“Charla con Eloy Garza”: mi nuevo programa de televisión

“Charla con Eloy Garza” no es tribuna de campaña

Acabo de estrenar mi programa de televisión: “Charla con Eloy Garza” que forma parte de la barra “Elecciones 2021” de Azteca Noreste. Como lo comenté al aire, se trata de un ejercicio crítico para analizar a fondo a los protagonistas políticos de este proceso electoral. Una pequeña reunión relajada con trasfondo duro.

Cada martes, en punto de las 8 pm, me acompañará uno de los candidatos a gobernador de Nuevo León para hablar directo y sin guiones sobre lo que le interesa al auditorio, no a los políticos. “Charla con Eloy Garza” no es tribuna de campaña; es un espacio de reflexión que se debe únicamente a los espectadores y a nadie más. Punto. Así de simple. Los discursos demagógicos y los autoelogios pueden darlos cada candidato en otros lados, donde quieran, pero aquí no.

Mi referencia periodística es la italiana Oriana Fallaci. Quien pretenda conocer a fondo el arte de la entrevista, y por qué se trata principalmente de incomodar al interlocutor, que lea el libro “Entrevista con la historia”, donde la Fallaci demuestra en cada una de sus charlas con gobernantes del mundo, que cuando el entrevistador quiere ser la voz del antipoder se impone sobre cualquier mandatario, dictador o sátrapa.

Oriana Fallaci

Libertad y plena conciencia cívica

Si el entrevistador sigue la voz de su conciencia se vacuna de la seducción que provocan los hombres de mando. “El poder siempre es seductor” dice Fallaci. Pero el periodismo, cuando es honesto, siempre es resistente a la seducción del poder. Está frente a él, nunca de su lado.

Yo les pido que no se pierdan nuestra cita de cada martes, que espero servirá para que el auditorio tenga la suficiente información y puntos de vista que forjen su propia perspectiva sobre la política y sus protagonistas.

Y que el voto el próximo 6 de junio sea emitido con libertad y plena conciencia cívica.