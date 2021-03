Murió Félix Coronado, referencia del sindicalismo en Nuevo León

Y se apagaron las carcajadas del compadre chulo, Félix Coronado. Descanse en paz.

Fallece el líder sindical Félix Coronado

Murió Felix Coronado, ex legislador local, dirigente de trabajadores, activista social, político y uno de mis más grandes amigos. Coronado ya estaba enfermo de insuficiencia cardíaca, pero nos mediamos la presión arterial en mi casa (él ya con la mínima y yo con la máxima) y me regañaba: “no te cuidas, compadre chulo, te vale tu salud”. Al día siguiente llegaba a mi casa, de sorpresa, con su cardiólogo personal a revisarme mis signos vitales. Y yo le decía: “a mi no me va a andar trayendo médicos a mi casa sin avisar, compadre”.

Y se carcajeaba

Estaba Felix a punto de comprar un departamento en Monterrey para irse a vivir ahí con su familia y me decía:

“Yo te presto para que pagues el enganche del departamento de al lado, compadre chulo, así seremos vecinos cuando estemos viejitos” Félix Coronado.

Y yo me molestaba en serio, fuera de bromas. “A mi no me vas a andar prestando nada, yo tengo mi dinero y punto”.

Y se carcajeaba

Viajábamos mi compadre y yo a Saltillo, en mi carro (yo conduciendo) y me decía:

“Nos vamos a matar por tu culpa, compadre chulo, porque estas ya bien ciego; regresando te presto un chofer para que te lleve y te traiga a todos lados”.

Y yo frenaba enojado. “A mi no me vas a andar prestando ningún chofer, yo puedo manejar solo”.

Y se carcajeaba

Ese era mi amigo, mi hermano, Felix Coronado. ¿Cómo no haber querido en esta vida, con toda mi alma, a mi compadre chulo? Ahora que murió, siento un pesar muy grande. Han sido días muy difíciles.