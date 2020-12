El final del año 2020 para los Sectores Económicos

Prometeo

Estamos concluyendo está última semana el final del 2020, lo cual ha implicado cambios en lo económico por la reincorporación gradual en todos los estados del país a sus actividades económicas, sin embargo, aún ante el temor de que la señalización del semáforo rojo en entidades muy pobladas sigue siendo de alto riesgo. Pero el alto riesgo general está en lo económico a nivel del Sector Financiero, de las empresas y de las personas. Fuera del contexto político nacional, el asunto de la pandemia es global, lo cual ha afectado a todos los agentes económicos y en consecuencia a las personas y los negocios de todo tamaño.

El Gobierno Federal, la Banca en su Conjunto, el Poder Legislativo, han hecho pronunciamientos y algunas acciones de apoyo para los negocios y personas, el que aún se ve lento y sin dar satisfacción de avance son el Poder Judicial a nivel Federal y los Estatales, ya que están más enfocados en no contagiarse y por ello atendieron al público en no más de 120 días en todo el año (salvo asuntos penales y controversias constitucionales), de igual manera las Juntas laborales y los Tribunales Fiscales y Administrativos. Por lo que en materia judicial (civil y mercantil) y laboral, fue un año sin mayores avances y solo se generaron gastos y pérdida de tiempo en litigantes. Pues si bien se puede litigar vía electrónica, esta tiene limitaciones para nuevas demandas o recursos como apelaciones o amparos, pues forzosamente deben llevarse documentos de manera física y solo con cita o bien en los días en que los Tribunales abrieron al público. El año 2021, puede ser un cambio sustantivo en avances procesales, sí logra evolucionar el procedimiento electrónico en especial en materia federal y el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, que concentra el 50% de los asuntos legales en el país.

La Banca Mexicana, señaló que apoyaría a aquellos que estuvieran al corriente en sus pagos en los siguientes tipos de crédito: Créditos Hipotecarios, automotriz, personal, nomina, tarjeta de crédito y microcrédito. Así como crédito empresarial incluyendo a personas físicas con actividad empresarial y agropecuaria.

Al mes de Enero de 2021, será el plazo establecido para aprovechar el programa de apoyos. Las autoridades del sector financiero, informaron que se han inscrito más de 9 millones de clientes que hicieron solicitudes de apoyo. Sin embargo, la ABM no ha precisado su universo total de acreditados por producto, para identificar que porcentaje de su portafolio ha pedido apoyo y que porcentajes pueden afectar en sus reservas.

Lo mismo la Banca de Desarrollo y FIRA, no han precisado el proceso con sus intermediarios financieros de manera pública y sobre todo se desconoce el plan de ejecución medible por resultados. Así mismo la AMIS, no ha precisó que sus Asociados (Compañías de Seguros) hayan sido facilitadores para el seguro de desempleo y la muerte por covid 19. Eso es algo que refleja que no solo el gobierno tiene deficiencias en la implementación y ejecución, sino que el sector financiero y de seguros, tampoco han sido claros y precisos.

Ahora bien, la problemática pese a las vacunas, apenas inicia, los seguros de desempleo, sí no son eficaces en tiempo y forma, afectaran los portafolios de crédito en el año 2021. El TMEC y el repunte económico por exportaciones, nos dará opciones en áreas muy específicas de sus cadenas productivas. El sector de agro negocios de exportación, seguirá siendo positivo para las economías regionales eficientes, en materia de infraestructura el 2021 puede ser un buen año, después de una atonía de varios años, en ese sentido el empleo para trabajadores de la construcción puede ser una variable positiva. El desarrollo de mercado electrónico en línea y la logística de transportación y entrega son de alto potencial en un país con 130 millones de consumidores, por lo que comercio, servicios y alimentos a domicilio serán la constante.

La población millenial, que estaba formando un patrimonio o empezaba con su proyecto emprendedor, tiene retos y oportunidades. Hay un ingrediente adicional, las mujeres son un componente clave, son cada vez más relevantes en aspecto económico. Este tipo de crisis no la han vivido de manera tan directa. México tiene en su ADN un espíritu especial para salir adelante en los grandes retos económicos, somos una generación tras otra que sobrevive a crisis económicas cada década desde los 80s a la fecha. Sí bien el Covid 19, pudo no afectar hasta ahora la salud de la mayoría, el tema económico y sus efectos colaterales sí lo harán de manera directa e indirecta a todos y por ello debemos generar estrategias personales y profesionales.

Las anteriores crisis económicas en México, afectaron mayormente al Sector Hipotecario en el tema de créditos puente y vivienda económica y en especial al no Bancario (Sofoles y Sofomes). Pues fue directo su enfoque a la sobreoferta y especulación con terrenos y vivienda económica, que autoridades y desarrolladores priorizaron, pensando que ese mercado no iba a fallar. No afecto en la misma proporción a la vivienda media y residencial, pues son proyectos con mejor calidad y qué los bancos tomaron como su nicho de mercado clave.

Las Pymes no han sido apoyadas en forma decidida por la Banca Privada y la Banca de Desarrollo que opera en México. Las Sofomes superan las 1500 entidades financieras, afiladas a alguna asociación (AMFE, AMSOFOL, AMSOFAC, AMEFAC), estás no superan las 400 entidades afiliadas en conjunto, por lo que hay más de mil entidades sin afiliación, lo cual les resta representatividad y voz activa ante las autoridades financieras y la Banca de Desarrollo para generar sinergias con la Banca Privada y ser brazos financieros de extensionismo de negocios.

Ese liderazgo de gestión, permite que se canalicen recursos en sectores productivos y no solo a consumo (nómina y personales) sino a créditos productivos, que generen valor en la Industria, Comercio, Servicios y Agro negocios, en especial a MIPYMES, con ello la Banca Privada seguirá concentrada en Grandes Empresas y en desarrollar en las Sofomes a sus intermediarios financieros eficientes, así operan en USA y Europa de manera eficiente, serían sus corresponsales financieros en negocios estratégicos.

A nivel Internacional el sector Financiero No Bancario, tienen una participación del 49.5%, según Consejo de Estabilidad Financiera ( FSB), con sede en Suiza, conformado por citar a los principales miembros; Banco de Pagos Internacionales, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Esa participación de casi el 50% se da en países desarrollados, sin embargo en México no es mayor al 10%.

Esto es porque las autoridades financieras en México no han querido o no han sabido detonar correctamente ese sector. No lo supervisan adecuadamente, no lo impulsan y adicional a ello la Banca Privada las inhibe en especial a las SOFOMES evitando abrirles cuentas bancarias y poniendo limitantes absurdas, sin duda se deberían complementar como sucede en USA, Canadá y Europa, ahora se pone de moda el concepto FINTECH, es lo mismo, son intermediarios no bancarios, con argumentos de tecnología, pero la clave es que son intermediarios especializados en consumo, hipotecas, empresas y automotriz. Debe supervisarse y tener reglas claras, no sobre regular y generar burocracia como lo hacen CNBV y CONDUSEF actualmente, se necesita generar competencia y desarrollo del sector financiero y no monopolizar el negocio, por ello está altamente concentrado en pocas instituciones y sobre todo extranjeras en nuestro país.

Tener liderazgo en cada Institución Financiera (Bancos, Sofomes, Sofipos, Uniones de Crédito) eso es competir de otra manera de la mejor forma, sirviendo a sus clientes a salir adelante. El año 2021 nos busca sanos y activos. El que sabe prestar, sabe cobrar… En materia de Crédito, no se promueve… Se Negocía!

