con Luis Donaldo Colosio Riojas. Esa combinación le podría ayudar a el candidato del partido que represente Colosio a obtener mejores números.

Creo que los Priistas de la vieja guardia no han de estar tan contentos sobre la elección de candidatos. Y muchos de las nuevas generaciones tampoco. Esperemos a ver los resultados y que buscaba el PRI lograr con estos candidatos pues como dicen, ellos “no pisan sin huarache”.