Periodismo, finanzas, independencia y política

Los riesgos que implica hacer periodismo independiente.

Utopía

Hoy le comparto la primera de dos partes de las reflexiones que presenté a colegas de Pachuca y otras ciudades de la región, el miércoles 24:

Me asignaron el tema “Problemas financieros y políticos para realizar periodismo crítico e independiente”, como parte de la Semana de Periodismo Hidalgo 2021. Con gusto lo hago y primero los saludo a la distancia, debido a la nueva realidad que llegó para quedarse, por lo menos en el uso todavía más intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

La revista Forum (Periodismo de análisis y reflexión) nació en agosto de 1991 y desapareció como edición impresa en octubre de 2010, con el número 204, pero se mantiene como medio digital desde el 29 de diciembre de 2003. Es decir, durante siete años la edición digital contenía a la impresa y otros textos.

Como editor de la edición impresa durante 18 años, de julio de 1992 a octubre de 2010, así como de la versión digital durante también 18 años a cumplirse en diciembre próximo, a través del portal, conocemos por experiencias propias y ajenas, las vicisitudes políticas y económicas, los riesgos que implica hacer del periodismo independiente una tarea cotidiana.

Independiente significa que la publicación no tiene subordinaciones de ninguna naturaleza con algún grupo de poder institucional o fáctico, de naturaleza política, económica, social, religiosa y criminal, que no sean sus lectores y las convicciones que profesen los reporteros y articulistas. Los anunciantes compran o adquieren un espacio físico o virtual nada más, como parte de un servicio que brinda la publicación, pero no adquieren ningún derecho a ser objeto intocado de la información y el comentario y mucho menos a definir la línea editorial.

Se dice rápido y fácil, pero es demasiado complejo y cuesta arriba materializarlo. Trabajar en ello tiene altos costos de toda índole y también muchas satisfacciones profesionales en forma individual y colectiva.

En esta brega, nuestra primera prueba de fuego, y no exagero en el nombre, fue con la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por Antonio Riviello Bazán (1988-1994, sexenio de Carlos Salinas de Gortari) y Enrique Cervantes Aguirre (1994-2000, gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León), por publicar una apretada síntesis de la primera versión de la tesis del general José Francisco Gallardo Rodríguez para obtener la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo el título de portada de “Un ombudsman militar para México”. Y en páginas interiores “Las necesidades de un ombudsman militar en México”, en el número 22 de Forum, de octubre de 1993.

Comparecí en tres ocasiones ante el Ministerio Público Militar, dos de ellas de manera ilegal; recibí una oferta de compra de publicidad por la Sedena y me indiciaron durante 34 meses ante la Procuraduría General de la República por presunta difamación en contra del Ejército, en verdad fue por no revelar la fuente que nos entregó el texto con el propósito de fincarle responsabilidades al autor del ensayo más reproducido y acaso leído en los 90 y los primeros años de este siglo.

El hostigamiento castrense, el boicot publicitario, la vigilancia y hasta un asalto de la oficina de Forum continuaron hasta el año 2002, incluso ya liberado el general Gallardo, después de una muy diversa y exitosa campaña global por su libertad.

Acuse de recibo

“Heriberto Lugo. ¿(Alberto) Fernández vino a México a ‘crear un nuevo eje’ o a ver si le sacaba dinero a AMLO? Mientras Biden casi a la misma hora en videoconferencia confirmaba a Canadá como su nuevo principal aliado en la región. México ya no lo es”... Sugerencia que envié al doctor Leonardo Curzio: “Lo sorprendente para mí es el silencio que guardan, incluido usted, cuando AMLO los exhibe como corruptos, chayoteros... La publicidad pagada no lo es, siempre que los dados no estén cargados a favor de unos medios. ¡Defiéndanse!”… Espero que Curzio no me bloqueé como lo hizo el muy “liberal” doctor José Antonio Crespo…