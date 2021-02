Utopía: Los lujos de Palacio Nacional

La tesis de que la especulación fructifica cuando la información no es suficiente y clara.

Utopía

En pleno proceso de recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cuadro de covid-19 que se le detectó hace una semana y después de reaparecer en un video donde el viernes 29 mostró dominio de los temas que abordó hasta con cifras y citas –como la de George Herman Ruth, Jr., conocido como Babe Ruth–, la campaña en redes sociales gira en torno a los evidentes lujos que existen en Palacio Nacional desde siempre, pero hasta ahora son colocados en primerísimo plano debido a que los rumores sobre un derrame cerebral y otras ocurrencias se fueron por el caño de la infodemia, misma que padece la aldea con independencia de la naturaleza de los regímenes políticos.

No es muy exacta, por lo menos en este caso, la tesis de que la especulación fructifica cuando la información no es suficiente y clara. Cierta en general, es preciso contemplar que la batalla por el poder político en México no tiene límites y todos los recursos, incluidos los más execrables, son válidos aunque sirvan para promover el involuntario aislamiento y mostrarse tal y como cada actor político y agente económico es en realidad.

Es oportuna, por lo anterior, la información de la Secretaría de Hacienda consistente en que en el gasto ejercido por la Oficina de la Presidencia de la República en 2020 fue de 525.1 millones de pesos, cantidad inferior en 85% en términos nominales, sin descontar la inflación, a la destinada para ese fin en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sexenio inolvidable por la corrupción sin límites y sólo superada por Miguel Alemán Valdés y Carlos Salinas de Gortari, como es documentado con los casos que litiga la Fiscalía General de la República y las de los estados, en Andorra, España y Estados Unidos. Y lo ilustra Hernández: https://www.jornada.com.mx/2021/01/31/cartones/0

Entre enero y diciembre del año pasado no se erogaron recursos destinados a asesorías, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades de López Obrador, reporta Hacienda. En 2020, el gasto destinado para la Oficina de la Presidencia de la República se redujo 28.7% en términos reales, al descontar el efecto de la inflación, en comparación con 2019. Sin embargo, el gasto de 2020 para esa área fue menor con una reducción a una séptima parte de lo que se ejerció en el último año de Peña y que fue de 3 mil 578.4 millones de pesos.

Los lujos que distinguen a Palacio Nacional, entonces, son ajenos al ejercicio presupuestal en los 26 meses de gobierno de AMLO, allí están desde que en 1864 lo ocupó Maximiliano de Habsburgo-Lorena y hasta ahora son criticados por Denise Dresser quien descubrió el hilo negro.

Bueno, hasta el “derroche” de energía eléctrica fue denunciado como si fuera posible filmar un recorrido durante el cual Obrador explicó que el motivo del mensaje es acabar con las especulaciones sobre su salud; informar del programa para la adquisición de vacunas, incluida la Sputnik V que tanta polémica arma con una fuerte dosis de eurocentrismo; la recuperación paulatina de la economía y el empleo; la emergencia de sentimientos comunitarias entre los mexicanos…

Lo criticable fue el no uso de cubreboca y no estoy seguro porque a no pocos usuarios les desfigura la voz hasta el punto de no entenderlos. Llama mucho la atención que nadie molestó a Carlos Slim durante su convalecencia por el coronavirus, a pesar de encarnar como ningún empresario latinoamericano y sólo 20 en el orbe el poder del gran capital. Seguramente influyó que es el principal anunciante en México y la mediocracia y sus intelectuales orgánicos no están dispuestos a poner en riesgo la pauta publicitaria.

Acuse de recibo

De la periodista y escritora Teresa Gil: “Esos a los que se les va la lengua con doña Olga Sánchez Cordero se caerían para atrás si ella les respondiera desde su profundidad jurídica. No es sólo una jurista, es una de las grandes juezas de este país, que quizá para algunos que en su pobreza quieren encontrar el pelo en la sopa, no llena la ausencia de AMLO. Ella cumple con decoro y suficiencia su papel en las mañaneras, mientras su verdadero creador aparece pronto en escena”.

Mi pésame al polémico periodista Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, por la pérdida de su señor padre y mis parabienes por la recuperación de su señora madre y de él mismo, los tres debido al insaciable SARS-CoV-2 que vapulea a la humanidad entera, aunque muchos analistas no ven más allá de sus narices por convicción ideológica y comisión mercantil… La Estrategia Nacional de la Casa Blanca frente a covid-19, establece que “el país merece una respuesta al coronavirus que sea guiada por la ciencia, los datos y la salud pública y no por el politiqueo” (atención comentócratas mexicanos). Y detalla un conjunto de iniciativas para enfrentar la gravísima crisis de salud pública. Estados Unidos, informó, tiene 4% de la población mundial, pero 25% de los casos de coronavirus en el mundo y 20% de todas las muertes provocadas por el virus”.