Adrián de la Garza vs. Samuel García: duelo al sol

¿Cómo respondió Samuel García a la denuncia de Adrián de la Garza? Samuel advierte que no le seguirá el juego a Adrián.

¿Qué dijo Adrián de la Garza contra Samuel García?

Que presentó una denuncia formal contra su contrincante por lavado de dinero, tras vincularlo con Gilberto García Mena, alias “El June”, procesado a la fecha por narcotráfico. Leo en el documento de la denuncia que Adrián involucró al padre de Samuel. Y sus fuertes acusaciones no se quedan ahí.

Menciona Adrián en su escrito que padre e hijo obtuvieron mediante dación de pago (supuestamente irregular), dos departamentos y un penthouse en el complejo Punto Central, que está en San Pedro Garza García. La dación de pago, dice el priista, suele utilizarla el crimen organizado para lavar dinero y financiarse recursos de procedencia ilícita.

Bajo la presunción de que tales propiedades fueron adquiridas a menos de la tercera parte de su valor de mercado, es decir, en 13 millones 499 mil 500 pesos (cuando estos bienes andan en el mercado inmobiliario en alrededor de 45 millones de pesos) Adrián infiere que se trató de un pago de adeudo ilícito. Por lo que señala la denuncia, no se habla de una operación antigua: se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019, por el padre de Samuel, como representante legal de Saga Tierras y Bienes Inmuebles.

Sostiene Adrián de la Garza que Enrique González Palomares, colaborador del despacho contable del padre de Samuel, ha depositado dinero a familiares de quien fuera líder de ese cartel del crimen organizado. Habrá que seguir la carpeta de investigación del caso, y esperar a que, en caso de configurarse un delito, lo determine la Fiscalía. Nadie más.

¿Cómo respondió Samuel García a la denuncia de Adrián de la Garza? Samuel advierte que no le seguirá el juego a Adrián; que no hay absolutamente nada en contra suya, y que no caerá en la dinámica de que el PRI le dicte la agenda ni se la dicten los medios. Las campañas en Nuevo León suben de tono. Se intensifican los ataques.

¿A dónde vamos a parar? En una próxima entrevista en “Charla con Eloy Garza”, de Azteca Noreste, le pediré a Adrián más pruebas de sus acusaciones que han venido a subvertir la aparente tregua entre candidatos y le preguntaré abiertamente si metería a la cárcel a su contrincante. Por su parte, a Samuel le pediré que abunde en los argumentos de su defensa. En la última de mis entrevistas con Samuel, el candidato a gobernador por el partido MC me aseguró que está legalmente limpio.

Denunciar y defenderse en campaña, es un ejercicio constante, inclemente y cruel, porque hay que tener un pie en la Ley y otro en la opinión pública. Lo dijo Maquiavelo en “El Príncipe”: “La naturaleza de los pueblos es voluble y es fácil convencerles de algo pero difícil mantenerlos convencidos”.

Ya se ve que las campañas para elegir gobernador de Nuevo León entran en aguas turbulentas. El huracán apenas se forma. Veremos quién será el aspirante damnificado. Y quién de los dos candidatos en pugna convencerá finalmente al voluble pueblo nuevoleonés.