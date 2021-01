El PRIAN está logrando encabezar las elecciones para el 2021, en nombre de MORENA y la 4T

Ya tenemos experiencias muy desagradables con muchos que no están cumpliendo con los lineamientos de la 4T

Hacer un recuento de este 2020 que terminó; en el tema político, económico y electoral, nos deja pensando en todo lo que tenemos que reflexionar acerca de seguir trabajando en la construcción del cambio de régimen tan anhelado y esperado por tanto tiempo, como bien dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es una lucha histórica el dejar atrás la corrupción e impunidad y para esto debemos apelar a nuestra voz y llamado de consciencias, para que sea posible en este momento que tenemos a un presidente del pueblo al frente de esta gran nación llamada México. El 2021 será clave la continuidad o retroceso fatídico de la 4T.

Quiero expresar desde lo más profundo de mi corazón, que para lograr llevar a cabo la verdadera cuarta transformación debemos de actuar con la razón de los ideales que nos llevaron a este triunfo electoral. Me han cuestionado bastante por expresar mi desacuerdo por el voto masivo Morena, o voto parejo Morena, pero créanme que lo hago convencida de que no es lo que necesitamos para afianzar la 4T, como pueblo bueno y sabio tenemos el potencial para pensar, hablar y exigir que no se sumen como precandidatos y precandidatas a puestos de elección popular, a gente que siempre ha hecho negocios al amparo del poder o que ha vivido de la corrupción e impunidad. Que se escuche fuerte y claro, que no les quepa duda de que nuestra lucha, es que hagamos cumplir lo que tanto nos ha dicho Andrés Manuel, sacar a los enfermos corruptos de las filas del poder político, por lo que no podemos pedir voto masivo, cuando imponen personas que claramente por intereses económicos han logrado inmiscuirse a este gran proyecto de nación.

La lista de esos nefastos indeseables es grande como para escribir los nombres en esta humilde columna de opinión, pero si sabemos quienes son y no nos podemos permitir quedarnos callados, después de haber despertado de ese letargo en que nos mantuvieron las políticas prianistas, somos un gran país, personas que si bien es cierto no somos puras y santas como muchas y muchos defensores de Morena dicen, si somos personas conscientes de que impulsar a cochinos corruptos en el nombre de Morena, en nada nos favorece al pueblo de México y en nada abona al bienestar general y a los sueños de lograr un mejor país con calidad de vida para todas y todos.

Jamás serán primero los pobres y mucho menos van a cumplir con la encomienda de este sexenio que es: NO ROBAR, NO MENTIR, NO TRAICIONAR.

Ya tenemos experiencias muy desagradables con muchos que no están cumpliendo con los lineamientos de la 4T y desgraciadamente una de ellas es de Sonora, por solo dar un ejemplo también, porque hay otros que nomás están de adorno y desde hace rato.

Bueno, te dejo esta reflexión porque estamos a tiempo de no permitir la entrada a quienes van a terminar traicionando los ideales del pueblo y que mancharán el nombre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador que es nuestro líder y esperanza no solo para nosotros como mexicanos, sino para millones de personas alrededor del mundo, dejar atrás la corrupción e impunidad es posible si un pueblo se une desde abajo y hasta arriba.

No hay nada seguro en estos momentos para nadie y no se pueden quedar las cúpulas de Morena con que en el 2018 arrasaron, se les está olvidando que ganaron junto con el hartazgo de millones de personas que confiaron que tendremos mejores oportunidades. Se los dejo de tarea y si no les gusta, pues pasen de largo y que el tiempo y la historia sigan su curso.

Todas y todos tenemos la libertad de votar por quien sea, es nuestro derecho y debería ser irrenunciable, insisto en que de nada sirve tener mayoría en Morena si van a estar al frente quienes representan lo que más odiamos de la rancia oposición corrupta e impune.

PD. ¿Qué pasará por las mentes maquiavélicas de los corruptos e impunes PRIANISTAS? Pues fácil y sencillo, han de pensar que; - si la gente no votará por nosotros en el PRIAN, negociemos espacios en Morena y así seguimos con nuestros privilegios. -

Pero les recuerdo que tonto el que piensa que el pueblo es tonto. No al voto de indeseables en Morena, no podemos permitir que reviva el PRIAN encarnado en un movimiento que nació para regenerar a la nación.