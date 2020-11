Radar Político

En medio una gran expectación que había por lo que pudiera resolverse, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, María Luisa Oviedo Quezada, Mónica Patricia Mixtega Trejo y Manuel Alberto Cruz Martínez, sentenciaron la noche de este domingo, la nulidad de la elección de ayuntamientos en los municipios de Acaxochitlán, Tulancingo de Bravo e Ixmiquilpan, por lo que sí la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca no determina otra cosa, en dichos lugares habrá elecciones extraordinarias el próximo año.

No sorprende lo correspondiente al municipio de Acaxochitlán, pues en los resultados preliminares de la elección del 18 de octubre se estableció que había un empate entre el candidato independiente Erick Carbajal Romo y el abanderado del PRI, Salvador Neri Sosa, lo cual se confirmó tras el cómputo general y ante ello no hay más camino que la nulidad.

Pero en el caso de Tulancingo, si bien ya se contemplaba el escenario de una nulidad, también se sabía que cualquiera que fuera la resolución, esto traería un conflicto político, por una parte porque el principal promovente del Juicio de Impugnación, Damián Sosa Castelán, tiene motivos para sentirse robado y por otra parte, el candidato declarado ganador, Jorge Márquez Alvarado ya estaba en proceso de entrega-recepción y tiene elementos para también considerarse víctima de las irregularidades detectadas y de que se haya roto la cadena de custodia del material electoral, lo que fue definitivo para que se declarara la anulación.

IXMIQUILPAN, FOCO ROJO…

En Ixmiquilpan también se anuló la elección y no es menor el conflicto político-social que ahí se avecina; si bien los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, junto con su candidato Edmundo Ramírez Martínez buscaban la nulidad parcial para revertir el resultado, los magistrados consideraron que Vicente Charrez Pedraza del Partido del Trabajo que había sido declarado ganador, incurrió en actos anticipados de campaña y violaciones graves a principios constitucionales como el de equidad, por lo que además le impusieron una sanción económica.

De acuerdo a los magistrados, Vicente Charrez uso de manera parcial a su favor, proyectos ejecutados con recursos públicos; le acreditan el utilizar y haberse servido de eventos de inauguración y entrega de obra pública para promocionarse de manera personal y, ante esos argumentos, se declaró la nulidad total de la elección sin que se entrara al estudio de fondo de los agravios expuestos por los demás promoventes.

Con la nulidad declarada, prácticamente le están arrebatando el poder a un grupo delictivo que desde hace años se hizo del control en Ixmiquilpan y no hay duda de que reaccionarán como lo que son y nadie se extrañe si recurren al vandalismo y al “incendio” del pueblo como presión para tratar de retener lo que ganaron pero de forma ilegal como ya lo determinó el tribunal.

PACHUCA, FIRME…

Donde no cambian las cosas y parece estar cada vez más firme el triunfo de Sergio Baños Rubio es en Pachuca, pues el Tribunal Electoral desechó las impugnaciones interpuestas contra el resultado y declaró infundados los agravios expresados al no haberse aportado elementos de prueba que los sustentaran. Quienes se inconformaron, han recurrido ante la sala regional del TRIFE correspondiente a la 5ª circunscripción, pero difícil será un resultado distinto si no se fundamenta la dicho.

Sergio Baños ya trabaja en la entrega-recepción y en la conformación de su equipo, respecto al cual empieza a generar inquietud y suspicacias la inclusión de la ex-regidora Liliana Verde Neri que afirman se perfila a la Secretaría de Administración, pero que fungió como tesorera con el ex-alcalde Eleazar García Sánchez; no hay explicación lógica a que si quiere hacer las cosas bien, recicle a funcionarios de una corruptísima administración.

Existe el fundado temor de que al volver Verde Neri a la administración, vuelvan las irregularidades a Obras Públicas, cuya secretaría se distinguió por la opacidad y malos manejos que están plasmados en el oficio PM/SP/366/2017 que resume millonarias observaciones detectadas por la Contraloría del estado, al firmarse ilegales convenios con constructoras CRIMSA, Argón, Estudios Especializados en construcción y desarrollo de proyectos; Vipegasa, Agicresa, Maestranza Inmobiliare (actualmente de moda) y otras más que en vez de pagar impuestos y derechos ejecutarían trabajos de obra, que no cumplieron y debían ser supervisados por un secretario que se hizo de la vista gorda y de paso se hizo vecino de Provenza.

TEEH, MUCHOS QUIEREN…

Y finalmente el próximo 9 de diciembre, culminarán su gestión como integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, las magistradas María Luisa Oviedo Quezada y Mónica Mixtega Trejo, por lo que actualmente la Comisión de Justicia del Senado de la República, que preside el hidalguense Julio Menchaca Salazar, entrevista y analiza la trayectoria y formación de los aspirantes a cubrir las vacantes.

Menchaca no la tiene fácil pues deberá hacer un trabajo impecable al tratarse de su estado natal, en el que él tiene aspiraciones de crecer políticamente; si se le cumplen, estará haciendo campaña dentro de 14 meses y hoy tiene la posibilidad de designar a los árbitros desde ahora.

Además de Leodegario Hernández, que no solo es secretario municipal en Pachuca, sino asesor del propio Menchaca Salazar, buscan la magistratura María Luisa Oviedo que pretende la reelección; Luis Armando García Galindo; los consejeros electorales Augusto Hernández Abogado, Salvador Franco Assad; el ex-subprocurador José Antonio Priego Resendiz; la secretaria general del TEEH, Rosa Amparo Martínez Lechuga y los ex-consejeros del IEEH, Guillermo Mejía Ángeles y Martha Alicia Hernández Hernández; 18 en total. Son muchos y solo habrá dos lugares.