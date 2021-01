Vacuna contra Covid-19 no es un “Milagro neoliberal”

Las vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca y la Universidad de Oxford se fabricarán en México gracias al Gobierno de la 4T.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unas horas que ya se han pagado las vacunas contra el Covid-19 y que todos los mexicanos mayores de 60 años quedaran inmunizados a finales del mes de marzo de este año. El señalamiento del mandatario, fue duramente criticado por algunos analistas, lideres empresariales, intelectuales, periodistas que hablan como si fueran expertos en epidemióloga, logística y científicos especializados en vacunas. Parece que a estas personas les interesa que fracase la estrategia para combatir la pandemia del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

A los críticos de la actual administración federal les disgusta que el mandatario mexicano hable de que la vacuna contra el coronavirus sea una un “milagro” y que no reconozca que esta preparación para generar inmunidad contra las enfermedades provocadas por el virus del SARS-CoV-2 fue posible gracias a la colaboración entre gobiernos e iniciativa privada en varios países, es decir es un fármaco desarrollado por el “neoliberalismo”, pero esta afirmación no es del todo cierta ya que hay naciones que ya han empezado aplicar dosis de vacunas producto de la investigación de científicos que trabajan para sus gobiernos y el financiamiento ha sido con dinero del Estado.

Otra critica que se hace a la actual administración federal es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no esté haciendo una investigación para desarrollar un fármaco para crear anticuerpos y no se desarrolle la enfermedad que no se haya otorgado presupuesto para esto.

Al parecer a los odiadores del Gobierno de la 4T les hacen falta datos y les sobra mala leche sobre la estrategia de su adversario político y lo que llama la atención es que al gobierno de Felipe Calderón nunca lo criticaron a pesar de su pésima actuación frente a la epidemia de influenza A(H1N1) del 2009 .

Lo que desconocen los críticos a la administración de López Obrador es que el gobierno chino empezará a partir del 15 de enero a vacunar contra el Covid-19 a 50 millones de personas de grupos de alta prioridad para las vacaciones del Año Nuevo lunar, que empiezan el próximo 12 de febrero, con el objetivo de prevenir rebrotes durante la mayor migración interna del mundo que se produce cada año en esas fechas.

La solución preventiva para frenar la expansión de la pandemia que se está usando en el país asiático ha sido desarrolladas por las farmacéuticas estatales Sinovac y Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos de Pekín.

La vacuna de Sinopharm cuenta con una tasa de eficiencia del 79 por ciento y se garantiza que el producto es eficaz.

Los Emiratos Árabes Unidos han sido el primer país en dar el visto bueno a una solución de inmunización china, contra el coronavirus y es la investigada por Sinopharm.

Científicos cubanos están desarrollando un fármaco para inmunizar a su población ante el virus del SARS-CoV-2 y el fármaco que lleva por nombre Soberana 02, ya está en Fase II.

El empresario Claudio X. González, así como otros distinguidos intelectuales como Carlos Elizondo Mayer-Serra entre otros, han criticado duramente que el presidente no haya promovido y otorgado presupuesto para que Conacyt u otras instituciones desarrollen una vacuna mexicana, pero lo curioso del caso es que este reclamo jamás se lo hicieron al expresidente Felipe Calderón Hinojosa cuando en el 2009 se presentó en México la epidemia de influenza A (H1N1).

La pandemia de hace 11 años suscitó una reacción similar a la que vemos hoy en día; y de igual manera, el Gobierno de México suscribió contratos de adquisición de “vacuna epidémica” con diferentes laboratorios internacionales, ya que el país no tenía la capacidad de producirla, pese a que en 1999 constituyó una empresa estatal dedicada a desarrollar, producir y comercializar vacunas: los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

El gobierno del expresidente Calderón a través de Birmex llegó a un acuerdo con los laboratorios franceses Sanofi Pasteur para invertir en una planta “con la finalidad de que sea apta para producir vacunas” contra la influenza y se invirtieron más de 957 millones de pesos, pero el proyecto no se realizó y por eso las vacunas para generar inmunidad contra la influenza A (H1N1) se tienen que importar.

Las vacunas contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford serán fabricadas en México este año esto gracias a un acuerdo entre el laboratorio inglés, la Fundación Carlos Slim y el Gobierno de la 4T.

En síntesis, podemos ver que muchos intelectuales que reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador el que no reconozca que el “neoliberalismo” es lo mejor para los mexicanos pese a las tristes experiencias de desigualdad y pobreza que ha dejado esta política económica en más de 30 años.