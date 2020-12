El Halcón y el Soldado del Invierno… ¿o el Hombre de Nieve?

Los fanáticos de Marvel están de plácemes, pues se ha dado a conocer que el 19 de marzo 2021 se estrenará la miniserie de seis episodios “Falcon and The Winter Soldier”, traducida como El Halcón y el Soldado del Invierno, en Disney+.

Estamos hablando de la continuación de la saga del Capitán América; en “Avengers: Endgame” nos quedamos en que Steve Rogers le cedía el escudo a su amigo Falcon, pues él decidió regresar en el tiempo a la década de los años 40, para casarse con la agente Peggy Carter.

El avance disponible plantea de alguna forma la relación entre Sam Wilson y Bucky Barnes, el otro mejor amigo en la época cuando Rogers era un aspirante a soldado sin las características adecuadas.

Al ver el título “Falcon and the Winter Soldier”, las generaciones Millennial y Z no tienen ningún problema; en el caso de las generaciones X y Baby Boomers, el título inevitablemente nos recuerda a “The Falcon and the Snowman”.

Un giro de 180 grados al relato de Marvel: es la cinta estrenada en 1985, estelarizada por Timothy Hutton y Sean Penn, dirigida por John Schlesinger, conocida en español como “El Juego del Halcón”, la cual versa sobre Christopher Boyce y Andrew Dalton Lee, jóvenes que vendieron secretos de seguridad norteamericana a la ex Unión Soviética, de acuerdo con el libro de Robert Lindsey.

Para los fanáticos del rock clásico, este largometraje contiene el tema “This Is Not America” interpretado por David Bowie y The Pat Metheny Group.

En lo que llega la miniserie que encabezarán los actores Anthony Makle y Sebastian Stan, recomendamos echarle un vistazo al largometraje de Hutton y Penn, a manera de cultura general.