El Financiero y el ascenso de la 4T en Michoacán, donde se alista Cristóbal Arias Solís

La población no tolera simulaciones de la derecha. Ese nivel de incompetencia que han mostrado en sus gobiernos anteriores, ha sido la piedra angular que reflejó un desdén más intenso que en 2018. Esa crisis mostró un panorama que afirmó que, la oposición, sigue canalizando desconfianza entre los diferentes sectores que no ven con buenos ojos este tipo de coalición; saben perfectamente que lo que buscan no es precisamente doblegar un gobierno que ellos mismos han autonombrado “autoritario”, sino más bien, el grado de sobrevivencia que ha trastocado a sus principales cuadros a fin de tratar reconstruirse.

Es imposible. A estas alturas su caída se ha precipitado.

Su inminente derrota en el 2021, es un suceso inocultable. De hecho, en esta fase, no ganarán nada, más que muy probablemente Querétaro, donde el PAN conserva una base competitiva, pero, si se descuida, Morena puede lograr un buen resultado conforme al sondeo que detalló, Alejandro Moreno.

Dado que el panorama no es alentador para la oposición, Morena conquistará 14 de 15 territorios. Justamente el mismo ejercicio del Financiero, mostró un crecimiento exponencial de Movimiento Regeneración Nacional; hay que recordar que, en el 2018, fue precisamente Alejandro Moreno una de las instituciones más exactas en sus pronósticos de la elección presidencial; entonces, eso redobla claramente la aplanadora que apunta a que Morena conserva una base sólida de militantes, seguidores y simpatizantes de la 4T. Fueron más de 30 millones de sufragios a favor del presidente Obrador; esa ola lanzó una nueva predicción sustentada en la metodología del diario de circulación el Financiero.

En este contexto ayer mismo hablamos de lo que sucederá en Campeche, Baja California y Baja California Sur en donde ya se divulgó los primeros estudios en coalición; en los tres territorios, se impondrá Morena al Bloque Amplio Opositor con abrumadora ventaja; esa misma capacidad de arrastre, se fortaleció con el ejercicio de Alejandro Moreno.

Según las cifras el alcance de Morena rompe todos los prejuicios que la misma prensa conservadora lanzó a tergiversar de forma irresponsable; ni en Palacio Nacional se han encendido las alarmas, ni al presidente le preocupa la coalición del PAN, PRI y PRD. Es más, así es más sencillo ganarles porque el BOA está demostrando que llegarán desgastados y divididos por la lucha de los espacios donde ya existen imposiciones y dedazos.

Por ello, solo para citar un ejemplo, Morena ganará con todo y el BOA en Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Nuevo León y Zacatecas. Asimismo, Michoacán, en donde aumentó su intención del voto de forma exponencial; esa ventaja destacó muy lejos de sus principales rivales, pero sobre todo de la coalición de la derecha a la que vencerá de manera abrumadora con casi 40% de la inclinación, con 21% del contrapeso que encabeza PAN, PRI y PRD. Es decir, estamos hablando de una proyección de 2 votos a 1; en ese grado de competitividad, creció en una votación efectiva de 60%.

Resulta muy interesante el crecimiento que tuvo en Michoacán. Quizá se deba a las malas decisiones del gobernador actual, pero, también, a la poca atracción y simpatía que jalan los panistas, priistas y perredistas. Al menos esa lectura podemos olfatear luego de las cifras tan holgadas en favor de Morena.

Entonces, en Michoacán, se quedarán con las ganas y el anhelo de vencer al Lopezobradorismo en tierras en las que en algún momento el PRD mantuvo una base sólida de simpatizantes. Eso quedó en el lejano tiempo; ahora viven recuerdos y esperanzas infundadas en un pasado donde se asomó alguna ocasión una oposición estable que, al paso del tiempo, decidió cargarse a la derecha desde el Pacto por México cuando saltó al precipicio de la tragedia.

Justamente en esta recta final de definiciones y en donde se desnudan los pactos oscuros del PAN con PRD, se prepara el escenario de lo que será la batalla por conquistar el Solio de Ocampo. Se prevé entonces, que los abanderados ya con una base sólida que fundamenta el hecho, sean por el BOA, el ex-secretario de gobierno, Carlos Herrera. Y con todos los pronósticos a su favor, Cristóbal Arias Solís será el candidato de Morena una vez que se formalice su aspiración oficial en el seno morenista de la Ciudad de México. Trascendió que este hecho estaría ocurriendo entre hoy miércoles y jueves cuando Mario Delgado anuncie los resultados finales de Michoacán.

Hay que recordar que, durante 13 meses, el senador recibió las tendencias a su favor de casas encuestadoras de prestigio en la que ganó en todos los escenarios posibles, incluso, en coalición con el BOA de forma abrumadora. Justamente ese dato lo ratificó ayer mismo el Financiero y Alejandro Moreno.

Esa noticia destacó y de un momento a otro la postulación de Cristóbal Arias Solís como candidato de Morena se hará oficial porque durante una larga fase superó todos los pronósticos donde se mantuvo como favorito para ser el aspirante y próximo gobernador constitucional de Michoacán según la lógica que enunció el período álgido de la 4T en tierras Purépechas.