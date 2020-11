El PAN no sabe qué hacer; repatriarán a los Calderón para el 2021

¿Qué tanto puede aportar los Calderón en una posible repatriación a las filas del PAN?

Me quedó claro que la política es el arte de lo posible. Asimismo, constaté que, el Bloque Amplio Opositor, está necesitado de votos. Las fracturas, divisiones y falta de acuerdos permitieron desnudar la flaqueza de una oposición. También, se demostró la poca capacidad de liderazgos, sobretodo de las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD.

Su primer tropezón se originó en Nuevo León, eso se evidenció el pasado fin de semana. De hecho, trascendió que el propio Jesús Zambrano habría traicionado los acuerdos para llegar unidos panistas, priistas y perredistas, no me extrañaría.

No fue fácil. Falló el cálculo y afloró el interés personal, así como las viejas rencillas entre dos polos en “teoría” totalmente opuestos a pesar de la narrativa golpista que han adoptado todos los integrantes del BOA. Para sorpresa de ellos mismos su estrategia ha sido completamente errónea. Han dejado de ser una verdadera oposición.

—Dicen que lo que los une, es la idea de rescatar a México de las garras de López Obrador (de riza); no obstante, francamente no ha logrado penetrar entre la población quien plasmó el hartazgo de la hostilidad en 2018.

Pese a que las cosas han estado saliendo mal para el BOA, Marko Cortés aseguró que ha tenido pláticas con Margarita Zavala. A pesar de que la esposa de Felipe Calderón sufrió en carne propia la ofensiva abrumadora de Ricardo Anaya para frenarla en 2018, el presidente Nacional del PAN seguramente acudió a aclarar el trago amargo de haberla cepillado de la contienda interna y a cicatrizar heridas que la orillaron a la renuncia. También, estoy convencido de que este tipo de encuentros dejarán un saldo positivo a los Calderón que, lo que más anhelan en este instante, es regresar al escenario público en 2021. Por ello, no dudo que el dirigente del panismo le haya prometido espacios y candidaturas. Todo tiene un costo. Amor con amor se paga.

Sin embargo me cuesta trabajo pensar ¿qué tanto puede aportar los Calderón en una posible repatriación a las filas del PAN? No consideramos que mucho. Aún hay rivalidades fuertes con otras figuras en el interior del seno panista. De igual forma, con todos los antecedentes oscuros en el proyecto de la creación de México Libre, quedan muchas lagunas. No hubo honestidad en el proceso, tal es así, que el propio tribunal electoral echó abajo su partido. Eso nos demostró que, el 2006, fue el registro de una operación fraudulenta. Eso me deja más inquietudes.

¿Por qué regresaría Margarita y Felipe al PAN?, ¿qué los alentaría? Sí vuelven, es obvio que no es por convicción ni amor al partido, sino por interés. A Felipe lo mueve la idea de poder reorganizar lo que alguna vez acumuló. Está lejísimos, a años luz. La época maravillosa se acabó. La realidad es otra. Por más que Marko Cortés refuerce al panismo de cara a los comicios del 2021, el fracaso se consumará. Se niegan aceptarlo a pesar de que las circunstancias son adversas.

La oposición está desinflada. Sí realmente el presidente del PAN pensó que, con estos refuerzos podrán salir del hoyo, están equivocados. Felipe y Margarita no jalan a muchos simpatizantes. Eso lo sustentó el propio Instituto Nacional Electoral quien denunció irregularidades en los comités constitutivos para dar vida orgánica a México Libre. Su estilo no cambió. Siguen arrastrando el legado de inconsistencias que los señaló en 2006.

No obstante, me sigue moviendo la idea de ¿qué fue lo que motivó a los Calderón acercarse el PAN?, ¿que les prometieron? Capital político ya no poseen, ¿entonces? Apoco piensa Cortés que esto será suficiente a fin de derrotar el tsunami y la aplanadora que se le viene al BOA en casi todas las entidades. Aunque el dirigente Nacional del PAN sea promotor y embajador de las alianzas, la predicción del 2021 arrojará dividendos positivos a Morena; mientras que el PAN busque nuevos jugadores para participar “fortalecidos”, el momento clave lo vivirá el partido guinda.

A pesar de que anuncien incorporaciones, coaliciones, y nuevas organizaciones anti-AMLO, como “Sí por México”, la popularidad de Andrés Manuel sigue intacta; ese es otro aspecto que preocupó y aceleró poner en marcha una agenda en común. No han podido. Fiel a ese estilo de la oposición, siguen decepcionando.

Felipe y Margarita no suman nada. Tal es así que, sí piensan ponerlos a competir en una elección popular, perderán. Para Markó Cortés no es la panacea, más bien: es la muestra de la desesperación de perder en 2021 entidades claves.