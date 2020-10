El Rincón del Chamán: Si vamos requetebién ¿por qué no se nota?

La inflación en México ya dejó muy atrás el tope del 3 por ciento que tanto se presumía en las evaluaciones de los economistas del Banxico y que bien se notaba en las mesas de los mexicanos.

El reciente dato de la inflación de la primera quincena de octubre del @INEGI_Informa, mostró un alza que no se veía desde octubre de 2017 y disparó la inflación anual esperada al 4.9 por ciento. Casi el doble del año pasado.

Una inflación galopante es el colmo en tiempos de la pandemia y del estancamiento económico.

Por eso y con todo respeto, pierde sentido la veintena de veces que han dicho en la mañanera que “vamos requetebién” en lo económico y que “estamos saliendo” de la pandemia, porque la realidad nos dice lo opuesto.

En unos días la pesadilla pandémica habrá cobrado la vida de mas de 90 mil mexicanos, situación que pone en entredicho las estrategias gatellianas para combatirla.

Pero hay quienes se esmeran en desviar la atención hacia otro lado, lo que hace pensar en que la agenda nacional está llena de ocurrencias.

Echemos un rápido vistazo:

*Mire que los mismos creadores de la teoría del complot de la BOA hicieron perder el tiempo del Presidente y su audiencia comparando los logotipos del movimiento #SíporMéxico y otro relativo al referéndum del #SíPinochet, hasta que alguien sacó del baúl de los recuerdos otro logotipo muy parecido a los otros, el de AMLOSí. Como diría el clásico, hay que checar la fuente.

*En el tema del agandalle de los recursos de 109 #Fideicomisos para destinarlos a los programas gubernamentales la decisión pasó por encima de todos. Hubo oídos sordos a los llamados a la prudencia de científicos de todo el mundo para no dañar la investigación de la ciencia en México.

*A la empresaria tiburón, @PatyArmendariz, se le vio como bateadora emergente de la 4T calificando de “vergüenza histórica” los millones de pesos desviados del Conacyt. Esta bien que lo diga con enjundia, ya se lo reconocerán y premiarán, pero no cita un solo caso concreto.

*El colmo fue el tuitazo de la Secretaría de Economía: “si fuiste visitado por los servidores de la nación, te acercaste a un Centro Integrador o a una Delegación del Bienestar o bien te comunicaste al número 800MEXICO4 y dejaste tu información y aún no te han contactado, eso significa que te encuentras en lista de espera y que cuando exista disponibilidad presupuestaria podrás beneficiarte de los programas del Gobierno de México.” Le faltó decir, nada más que terminen de deshuesar a los fideicomisos seguirá el reparto de dinero, ¿qué no?

*Lo que eliminaron los congresistas fueron las partidas presupuestales alternativas y autorizadas para la cultura, la ciencia, derechos humanos, periodistas y muchos etcéteras. La historia se los reclamará.

*Y hablando de preocupaciones republicanas, llamó la atención una aclaración salida de la nada en el sentido de que doña Alejandra Frausto, la titular de Cultura, NO había renunciado al cargo. De gratis se difundió el tuit de un evento de reparto de créditos en el que dicen que participó doña Ale. El que se fue a la Villa…

*En el caso de Marcelo Ebrard, hay que decir que anda en boca de medio mundo. Unos lo ven sustituyendo a Alfonso Durazo como titular de la Secretaría de Seguridad, ahora que el sonorense se va de campaña sin medallas que lucir.

*El cambio de estafeta de Marcelo no se vería raro si no fuera por el chisme que salpica a la embajadora Martha Bárcena, que dijeron decía que Marcelo tenía lo que merece y no estará su amigo Trump para defenderlo.

Aunque el tema se aclaró, las duras críticas del embajador Agustín Gutiérrez Canet a Marcelo y su apoyo a Porfirio Muñoz Ledo sacaron el cobre.

*Y espérense a que el INE dé a conocer los resultados de la encuesta armada para decirle a Porfirio, gracias por participar. Pero, qué tal y gana Porfirio, no sería apto para cardiacos.

*De Alfonso Durazo nadie cree que dio buenos resultados y su pasado lo persigue, hasta su ex jefe, Chente Fox, dijo que “las ratas son las primeras en saltar cuando se hunde el barco”.

*En el tema del ajuste de cuentas aparece Miguel Ángel Mancera, pues el TEPJF regresó a los tiempos de la Inquisición para prohibirle participar todo un año en el gobierno capitalino. Y todo por hablar bien de Ricardo Anaya. Escurre el rencor.

*La gatelliada de la semana fue la cereza del teléfono descompuesto en Palacio.

Todos saben que en una hora el secretario de Salud, cuyo nombre no es fácil de recordar, y el subsecretario López Gatell, coincidieron en que hay indicios de rebrote. Pero el Presidente los desmintió.

Las maromas de López Gatell para justificarlo confirmaron que están hechos bolas pero tienen miedo de corregirlo.

Lo feo es que la credibilidad de Arturo Herrera en Palacio anda mal. Muy serio advirtió que el riesgo económico será mayor si hay rebrote de la pandemia. Pero también lo batearon.

Pues no, no se nota eso de que vamos requetebién

Columnómetro de Aquiles Baeza

1.- Ya se sabe, ya se supo que Ricardo Salinas estará en las elecciones de San Luis Potosí.

Pero no apoyando a Esteban Moctezuma que de plano se bajó del tren para dejarle su lugar a Ninfa Salinas Sada, hija del presidente del Grupo Salinas. Como sea la senadora no la tendrá fácil aunque su mejor campañas es la de “Abonos más chiquitos, pago puntual.

2.- Una noticia positiva. Joaquín Díez-Canedo Flores fue reconocido con el Premio Juan Pablos 2020 al Mérito Editorial que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM). Con una larga trayectoria Díez-Canedo fue gerente de la Editorial Joaquín Mortiz, sello que forma parte del Grupo Editorial Planeta. Fue director del Fondo de Cultura Económica, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y director de Publicaciones de la UNAM.

3.- La verdad es que no se entiende por qué le ponen peros a los servicios del IMSS o del ISSSTE; los dirigentes de Morena, afectados por el Covid, se atienden en hospitales privados y caros, muy caros.