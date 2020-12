El asesinato de John F. Kennedy 

Hablando de Historia, uno de los sucesos más cuestionados ha sido el asesinato del Presidente estadounidense John F Kennedy (JFK), el 22 de Noviembre de 1963, recibiendo un balazo de un francotirador, que al parecer, no fue Harvey Oswald, él fue detenido por asesinar al oficial de policía J.D. Tippit, quien pudo haber sido el que certeramente le disparó a JFK, y muy confusionalmente, Oswald fue asesinado también, 2 días después, antes de declarar jurídicamente, en plena sede de la policía de Dallas, Texas, por un desconocido, que siguió siendo desconocido.

El asesinato de JFK no fue un crimen pasional, como se ha especulado indirectamente hasta en series de Netflix, incluyendo “The crown”, su esposa Jacqueline no iba a confabular contra él por haber tendió varias amantes, incluyendo a Marilyn Monroe, ella sabía que él necesitaba ese escape emocional y existencial desde que lo conoció..

Entonces, ¿Por qué tenía que morir así JFK?

El documental: “Lo que Jackie sabía”, realizado en el 2003 por el director francés Patrick Jeudy, podría esclarecer el tan enigmático asesinato de JFK, y generar una nueva teoría al respecto, ya que narra como poco más de 3 meses antes de morir JFK, Jacqueline Kennedy, su esposa, tuvo a su cuarto bebé, en Bourne, Massachusetts, al que JFK bautizó con el nombre: Patrick Bouvier Kennedy, el 7 de Agosto de 1963.

Ese hijo de JFK nació con dificultad respiratoria, y fue el mismo JFK quien lo trasladó de Bourne al hospital de Boston, en Massachusetts, para tratar de salvarle la vida, pero desafortunadamente, 2 días después, falleció; 10 años antes JFK y Jacqueline tuvieron una bebe que falleció al nacimiento, y aunque después nacieron Caroline y John en perfectas condiciones y los criaron juntos, el fallecimiento de Patrick Bouvier fue lo que acabó con la vida de JFK.

Narran en el documental citado que JFK no dejaba de llorar cargando a su bebé fallecido después de que en Boston no pudieron hacer nada para salvarle la vida, y que a la hora de realizar el enterramiento funeral no se podía desprender de él.

Un hombre de la talla de JFK, que desafió al Mundo entero, sobrevivió a las críticas por el desfalco que hizo en su momento su propio padre en Wall Street, y literalmente llegó para cambiar a la Humanidad, y lo hizo, él fue el que inició la guerra de Vietnam, lo que no pudo superar fue ver a su bebé Patrick Bouvier morir así, y, decidió, también morir… planeó su propio asesinato.

Si, igual que Abraham Lincoln cuando la depresión y la desesperación lo invadieron, que contrató a John Wilkes Booth para que le disparara en el teatro el 14 de Abril de 1865, y jamás pudiera hablarse de un suicidio, JFK también contrató a un experto tirador de apellido Tippit para que no hubiera error en su asesinato, y tampoco jamás poderse llamar suicidio, y a un loco apellidado Oswald para que matara a dicho tirador y declarar que fue un idiota, y que luego a él también lo mataran, y finalmente, tanto Lincoln como JFK pudieron dejar ésta vida después del trago amargo que ya no los dejaba vivir, y que los libros de Historia, en ambos casos, escribieran que fueron asesinados, sin que jamás hubiera sospecha de suicidio.

Finalmente, Jacqueline Kennedy, no por despecho, quizá por rencor, se casó con uno de los hombres que más pudo odiar su amado esposo JFK en vida: Aristóteles Onassis.